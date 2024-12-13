Imagina un vídeo de 45 segundos dirigido a Gerentes de Recursos Humanos y Propietarios de Pequeñas Empresas, mostrando cómo un `generador de manuales de empleados` simplifica la `integración`. El estilo visual debe ser brillante y optimista, con un avatar de IA amigable guiando a los espectadores a través del proceso, mientras suena una pista de audio motivadora. Destaca los avatares de IA de HeyGen para ofrecer una presentación profesional pero accesible de las nuevas políticas.

Generar Vídeo