Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para diseñadores instruccionales y profesionales de L&D, mostrando el proceso de generación de vídeo de extremo a extremo para crear vídeos de empatía. El vídeo debe emplear un estilo visual amigable y alentador, complementado por una voz en off cálida y atractiva generada a través de la función de generación de voz en off de HeyGen, junto con subtítulos precisos para accesibilidad, ilustrando cómo construir conexión humana a través del aprendizaje digital.
Imagina un vídeo de concienciación de 45 segundos para usuarios no técnicos y propietarios de pequeñas empresas, demostrando lo fácil que es crear mensajes impactantes sobre la comprensión emocional. Este vídeo debe presentar un estilo visual vibrante y optimista con música de fondo alegre. Enfatiza las Plantillas y escenas de HeyGen, mostrando cómo incluso aquellos nuevos en la creación de vídeos nativos de indicaciones pueden producir contenido de calidad profesional, actuando como su propio creador de vídeos de resumen de compasión.
Produce un vídeo de campaña de 60 segundos para redes sociales dirigido a equipos de marketing y gestores de redes sociales enfocado en fomentar el aprendizaje socioemocional, destacando cómo HeyGen permite un despliegue versátil de contenido. La presentación visual debe ser dinámica y moderna, utilizando diversos medios de archivo de la biblioteca de medios/soporte de archivo de HeyGen, acompañada de una banda sonora enérgica. Ilustra la facilidad de adaptar contenido a través de plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para maximizar el alcance de las campañas de concienciación sobre la empatía.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance Educativo para la Empatía.
Desarrolla programas educativos integrales y vídeos de empatía con facilidad, compartiendo ideas vitales sobre la compasión a una audiencia global.
Inspira Empatía y Conexión.
Produce poderosos vídeos de resumen de compasión que inspiran comprensión emocional y fomentan la conexión humana entre los espectadores.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen las capacidades de Texto a vídeo desde guion?
HeyGen permite a los usuarios transformar guiones en vídeos profesionales utilizando tecnología avanzada de "Texto a vídeo desde guion". Nuestra plataforma aprovecha "avatares de IA" realistas y una sofisticada "generación de voz en off" para crear contenido atractivo de manera eficiente. Esto permite una "generación de vídeo de extremo a extremo" sin problemas directamente desde tu texto.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de empatía con características avanzadas?
Sí, HeyGen es ideal para producir "vídeos de empatía" convincentes y contenido de concienciación a través de un poderoso "narrativa visual". Nuestra plataforma te permite seleccionar entre una amplia gama de "avatares de IA" y añadir automáticamente "subtítulos", asegurando que tu mensaje resuene claramente con tu audiencia.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?
HeyGen proporciona controles de "branding" completos para mantener tu identidad visual, permitiéndote incorporar logotipos y colores personalizados. Los usuarios también pueden aprovechar extensas "plantillas de vídeo" y una rica biblioteca de medios para una flexibilidad creativa. Además, la plataforma soporta el "cambio de tamaño de relación de aspecto" para varios canales de distribución.
¿Cómo puede HeyGen simplificar el proceso de generación de vídeo de extremo a extremo?
HeyGen simplifica todo el flujo de trabajo de "generación de vídeo de extremo a extremo" con herramientas intuitivas para la "creación de vídeos nativos de indicaciones". Nuestro poderoso "Agente de Vídeo de IA" te guía a través de cada paso, desde el guion hasta la exportación final, asegurando una experiencia de producción profesional y eficiente.