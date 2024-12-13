Crea vídeos impresionantes con nuestro creador de vídeos de perfil de empresa
Potencia tu marca con avatares de inteligencia artificial y plantillas de vídeo fluidas para presentaciones profesionales de negocios.
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.
Cree un vídeo empresarial convincente de 45 segundos que destaque los logros corporativos y las metas futuras. Perfecto para ejecutivos y accionistas, este vídeo utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para crear una narrativa que resuene. El estilo visual es sofisticado y elegante, con un enfoque en líneas limpias e imágenes profesionales. Incorpore metraje de archivo de la biblioteca de medios de HeyGen para añadir profundidad y contexto a su historia, haciéndola tanto informativa como inspiradora.
Involucra a tu equipo con un vídeo de comunicación interna de 30 segundos que enfatiza la colaboración y la innovación. Dirigido a los miembros del equipo y partes interesadas internas, este vídeo utiliza los subtítulos/leyendas de HeyGen para garantizar claridad y accesibilidad. El estilo visual es enérgico y colaborativo, con cortes rápidos y gráficos atractivos. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen para adaptar el vídeo a diversas plataformas, asegurando que tu mensaje llegue a todos de manera efectiva.
Muestra la creatividad de tu marca con un vídeo promocional de 60 segundos diseñado para profesionales del marketing y agencias creativas. Este vídeo aprovecha la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para proporcionar una experiencia visual rica, complementada con una pista de audio vibrante y animada. El estilo visual es audaz y colorido, capturando la atención de tu audiencia con animaciones y transiciones llamativas. Utiliza las plantillas de guiones de HeyGen para crear una narrativa convincente que destaque las ofertas únicas de tu marca y su posición en el mercado.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción
Creación de Video Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen revoluciona la creación de vídeos de perfil empresarial mediante el uso de herramientas de IA y plantillas de vídeo, permitiendo a las empresas elaborar narrativas convincentes con facilidad. Potencia tus esfuerzos de marca con la plataforma intuitiva de HeyGen, diseñada para una colaboración de equipo sin fisuras y una producción de vídeo eficiente.
Creación de anuncios de alto rendimiento en minutos con vídeo IA.
Quickly produce impactful company profile videos that captivate your audience and elevate your brand.
Genera videos y clips para redes sociales atractivos en minutos.
Effortlessly create dynamic business videos that boost your online presence and engage potential clients.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar el vídeo de perfil de mi empresa?
HeyGen ofrece un potente creador de vídeos de perfil empresarial que utiliza herramientas de IA para crear vídeos atractivos y profesionales. Con características como avatares de IA, generación de voz en off y controles de marca personalizables, puedes mostrar eficazmente la identidad de tu empresa.
¿Qué hace único al creador de videos empresariales de HeyGen?
El creador de videos empresariales de HeyGen destaca por su amplia biblioteca de plantillas de video y metraje de archivo, lo que permite una producción de video rápida y creativa. La interfaz de arrastrar y soltar y las plantillas de guion facilitan la creación de narrativas empresariales convincentes.
¿Puede HeyGen ayudar con la marca de videos corporativos?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos, incluyendo la personalización del logotipo y los colores, para asegurar que tus vídeos corporativos estén alineados con la identidad de tu marca. Esta característica, combinada con las capacidades de edición de vídeo con IA, garantiza un producto final pulido.
¿HeyGen admite la colaboración en equipo en proyectos de video?
HeyGen facilita la colaboración en equipo al ofrecer almacenamiento en la nube y opciones de compartición sencillas, permitiendo que varios miembros del equipo trabajen en proyectos de video de manera fluida. Esto asegura un flujo de trabajo eficiente y una calidad de salida consistente.