Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de producto nítido de 45 segundos destacando una nueva característica, dirigido a clientes potenciales con una presentación limpia y profesional. El vídeo debe emplear un estilo visual elegante y minimalista, centrándose en demostraciones claras con música de fondo discreta, enfatizando el poder de la creación de vídeos con IA. Incorpora un expresivo "Avatar de IA" para narrar los beneficios de la característica, asegurando que toda la información clave sea accesible mediante "Subtítulos/captions" para un mayor alcance.
Produce un inspirador vídeo corporativo de 60 segundos que articule los valores y la cultura de la empresa, destinado a solicitantes de empleo y partes interesadas que buscan conocer el entorno laboral. La estética debe ser cálida y auténtica, con imágenes diversas del mundo real y una banda sonora orquestal motivadora, adecuada para vídeos en redes sociales. Aprovecha los diversos "Plantillas y escenas" de HeyGen para establecer un aspecto y sensación profesional, mejorando la narrativa con visuales atractivos del "Soporte de biblioteca de medios/stock".
Elabora un vídeo informativo de 30 segundos con consejos rápidos sobre la optimización de flujos de trabajo, dirigido a usuarios existentes o nuevos empleados como parte de una serie de vídeos de formación. El estilo visual y de audio debe ser claro, conciso e instructivo, utilizando gráficos simples y una voz en off calmada y autoritaria para guiar a los espectadores a través de los pasos. Como creador de vídeos empresariales, asegúrate de que el resultado final sea versátil utilizando la "Redimensión y exportación de relación de aspecto" de HeyGen para diferentes plataformas, y mejora la claridad con una precisa "Generación de voz en off".
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Vídeos de Actualización de la Empresa Atractivos para Redes Sociales.
Crea rápidamente actualizaciones de vídeo cautivadoras para plataformas sociales, asegurando un mayor alcance y compromiso para las noticias de tu empresa.
Mejora la Comunicación Interna y la Formación con Vídeos de IA.
Mejora la comprensión y retención de los empleados sobre anuncios importantes de la empresa y contenido de formación a través de vídeos dinámicos impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis necesidades de creación de vídeos empresariales?
HeyGen permite a las empresas crear vídeos corporativos profesionales y vídeos de marketing atractivos con facilidad. Aprovecha las capacidades avanzadas de creación de vídeos con IA para transformar guiones en contenido visual convincente, ideal para comunicaciones internas o campañas externas.
¿Ofrece HeyGen Avatares de IA para contenido de vídeo diverso?
Sí, HeyGen cuenta con una amplia gama de Avatares de IA realistas que se pueden personalizar para transmitir tu mensaje. Esto mejora el compromiso de tus vídeos en redes sociales y vídeos de productos sin necesidad de filmación tradicional.
¿Qué hace que HeyGen sea un editor de vídeo eficiente para actualizaciones de la empresa?
HeyGen simplifica la producción de vídeos de actualización de la empresa a través de plantillas intuitivas y un editor de arrastrar y soltar. Puedes generar rápidamente contenido de alta calidad utilizando funciones de IA y una robusta biblioteca de medios de stock, ahorrando tiempo y recursos significativos.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en mis vídeos corporativos?
Absolutamente. Las funciones del Kit de Marca de HeyGen te permiten cargar tu logotipo y establecer colores específicos de la marca, asegurando que todos tus vídeos de formación y otros resultados se alineen con tu identidad corporativa. Junto con un generador de voz en off de IA, el mensaje de tu marca permanece consistente y profesional.