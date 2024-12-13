Creador de Vídeos de Lanzamiento de Empresa: Lanza Productos con AI

Crea vídeos de lanzamiento de empresa y productos de manera convincente y sin esfuerzo a partir de un guion con nuestras capacidades de texto a vídeo impulsadas por AI.

Crea un vídeo de lanzamiento de producto de 45 segundos dirigido a tu equipo de ventas interno y a los primeros adoptantes externos. El estilo visual debe ser dinámico y enérgico, con cortes rápidos y tomas emocionantes del producto, complementado por una entusiasta locución de AI. Aprovecha la potente generación de locuciones de HeyGen para crear una pista de audio profesional y atractiva que cautive a tu audiencia.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de lanzamiento interno de 60 segundos dirigido a informar a todos los empleados de la empresa sobre una nueva iniciativa. Emplea una estética limpia y moderna con infografías atractivas y transiciones suaves para transmitir la información clave de manera clara. Utiliza las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la producción y mantener una imagen de marca consistente y profesional en todo el vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo demostrativo de producto de 30 segundos para clientes potenciales e inversores, destacando una característica principal. La presentación visual debe ser elegante y explicativa, integrando grabaciones de pantalla claras con visuales complementarios. Mejora tu narrativa explorando la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para encontrar metraje e imágenes relevantes, asegurando una demostración pulida y completa.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo corto de 20 segundos para redes sociales, ideal para el reconocimiento de marca o la adquisición de talento. Este desafío de creador de vídeos de negocios se centra en un estilo divertido, peculiar y visualmente atractivo, diseñado para captar la atención rápidamente. Da vida a tu mensaje presentando un avatar de AI carismático creado con HeyGen, añadiendo un rostro único e inolvidable a la comunicación de tu marca.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Lanzamiento de Empresa

Crea fácilmente vídeos de lanzamiento de empresa profesionales y atractivos en minutos para informar y entusiasmar a tu audiencia sobre nuevas iniciativas.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo tu guion de texto. Nuestra plataforma aprovecha el texto a vídeo desde el guion para convertir instantáneamente tus palabras en escenas de vídeo dinámicas, formando la base de tu anuncio de lanzamiento.
2
Step 2
Selecciona Plantillas de Vídeo
Elige entre una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables diseñadas para la comunicación profesional. Adáptalas con la marca de tu empresa para crear rápidamente un vídeo de lanzamiento impactante.
3
Step 3
Añade Voz y Subtítulos
Genera locuciones de sonido natural para tu guion para transmitir tu mensaje de manera profesional. También puedes añadir subtítulos para mejorar la accesibilidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para cualquier plataforma. Distribuye tu convincente vídeo de lanzamiento de empresa sin problemas a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos de Marketing de Lanzamiento Impactantes

Diseña creativos publicitarios de alto rendimiento y vídeos promocionales para comercializar efectivamente tu nuevo lanzamiento de empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi producción creativa de vídeos para negocios?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos AI diseñado para simplificar la creación de vídeos profesionales con plantillas de vídeo personalizables, avatares de AI y locuciones de AI. Su rica biblioteca de medios y Kit de Marca aseguran que tu contenido sea tanto atractivo como consistente con la estética de tu marca, perfecto para la producción creativa de vídeos.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos demostrativos de producto convincentes?

Sí, HeyGen es un generador de vídeos de producto AI ideal para vídeos demostrativos de producto convincentes. Puedes aprovechar su funcionalidad de texto a vídeo, añadir locuciones dinámicas de AI e incorporar capturas de pantalla de tu producto o demostraciones de UI para ilustrar claramente las características y beneficios a tu audiencia.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para plantillas de vídeo personalizables?

HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote aplicar tu logotipo y colores específicos de marca a plantillas de vídeo y escenas personalizables. Esto asegura que cada vídeo, desde vídeos de lanzamiento de empresa hasta vídeos para redes sociales, refleje consistentemente la identidad de tu empresa y mantenga una apariencia profesional.

¿Cómo permite HeyGen la creación eficiente de vídeos profesionales?

Como creador de vídeos AI, HeyGen agiliza la producción de vídeos profesionales a través de sus capacidades intuitivas de texto a vídeo y editor de arrastrar y soltar. Los usuarios pueden generar rápidamente contenido atractivo con avatares de AI realistas, una rica biblioteca de medios y subtítulos automáticos, haciendo que el proceso de crear vídeos profesionales sea increíblemente eficiente y fácil de usar.

