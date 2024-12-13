Creador de Vídeos de Procedimientos de Empresa: Simplifica la Formación

Simplifica la documentación en vídeo y los vídeos de formación sin esfuerzo utilizando capacidades avanzadas de Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo de bienvenida de 90 segundos diseñado para nuevos empleados, guiándolos a través de los pasos iniciales esenciales para unirse a la empresa, abordando preguntas comunes y presentando al personal clave. El estilo visual debe ser acogedor y profesional, con avatares de IA presentando la información con una voz en off amigable e informativa generada por la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, y reforzada con subtítulos claros.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 1 minuto que demuestre un procedimiento de software complejo para el personal interno, centrándose en simplificar cada paso con visuales claros en pantalla. Este vídeo, dirigido a usuarios que adoptan nuevas herramientas internas, debe emplear un estilo visual nítido e instructivo con narración de texto a vídeo desde el guion, asegurando que cada detalle se transmita con precisión a través de la función de subtítulos de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Todos los empleados deben comprender nuestra última política de cumplimiento; produce un vídeo corporativo integral de 2 minutos para documentar estas actualizaciones cruciales de manera efectiva. Este vídeo esencial, dirigido a los oficiales de cumplimiento y a toda la fuerza laboral, debe mantener un estilo visual formal pero atractivo, aprovechando las plantillas y escenas profesionales de HeyGen y presentando avatares de IA para transmitir la información con seriedad.
Prompt de Ejemplo 3
¿Cómo podemos optimizar las operaciones diarias de nuestro equipo? Crea un vídeo de comunicaciones internas conciso de 60 segundos que destaque las mejores prácticas para una tarea recurrente específica, haciéndolo accesible a los miembros del equipo que buscan eficiencia. El vídeo debe adoptar un enfoque visual optimista e ilustrativo, incorporando medios relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, mejorado por voces en off de IA claras que expliquen cada paso de manera amigable para el usuario.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Procedimientos de Empresa

Transforma sin esfuerzo tus procedimientos de empresa en vídeos de formación claros y atractivos y documentación en vídeo para comunicaciones internas fluidas.

1
Step 1
Crea Tu Procedimiento
Comienza pegando el texto de tu procedimiento de empresa directamente en la plataforma. Nuestra potente función de creación de texto a vídeo genera instantáneamente un borrador inicial del vídeo, sentando las bases para tu guía visual.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA profesionales para narrar tu procedimiento de empresa. Mejora el compromiso visual y asegura que tu mensaje se entregue claramente.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales
Mejora tu vídeo de procedimiento con voces en off de IA de alta calidad, asegurando una narración clara y consistente. Esto hace que tus vídeos de formación sean más atractivos para los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo fácilmente en el formato y la relación de aspecto deseados. Distribuye la salida de tu nuevo creador de vídeos corporativos a través de tus canales de comunicaciones internas para informar y educar a tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Procedimientos Complejos

.

Transforma procedimientos de empresa intrincados y directrices de cumplimiento en vídeos explicativos animados fáciles de entender para un aprendizaje mejorado.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para procedimientos de empresa?

La interfaz fácil de usar de HeyGen cuenta con un editor de arrastrar y soltar, lo que facilita la creación de vídeos atractivos de procedimientos de empresa. Puedes combinar sin esfuerzo la creación de texto a vídeo con avatares de IA para dar vida a tu contenido.

¿Puede HeyGen añadir automáticamente subtítulos a mis vídeos corporativos?

Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos, mejorando la accesibilidad y comprensión de todos tus vídeos corporativos. Esta capacidad técnica asegura comunicaciones internas claras y documentación en vídeo efectiva.

¿Qué herramientas técnicas ofrece HeyGen para la personalización y el branding?

HeyGen proporciona controles de branding robustos, permitiéndote incorporar fácilmente tu logo y colores de marca en cualquier vídeo. Utiliza nuestras diversas plantillas de vídeo y biblioteca de medios para crear creaciones de vídeo de IA visualmente consistentes y profesionales.

¿Cómo funciona la tecnología de voz en off de IA de HeyGen para vídeos de formación?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de voz en off de IA para transformar tus guiones en discursos de sonido natural para vídeos de formación. Esta capacidad de creación de texto a vídeo permite la producción rápida de contenido de alta calidad, ideal para vídeos de bienvenida y bibliotecas de vídeos tutoriales.

