Simplifica el Cumplimiento con un Generador de Recorridos de Políticas de la Empresa
Optimiza la integración y mejora el cumplimiento legal. Transforma tus políticas de empresa en recorridos en vídeo atractivos utilizando los avatares de IA de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo dinámico de 60 segundos para Equipos de Legal y Cumplimiento o Fundadores, demostrando la rapidez y precisión de un `Generador de Políticas de IA` para lograr `cumplimiento legal` con `políticas personalizadas`. La estética visual debe ser elegante y moderna, empleando cortes rápidos y generación de voz en off autoritaria, enfatizando la eficiencia de convertir texto a vídeo desde el guion con HeyGen.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a Líderes de Equipo y Coordinadores de Formación, ilustrando lo fácil que es actualizar y compartir `políticas de la empresa` y `documentación de flujo de trabajo` usando un `generador de recorridos de políticas de la empresa`. El estilo visual y de audio debe ser instructivo y claro, utilizando la función de plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente vídeos procedimentales atractivos.
Desarrolla un vídeo atractivo de 45 segundos para el personal de TI/Administración (y en última instancia para todos los empleados), enfocándose en los beneficios de un `manual digital de empleados` con un sólido `control de versiones`. Este vídeo debe presentar un tono profesional y tranquilizador, utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para garantizar la accesibilidad y aprovechando su redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para la distribución en varias plataformas, contribuyendo en última instancia a la `mitigación de riesgos`.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación de Políticas.
Incrementa la comprensión y retención de los empleados sobre políticas y procedimientos complejos de la empresa a través de recorridos en vídeo atractivos impulsados por IA.
Escala la Difusión de Políticas y Manuales.
Desarrolla numerosas explicaciones de políticas y manuales digitales de empleados como módulos de vídeo, asegurando una entrega consistente a todos los empleados a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar nuestros recorridos de políticas de la empresa?
HeyGen transforma políticas de empresa complejas en recorridos en vídeo atractivos utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo, haciendo que la integración y formación de empleados sea más efectiva. Este enfoque innovador simplifica el proceso de crear un documento visualmente atractivo para tu manual digital de empleados.
¿HeyGen admite personalización de marca para nuestros vídeos de manuales de empleados?
¡Por supuesto! HeyGen te permite mantener la coherencia de marca en tus vídeos de manuales de empleados y otras guías instructivas a través de controles de marca robustos, incluyendo logotipos y colores personalizados. Puedes crear políticas personalizadas que resuenen con la identidad de tu empresa utilizando las plantillas de HeyGen.
¿Qué ventajas ofrece el uso de HeyGen para asegurar el cumplimiento legal en la comunicación de políticas?
HeyGen mejora el cumplimiento legal proporcionando una comunicación de políticas clara y consistente a través de vídeo, reduciendo malentendidos y ayudando a la mitigación de riesgos. Con características como generación de voz en off y subtítulos, HeyGen asegura que la documentación de flujo de trabajo crucial sea fácilmente entendida por todos los empleados.
¿Puede HeyGen mejorar la experiencia de integración para nuevos empleados en cuanto a políticas de la empresa?
Sí, HeyGen mejora significativamente la integración proporcionando una forma accesible y atractiva para que los nuevos empleados comprendan las políticas de la empresa a través de presentaciones en vídeo impulsadas por IA. Los Gerentes de Recursos Humanos pueden crear fácilmente manuales digitales de empleados completos, asegurando una gestión efectiva de políticas desde el primer día.