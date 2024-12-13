Creador de Vídeos de Reestructuración Empresarial: Simplifica el Cambio

Comunica los cambios claramente y motiva a los empleados con avatares de AI, convirtiendo actualizaciones complejas en vídeos simples y profesionales.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos para comunicaciones internas, anunciando una nueva estructura de la empresa que fomente la innovación y el crecimiento. El estilo visual debe ser moderno y optimista, con gráficos en movimiento dinámicos y una música de fondo inspiradora y alentadora. Este vídeo está destinado a todos los empleados, y deberías utilizar los avatares de AI de HeyGen para transmitir los mensajes clave de manera directa y personal.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo corporativo claro y conciso de 60 segundos que explique el nuevo organigrama y los beneficios de los cambios recientes. El estilo visual y de audio debe ser profesional, tranquilizador y basado en datos, utilizando infografías limpias y una voz en off segura y articulada. Esta pieza de edición de vídeo en línea está dirigida a la alta dirección y a los principales interesados, aprovechando las plantillas y escenas extensas de HeyGen para una claridad estructural.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un contenido de vídeo corto de 30 segundos atractivo para mostrar experiencias positivas de los empleados tras la reestructuración, encarnando la narrativa de la marca. El estilo debe ser auténtico y enérgico, con cortes rápidos de miembros diversos del equipo y música de fondo animada. Este vídeo es para posibles reclutas y socios externos, y debe generarse fácilmente utilizando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen a partir de un guion.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una pieza inspiradora de 50 segundos con el creador de vídeos empresariales que presente a los nuevos líderes de equipo y su visión dentro del marco actualizado de la empresa. El estilo visual necesita ser colaborativo y orientado al futuro, con transiciones suaves y una pista de audio motivacional y aspiracional. Este contenido de creador de vídeos de reestructuración de la empresa, adecuado para campañas de marketing interno, debe utilizar la generación de voz en off de HeyGen para asegurar un tono consistente y profesional en todas las presentaciones.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Reestructuración Empresarial

Crea eficientemente actualizaciones de vídeo claras y profesionales para tu equipo durante la reestructuración de la empresa usando nuestra plataforma intuitiva de AI para asegurar comunicaciones internas fluidas.

1
Step 1
Crea tu Vídeo Inicial
Comienza generando tu anuncio de reestructuración usando nuestras diversas plantillas y escenas para un aspecto profesional, asegurando un mensaje claro y consistente para tu negocio.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador
Elige entre una variedad de avatares de AI realistas para transmitir tu mensaje, o sube tu propio metraje, mejorando la confianza y el compromiso en tus comunicaciones internas.
3
Step 3
Añade Detalles Clave y Narración
Refina tu mensaje con una generación de voz en off precisa e incorpora fácilmente toda la información necesaria, haciendo que los cambios complejos sean simples de entender para tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte de Forma Segura
Finaliza tu producción de vídeo corporativo y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para prepararlo para varias plataformas internas, asegurando que tus importantes actualizaciones lleguen efectivamente a cada miembro del equipo.

Casos de Uso

Optimiza el Intercambio de Información Interna

Difunde eficientemente información vital sobre la reestructuración de la empresa y nuevas políticas a todos los empleados, asegurando claridad y consistencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen elevar mis campañas de marketing y la narrativa de mi marca?

HeyGen te permite crear contenido de vídeo corto y atractivo para tus campañas de marketing y una narrativa de marca sólida. Con una amplia selección de plantillas personalizables, puedes producir rápidamente vídeos empresariales atractivos que capturen la atención de tu audiencia, todo dentro de un editor de vídeo en línea intuitivo.

¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para una producción eficiente de vídeos corporativos?

HeyGen aprovecha funciones avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI realistas y generación de voz en off sin fisuras, para optimizar tu producción de vídeos corporativos. Este generador de vídeos AI transforma guiones en vídeos pulidos, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de creación.

¿Simplifica HeyGen el proceso de creación de contenido de vídeo profesional?

Sí, HeyGen está diseñado para ser un editor de vídeo en línea accesible, haciendo que la creación de contenido de vídeo profesional sea sencilla para todos. Su editor de arrastrar y soltar fácil de usar y su extensa biblioteca de plantillas permiten a los usuarios producir vídeos de alta calidad sin necesidad de experiencia previa en edición.

¿Puede HeyGen facilitar las comunicaciones internas, como los vídeos de reestructuración de la empresa?

Absolutamente. HeyGen actúa como un eficaz creador de vídeos de reestructuración de la empresa, permitiéndote comunicar información vital claramente a través de contenido de vídeo profesional. Puedes generar fácilmente un guion de vídeo y luego darle vida usando avatares de AI, asegurando un mensaje consistente para las comunicaciones internas.

