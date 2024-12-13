Simplifica el Cumplimiento con un Generador de Recorridos de Políticas de la Empresa

Optimiza la integración y mejora el cumplimiento legal. Transforma tus políticas de empresa en recorridos en vídeo atractivos utilizando los avatares de IA de HeyGen.

Imagina un vídeo de 45 segundos dirigido a Gerentes de Recursos Humanos y Propietarios de Pequeñas Empresas, mostrando cómo un `generador de manuales de empleados` simplifica la `integración`. El estilo visual debe ser brillante y optimista, con un avatar de IA amigable guiando a los espectadores a través del proceso, mientras suena una pista de audio motivadora. Destaca los avatares de IA de HeyGen para ofrecer una presentación profesional pero accesible de las nuevas políticas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 60 segundos para Equipos de Legal y Cumplimiento o Fundadores, demostrando la rapidez y precisión de un `Generador de Políticas de IA` para lograr `cumplimiento legal` con `políticas personalizadas`. La estética visual debe ser elegante y moderna, empleando cortes rápidos y generación de voz en off autoritaria, enfatizando la eficiencia de convertir texto a vídeo desde el guion con HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a Líderes de Equipo y Coordinadores de Formación, ilustrando lo fácil que es actualizar y compartir `políticas de la empresa` y `documentación de flujo de trabajo` usando un `generador de recorridos de políticas de la empresa`. El estilo visual y de audio debe ser instructivo y claro, utilizando la función de plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente vídeos procedimentales atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo atractivo de 45 segundos para el personal de TI/Administración (y en última instancia para todos los empleados), enfocándose en los beneficios de un `manual digital de empleados` con un sólido `control de versiones`. Este vídeo debe presentar un tono profesional y tranquilizador, utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para garantizar la accesibilidad y aprovechando su redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para la distribución en varias plataformas, contribuyendo en última instancia a la `mitigación de riesgos`.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Recorridos de Políticas de la Empresa

Transforma sin esfuerzo tus políticas de empresa en recorridos en vídeo atractivos, asegurando una comunicación clara y cumplimiento para tu equipo.

1
Step 1
Crea Contenido de Políticas
Introduce o genera tus "políticas de la empresa" directamente. Las capacidades de la plataforma te permiten convertir instantáneamente texto a vídeo desde el guion.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Mejora el compromiso seleccionando entre una variedad de "avatares de IA" para narrar tu recorrido de políticas de manera profesional y con una voz "impulsada por IA".
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Personaliza tu recorrido incorporando "controles de marca" como el logotipo y los colores de tu empresa para un aspecto cohesivo a lo largo del vídeo.
4
Step 4
Exporta tu Recorrido
Finaliza tu vídeo y utiliza "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para generarlo en formatos adecuados para tu "manual digital de empleados" u otras plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Generación Rápida de Contenido de Políticas

.

Genera rápidamente recorridos en vídeo impactantes para nuevas o actualizadas políticas de la empresa y procedimientos operativos, ahorrando tiempo y recursos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar nuestros recorridos de políticas de la empresa?

HeyGen transforma políticas de empresa complejas en recorridos en vídeo atractivos utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo, haciendo que la integración y formación de empleados sea más efectiva. Este enfoque innovador simplifica el proceso de crear un documento visualmente atractivo para tu manual digital de empleados.

¿HeyGen admite personalización de marca para nuestros vídeos de manuales de empleados?

¡Por supuesto! HeyGen te permite mantener la coherencia de marca en tus vídeos de manuales de empleados y otras guías instructivas a través de controles de marca robustos, incluyendo logotipos y colores personalizados. Puedes crear políticas personalizadas que resuenen con la identidad de tu empresa utilizando las plantillas de HeyGen.

¿Qué ventajas ofrece el uso de HeyGen para asegurar el cumplimiento legal en la comunicación de políticas?

HeyGen mejora el cumplimiento legal proporcionando una comunicación de políticas clara y consistente a través de vídeo, reduciendo malentendidos y ayudando a la mitigación de riesgos. Con características como generación de voz en off y subtítulos, HeyGen asegura que la documentación de flujo de trabajo crucial sea fácilmente entendida por todos los empleados.

¿Puede HeyGen mejorar la experiencia de integración para nuevos empleados en cuanto a políticas de la empresa?

Sí, HeyGen mejora significativamente la integración proporcionando una forma accesible y atractiva para que los nuevos empleados comprendan las políticas de la empresa a través de presentaciones en vídeo impulsadas por IA. Los Gerentes de Recursos Humanos pueden crear fácilmente manuales digitales de empleados completos, asegurando una gestión efectiva de políticas desde el primer día.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo