Creador de Vídeos de Lanzamiento de Empresa: Lanza Productos con AI
Crea vídeos de lanzamiento de empresa y productos de manera convincente y sin esfuerzo a partir de un guion con nuestras capacidades de texto a vídeo impulsadas por AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de lanzamiento interno de 60 segundos dirigido a informar a todos los empleados de la empresa sobre una nueva iniciativa. Emplea una estética limpia y moderna con infografías atractivas y transiciones suaves para transmitir la información clave de manera clara. Utiliza las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la producción y mantener una imagen de marca consistente y profesional en todo el vídeo.
Desarrolla un vídeo demostrativo de producto de 30 segundos para clientes potenciales e inversores, destacando una característica principal. La presentación visual debe ser elegante y explicativa, integrando grabaciones de pantalla claras con visuales complementarios. Mejora tu narrativa explorando la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para encontrar metraje e imágenes relevantes, asegurando una demostración pulida y completa.
Produce un vídeo corto de 20 segundos para redes sociales, ideal para el reconocimiento de marca o la adquisición de talento. Este desafío de creador de vídeos de negocios se centra en un estilo divertido, peculiar y visualmente atractivo, diseñado para captar la atención rápidamente. Da vida a tu mensaje presentando un avatar de AI carismático creado con HeyGen, añadiendo un rostro único e inolvidable a la comunicación de tu marca.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Lanzamiento Atractivos.
Produce rápidamente vídeos y clips atractivos para redes sociales para anunciar el último producto o iniciativa de tu empresa.
Mejora la Formación y Educación de Productos.
Mejora la comprensión de empleados y clientes sobre nuevos productos o procesos con vídeos de formación atractivos impulsados por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mi producción creativa de vídeos para negocios?
HeyGen es un avanzado creador de vídeos AI diseñado para simplificar la creación de vídeos profesionales con plantillas de vídeo personalizables, avatares de AI y locuciones de AI. Su rica biblioteca de medios y Kit de Marca aseguran que tu contenido sea tanto atractivo como consistente con la estética de tu marca, perfecto para la producción creativa de vídeos.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos demostrativos de producto convincentes?
Sí, HeyGen es un generador de vídeos de producto AI ideal para vídeos demostrativos de producto convincentes. Puedes aprovechar su funcionalidad de texto a vídeo, añadir locuciones dinámicas de AI e incorporar capturas de pantalla de tu producto o demostraciones de UI para ilustrar claramente las características y beneficios a tu audiencia.
¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para plantillas de vídeo personalizables?
HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote aplicar tu logotipo y colores específicos de marca a plantillas de vídeo y escenas personalizables. Esto asegura que cada vídeo, desde vídeos de lanzamiento de empresa hasta vídeos para redes sociales, refleje consistentemente la identidad de tu empresa y mantenga una apariencia profesional.
¿Cómo permite HeyGen la creación eficiente de vídeos profesionales?
Como creador de vídeos AI, HeyGen agiliza la producción de vídeos profesionales a través de sus capacidades intuitivas de texto a vídeo y editor de arrastrar y soltar. Los usuarios pueden generar rápidamente contenido atractivo con avatares de AI realistas, una rica biblioteca de medios y subtítulos automáticos, haciendo que el proceso de crear vídeos profesionales sea increíblemente eficiente y fácil de usar.