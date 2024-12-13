Impulsa la Estrategia de tu Empresa con Nuestro Generador de Vídeos AI

Produce un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a emprendedores con conocimientos tecnológicos que buscan aprovechar un Generador de Vídeos AI para una creación de contenido eficiente. El estilo visual debe ser limpio y moderno, mostrando elementos de la interfaz de usuario, mientras que el audio mantiene un tono claro y autoritario. Demuestra cómo el editor intuitivo de arrastrar y soltar de HeyGen, combinado con la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion, simplifica el proceso de creación de vídeos profesionales, destacando la apariencia natural de los avatares AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Crea un vídeo convincente de 60 segundos para gerentes de marketing en empresas medianas que necesitan escalar sus esfuerzos de vídeo para el negocio. Emplea un estilo visual dinámico y atractivo, acompañado de música de fondo animada y una voz en off amigable y profesional. Muestra cómo las extensas Plantillas y escenas de HeyGen, junto con el sólido soporte de la biblioteca de medios/stock, permiten una rápida personalización y consistencia de marca a través de varias campañas.
Desarrolla un vídeo tutorial de 2 minutos dirigido a creadores de contenido y formadores corporativos, enfatizando el poder de las herramientas de edición AI para una producción de vídeo refinada y branding. La presentación visual debe ser pulida y amigable para el entorno corporativo, potencialmente incorporando elementos animados, complementados por una voz suave y educativa. Ilustra cómo la generación avanzada de voz en off de HeyGen y los Subtítulos/captions automáticos aseguran accesibilidad y un acabado profesional para todos sus proyectos.
Diseña un vídeo promocional conciso de 45 segundos dirigido a gerentes de producto y equipos de ventas que requieren vídeos explicativos efectivos y un rendimiento medible. El enfoque visual debe ser directo y al grano, con texto claro en pantalla y una pista de audio enérgica y persuasiva. Destaca la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto sin fisuras de HeyGen, permitiendo que el contenido se adapte a varias plataformas mientras se insinúa el potencial de integración de capacidades analíticas futuras para una toma de decisiones informada.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Hacer un Vídeo de Estrategia Empresarial

Crea vídeos de estrategia empresarial atractivos con facilidad, transformando ideas complejas en narrativas visuales claras y atractivas que resuenen con tu audiencia.

1
Step 1
Crea tu Guion
Aprovecha nuestra potente función de Texto a vídeo desde guion para convertir tu plan estratégico en una narrativa de vídeo pulida de manera eficiente.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador
Elige entre una diversa selección de avatares AI para representar visualmente la estrategia de tu empresa con una presencia profesional y atractiva.
3
Step 3
Aplica tu Branding
Utiliza los completos controles de branding para integrar sin problemas los logos, colores y fuentes de tu empresa a lo largo de tu vídeo de estrategia.
4
Step 4
Genera y Comparte
Produce tu vídeo de alta calidad con generación de voz en off clara como el cristal y expórtalo fácilmente para su distribución en plataformas internas y externas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente

Demuestra efectivamente el valor transformando historias de éxito de clientes en vídeos atractivos impulsados por AI, fortaleciendo la credibilidad y ventas de tu empresa.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de generación de vídeos AI?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada del Generador de Vídeos AI para agilizar la creación de vídeos. Los usuarios pueden transformar fácilmente texto en vídeos atractivos con avatares AI y un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción. Nuestras herramientas de edición AI te permiten crear contenido profesional sin esfuerzo.

¿Puedo personalizar los vídeos creados con HeyGen para mi marca?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas. Esto asegura que todo el contenido de tu creador de vídeos de marketing se alinee perfectamente con la identidad de tu empresa.

¿Qué tipos de contenido de vídeo puede ayudarme a crear HeyGen para mi negocio?

HeyGen es un vídeo versátil para tu negocio, permitiendo la creación de contenido diverso como vídeos de marketing, vídeos explicativos, vídeos promocionales y vídeos de formación. Nuestra plataforma ofrece numerosas plantillas y capacidades de texto a vídeo impulsadas por AI para satisfacer diversas necesidades empresariales.

¿HeyGen admite la creación de vídeos optimizados para plataformas de redes sociales?

Sí, HeyGen te permite crear contenido de vídeo específicamente adaptado para varias plataformas de redes sociales sin esfuerzo. Con opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación, puedes asegurarte de que tus vídeos animados se vean perfectos en todas partes.

