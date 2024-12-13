Creador de Recorridos de Empresa: Crea Guías Atractivas Fácilmente
Crea recorridos interactivos atractivos con voces en off de IA para comunicar claramente procesos complejos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo convincente de 90 segundos para equipos de Operaciones y Líderes de Proyectos, centrado en transformar procesos complejos en guías paso a paso fácilmente digeribles, convirtiéndolos efectivamente en manuales. El vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico e instructivo, enriquecido con la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar que las instrucciones precisas se acompañen de subtítulos para máxima claridad.
Desarrolla un vídeo completo de 2 minutos diseñado para oficiales de Cumplimiento y departamentos de TI, destacando cómo un creador de recorridos de empresa facilita la creación de SOPs robustos mientras asegura seguridad de nivel empresarial. La presentación visual y de audio debe ser autoritaria y confiable, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto consistente e incorporando soporte de biblioteca de medios/stock relevante para subrayar la fiabilidad y el cumplimiento.
Imagina un vídeo conciso de 45 segundos dirigido a agentes de Soporte al Cliente y usuarios finales, demostrando la rápida creación y distribución de 'guías de cómo hacer' para compartir eficientemente guías para consultas comunes. Presenta esto con un estilo visual amigable y accesible, utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptar el contenido a varias plataformas y empleando su generación de voz en off para explicaciones fáciles de entender.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza la Creación de Guías de Formación.
Optimiza la creación de guías de formación y cursos educativos para transferir conocimientos de manera eficiente.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación de empleados transformando flujos de trabajo en vídeos interactivos impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de recorridos técnicos y SOPs?
HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar procesos complejos en documentos de formación claros y concisos y recorridos en pantalla. Los usuarios pueden generar voces en off profesionales de IA e integrar guías paso a paso para optimizar los flujos de trabajo sin esfuerzo.
¿Puede HeyGen ayudar a crear recorridos interactivos con marca para varias plataformas?
Sí, HeyGen permite la creación de vídeos de recorridos de alta calidad con controles de personalización de marca, incluyendo logotipos y colores. Estos recorridos interactivos pueden compartirse fácilmente a través de enlaces públicos para educar y atraer a tu audiencia de manera efectiva.
¿Qué características de seguridad ofrece HeyGen para datos sensibles en vídeos de recorridos?
HeyGen prioriza la seguridad de nivel empresarial para tus datos, ofreciendo capacidades para redactar información sensible dentro de tus vídeos de recorridos. Esto asegura que tus valiosos documentos de formación y guías permanezcan seguros mientras se comparten en la plataforma de IA de flujos de trabajo.
¿HeyGen proporciona sugerencias impulsadas por IA para mejorar el contenido de los recorridos?
Absolutamente, HeyGen, como un creador de recorridos de empresa líder, integra sugerencias impulsadas por IA para ayudarte a crear contenido más efectivo y atractivo. Esto incluye aprovechar los avatares de IA y otras características para optimizar los flujos de trabajo y convertir procesos en manuales atractivos.