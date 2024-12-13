Genera un vídeo de comunicación interna de 1 minuto explicando la reestructuración de la empresa a todos los empleados. El estilo visual debe ser profesional y tranquilizador, complementado por una voz en off calmada y autoritaria. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para transmitir eficientemente los cambios clave e incorpora avatares de AI para un toque personalizado, abordando el propósito central de un generador de vídeos de reestructuración de empresa.

