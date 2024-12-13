Optimiza el Cambio con Nuestro Generador de Vídeos de Reestructuración de Empresa
Transforma fácilmente tus guiones de reestructuración en comunicaciones internas claras usando la potente función de Texto a vídeo de nuestro generador de vídeos de AI, asegurando transiciones fluidas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para los empleados que están pasando a nuevos roles o roles revisados, crea un módulo de formación en vídeo de 2 minutos. Este contenido debe ser visualmente informativo y claro, con una voz en off amigable e instructiva que los guíe a través de los nuevos procesos. Emplea las Plantillas y escenas de HeyGen para construir una experiencia de aprendizaje estructurada, demostrando el poder de un generador de vídeos de AI para crear vídeos de formación efectivos.
Imagina un vídeo explicativo de 90 segundos diseñado para partes interesadas externas y el equipo de liderazgo, detallando los beneficios estratégicos y la dirección futura tras la reestructuración. La presentación visual debe ser pulida y corporativa, con elementos de estilo infográfico, apoyada por una voz en off segura y estratégica. Aprovecha el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar la narración visual e incluye Subtítulos/captions para accesibilidad, apoyando una solución de generación de vídeo de principio a fin.
Se necesita un anuncio conciso de 30 segundos para informar de manera preventiva a todos los empleados sobre una próxima iniciativa de reestructuración. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno, dinámico y atractivo, acompañado de una voz en off de AI animada y concisa generada usando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen. Maximiza su alcance e impacto utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para varias plataformas, mostrando la creación de vídeos nativos de prompt.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación de Empleados.
Mejora la comprensión y retención de nuevos procesos y roles durante la reestructuración con vídeos de formación de AI atractivos.
Comunica Actualizaciones de Reestructuración Externamente.
Crea rápidamente vídeos impactantes para redes sociales para informar a las partes interesadas externas sobre los cambios y la visión de la empresa.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos usando AI?
HeyGen es un avanzado generador de vídeos de AI que transforma tu texto a vídeo desde un guion en contenido atractivo. Aprovecha la AI generativa para la generación de vídeo de principio a fin, integrando voces en off de AI realistas y visuales dinámicos para optimizar tu flujo de trabajo.
¿Puedo personalizar avatares de AI en HeyGen para representar mi marca?
Absolutamente. HeyGen te permite elegir de una diversa biblioteca de avatares de AI o crear tus propios avatares personalizados. Esto asegura que la creación de contenido de vídeo se alinee perfectamente con los activos y mensajes de tu marca.
¿Qué tipos de vídeos puede ayudarme a producir HeyGen?
HeyGen es versátil, permitiéndote crear una amplia gama de vídeos, incluyendo comunicaciones internas, vídeos de marketing y proyectos de creación de vídeos explicativos. Con extensas plantillas y escenas, puedes producir rápidamente contenido atractivo para cualquier propósito.
¿Es fácil comenzar con la creación de vídeos nativos de prompt en HeyGen?
Sí, HeyGen hace que la creación de vídeos nativos de prompt sea increíblemente intuitiva. Simplemente introduce tu guion o ideas, y la AI de HeyGen te asistirá en la generación de tu vídeo, perfecto para todo, desde actualizaciones rápidas hasta vídeos de formación completos.