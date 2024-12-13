Generador de Explicaciones de Políticas de Empresa: Simplifica las Comunicaciones de RRHH

Optimiza las comunicaciones internas para profesionales de RRHH. Convierte políticas complejas en contenido atractivo utilizando la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion.

Desarrolla un vídeo explicativo animado de 60 segundos dirigido a profesionales de RRHH y nuevos empleados, diseñado para desmitificar una política empresarial compleja sobre el trabajo remoto. El estilo visual debe ser profesional y claro, utilizando gráficos limpios y una locución autoritaria pero accesible, mostrando la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para una creación de contenido eficiente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de comunicación interna de 45 segundos para todos los empleados, explicando la política actualizada de reembolso de gastos de manera atractiva y accesible. El estilo visual y de audio debe ser amigable y moderno, con un tono optimista y avatares de IA que ayuden a presentar la información, destacando la función de avatares diversos de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para gerentes y líderes de equipo, centrado en una nueva regulación de cumplimiento que reduce los riesgos legales. El estilo visual debe estar alineado con las directrices de la empresa, utilizando plantillas listas para usar para asegurar un despliegue rápido y un mensaje coherente, enfatizando las plantillas y escenas de HeyGen para una rápida difusión de políticas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de 75 segundos específicamente para empleados en departamentos de alta conformidad, detallando un generador de explicaciones de políticas críticas de la empresa para la privacidad de datos. El estilo visual y de audio debe ser serio y altamente informativo, utilizando gráficos claros y concisos y una locución profesional que subraye los puntos clave, aprovechando la generación de locuciones de HeyGen para una pronunciación y tono precisos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Explicaciones de Políticas de Empresa

Transforma rápidamente políticas empresariales complejas en vídeos animados atractivos y fáciles de entender para comunicaciones internas efectivas y cumplimiento.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas listas para usar diseñadas para la comunicación de políticas internas. Estas plantillas proporcionan una base profesional para tu vídeo explicativo.
2
Step 2
Introduce tu Guion de Política
Simplemente pega tu texto detallado de política en el editor de guiones. La plataforma utiliza tecnología de conversión de texto a vídeo para crear una narración convincente para tu explicación.
3
Step 3
Añade Avatares de IA Atractivos
Da vida a tu política seleccionando de una diversa biblioteca de avatares de IA. Estos presentadores profesionales articularán tu mensaje claramente, haciendo que los temas complejos sean más accesibles.
4
Step 4
Genera tu Vídeo Explicativo
Revisa tu vídeo explicativo animado y realiza los ajustes finales. Una vez satisfecho, genera y exporta tu vídeo de alta calidad, listo para compartir a través de tus canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Políticas Empresariales Complejas

.

Transforma fácilmente políticas empresariales complejas en vídeos de IA simples y digeribles, asegurando una mejor comprensión y cumplimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestras comunicaciones internas con explicaciones de políticas?

HeyGen transforma políticas complejas en contenido atractivo utilizando su generador de vídeos de IA, haciendo que las comunicaciones internas sean más claras y efectivas. Nuestra plataforma simplifica la creación de vídeos explicativos animados que realmente resuenan con los empleados.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de cumplimiento?

HeyGen proporciona características robustas para generar vídeos de cumplimiento, incluyendo avatares de IA y generación avanzada de locuciones. Puedes crear fácilmente vídeos desde texto, asegurando precisión y consistencia en tus explicaciones de políticas.

¿Podemos personalizar la marca de nuestros vídeos explicativos de políticas de empresa?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa en cualquier vídeo explicativo animado. Utiliza nuestras plantillas listas para usar para mantener un aspecto coherente y profesional en todas tus comunicaciones internas.

¿Cómo apoya HeyGen a los profesionales de RRHH en la explicación de políticas complejas?

HeyGen empodera a los profesionales de RRHH para articular claramente políticas complejas, reduciendo significativamente la confusión y los posibles riesgos legales. Nuestro Generador de Explicaciones de Políticas Internas optimiza el proceso, permitiendo una entrega eficiente e impactante de información crucial.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo