Crea un 'vídeo de cultura empresarial' vibrante de 45 segundos dirigido a posibles nuevos empleados y empleados actuales, mostrando el auténtico espíritu del equipo. Visualmente, imagina cortes rápidos de interacciones genuinas, una estética moderna y una banda sonora enérgica y motivadora. Utiliza los potentes 'avatares de AI' de HeyGen para presentar a los miembros clave del equipo, complementados por una cálida 'generación de voz en off' que narre nuestros valores únicos.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un 'vídeo de marketing' elegante de 30 segundos para clientes B2B y socios de la industria, destacando nuestros 'valores de empresa' con un estilo visual profesional y limpio, subrayado por música de fondo corporativa sofisticada. Aprovechando las 'Plantillas y escenas' de HeyGen, ensambla fácilmente visuales atractivos a partir de un guion convertido mediante la funcionalidad de 'Texto a vídeo desde guion', asegurando un mensaje pulido e impactante sobre nuestro compromiso y ética.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza de 'comunicaciones internas' de 60 segundos para empleados remotos, enfatizando un hito clave de la empresa con un estilo visual atractivo, amigable e informativo, con una narración clara y concisa. Incorpora visuales relevantes de la 'Biblioteca de medios/soporte de stock' para mejorar la narración, y garantiza la accesibilidad para todos los espectadores habilitando 'Subtítulos/captions' automáticos dentro de HeyGen, convirtiéndolo en una solución integral de 'plataforma de creación de vídeos'.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un 'vídeo para redes sociales' dinámico de 15 segundos dirigido a involucrar a seguidores del público en general, anunciando una actualización rápida o consejo con un estilo visual vibrante y llamativo, acompañado de música animada y de tendencia. Adapta fácilmente el vídeo para varias plataformas usando la función de 'Redimensionamiento de aspecto y exportaciones' de HeyGen, generando rápidamente este impactante corto a través de sus eficientes capacidades de 'generador de vídeos AI'.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Valores de Empresa

Crea fácilmente vídeos atractivos que articulen los valores fundamentales de tu empresa, fomentando una cultura sólida y atrayendo a los mejores talentos con nuestra plataforma intuitiva.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida
Comienza eligiendo entre una variedad de Plantillas de Vídeo profesionales diseñadas para la cultura empresarial, o introduce tu guion para generar un vídeo al instante. Esto establece la base para tu narrativa.
2
Step 2
Personaliza Tus Visuales con AI
Da vida a tus valores personalizando escenas con imágenes relevantes, música y los diversos avatares de AI de HeyGen. Personaliza tu vídeo para representar auténticamente la identidad de tu marca.
3
Step 3
Añade Tu Narrativa con Texto a Vídeo
Transforma tu contenido escrito en discurso de sonido natural usando nuestra avanzada función de texto a vídeo. Refina fácilmente tu mensaje para asegurar claridad e impacto al comunicar los valores de tu empresa.
4
Step 4
Exporta con Controles de Marca
Finaliza tu vídeo de valores de empresa aplicando tus controles de marca, incluyendo logos y colores, asegurando un aspecto consistente y profesional. Exporta tu vídeo pulido para compartirlo en todas las plataformas.

Muestra Valores para la Marca del Empleador

Genera rápidamente contenido de vídeo profesional que muestre los valores de la empresa para atraer a los mejores talentos, mejorar la marca del empleador y conectar con una audiencia más amplia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las empresas a crear vídeos de marketing atractivos?

HeyGen permite a las empresas producir vídeos de marketing atractivos de manera rápida y eficiente utilizando plantillas personalizables y avatares de AI realistas. Transforma tus guiones en historias visuales dinámicas que capturan la atención del público y transmiten eficazmente el mensaje de tu marca.

¿Ofrece HeyGen herramientas para desarrollar vídeos atractivos de cultura empresarial y reclutamiento?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas tu logo y colores de marca en vídeos de cultura empresarial y reclutamiento. Utiliza nuestras plantillas personalizables para reflejar tu identidad única, haciendo que tu narración sea tanto auténtica como profesional.

¿Qué tan fácil es generar diversos tipos de contenido de vídeo con la plataforma de HeyGen?

La plataforma intuitiva de HeyGen hace que crear contenido de vídeo diverso sea increíblemente fácil, desde vídeos de marketing hasta comunicaciones internas. Simplemente introduce tu texto para nuestra función de texto a vídeo, selecciona entre plantillas personalizables y deja que el generador de vídeos AI dé vida a tu visión al instante.

¿Qué características avanzadas utiliza HeyGen para mejorar la narración de vídeos para diversos propósitos?

HeyGen utiliza avatares de AI avanzados y potentes capacidades de texto a vídeo para elevar tu narración en todos los tipos de vídeos. Con generación de voz en off profesional y subtítulos automáticos, puedes crear narrativas impactantes y vídeos para redes sociales de manera fácil y profesional.

