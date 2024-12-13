Optimiza el Cambio con Nuestro Generador de Vídeos de Reestructuración de Empresa

Transforma fácilmente tus guiones de reestructuración en comunicaciones internas claras usando la potente función de Texto a vídeo de nuestro generador de vídeos de AI, asegurando transiciones fluidas.

Genera un vídeo de comunicación interna de 1 minuto explicando la reestructuración de la empresa a todos los empleados. El estilo visual debe ser profesional y tranquilizador, complementado por una voz en off calmada y autoritaria. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para transmitir eficientemente los cambios clave e incorpora avatares de AI para un toque personalizado, abordando el propósito central de un generador de vídeos de reestructuración de empresa.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los empleados que están pasando a nuevos roles o roles revisados, crea un módulo de formación en vídeo de 2 minutos. Este contenido debe ser visualmente informativo y claro, con una voz en off amigable e instructiva que los guíe a través de los nuevos procesos. Emplea las Plantillas y escenas de HeyGen para construir una experiencia de aprendizaje estructurada, demostrando el poder de un generador de vídeos de AI para crear vídeos de formación efectivos.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo explicativo de 90 segundos diseñado para partes interesadas externas y el equipo de liderazgo, detallando los beneficios estratégicos y la dirección futura tras la reestructuración. La presentación visual debe ser pulida y corporativa, con elementos de estilo infográfico, apoyada por una voz en off segura y estratégica. Aprovecha el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar la narración visual e incluye Subtítulos/captions para accesibilidad, apoyando una solución de generación de vídeo de principio a fin.
Prompt de Ejemplo 3
Se necesita un anuncio conciso de 30 segundos para informar de manera preventiva a todos los empleados sobre una próxima iniciativa de reestructuración. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno, dinámico y atractivo, acompañado de una voz en off de AI animada y concisa generada usando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen. Maximiza su alcance e impacto utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para varias plataformas, mostrando la creación de vídeos nativos de prompt.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Reestructuración de Empresa

Crea rápidamente comunicaciones internas profesionales y vídeos de formación sobre la reestructuración de la empresa con avatares de AI, voces en off personalizadas y plantillas de marca.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de anuncio de reestructuración. Aprovecha nuestra avanzada función de Texto a vídeo desde guion para convertir instantáneamente tu texto en una línea de tiempo de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI realistas para ser el presentador de tu mensaje. Estos avatares de AI entregarán tu contenido con un tono profesional y consistente.
3
Step 3
Añade Tus Activos de Marca
Integra el logo de tu empresa, colores y otros activos de marca para asegurar la consistencia. Nuestros controles de Branding te permiten mantener tu identidad corporativa en todas las comunicaciones internas.
4
Step 4
Genera y Comparte
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza nuestra generación de vídeo de principio a fin para producirlo y exportarlo en varios formatos. Comparte fácilmente tu mensaje con los empleados en todas las plataformas.

Casos de Uso

Fortalece la Moral y Visión Interna

Entrega comunicaciones internas inspiradoras y vídeos motivacionales para alinear y tranquilizar a los empleados durante el cambio.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos usando AI?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de AI que transforma tu texto a vídeo desde un guion en contenido atractivo. Aprovecha la AI generativa para la generación de vídeo de principio a fin, integrando voces en off de AI realistas y visuales dinámicos para optimizar tu flujo de trabajo.

¿Puedo personalizar avatares de AI en HeyGen para representar mi marca?

Absolutamente. HeyGen te permite elegir de una diversa biblioteca de avatares de AI o crear tus propios avatares personalizados. Esto asegura que la creación de contenido de vídeo se alinee perfectamente con los activos y mensajes de tu marca.

¿Qué tipos de vídeos puede ayudarme a producir HeyGen?

HeyGen es versátil, permitiéndote crear una amplia gama de vídeos, incluyendo comunicaciones internas, vídeos de marketing y proyectos de creación de vídeos explicativos. Con extensas plantillas y escenas, puedes producir rápidamente contenido atractivo para cualquier propósito.

¿Es fácil comenzar con la creación de vídeos nativos de prompt en HeyGen?

Sí, HeyGen hace que la creación de vídeos nativos de prompt sea increíblemente intuitiva. Simplemente introduce tu guion o ideas, y la AI de HeyGen te asistirá en la generación de tu vídeo, perfecto para todo, desde actualizaciones rápidas hasta vídeos de formación completos.

