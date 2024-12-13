Generador de Explicaciones de Políticas de Empresa: Simplifica las Comunicaciones de RRHH
Optimiza las comunicaciones internas para profesionales de RRHH. Convierte políticas complejas en contenido atractivo utilizando la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de comunicación interna de 45 segundos para todos los empleados, explicando la política actualizada de reembolso de gastos de manera atractiva y accesible. El estilo visual y de audio debe ser amigable y moderno, con un tono optimista y avatares de IA que ayuden a presentar la información, destacando la función de avatares diversos de IA de HeyGen.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para gerentes y líderes de equipo, centrado en una nueva regulación de cumplimiento que reduce los riesgos legales. El estilo visual debe estar alineado con las directrices de la empresa, utilizando plantillas listas para usar para asegurar un despliegue rápido y un mensaje coherente, enfatizando las plantillas y escenas de HeyGen para una rápida difusión de políticas.
Diseña un vídeo de 75 segundos específicamente para empleados en departamentos de alta conformidad, detallando un generador de explicaciones de políticas críticas de la empresa para la privacidad de datos. El estilo visual y de audio debe ser serio y altamente informativo, utilizando gráficos claros y concisos y una locución profesional que subraye los puntos clave, aprovechando la generación de locuciones de HeyGen para una pronunciación y tono precisos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación de Políticas.
Utiliza vídeos impulsados por IA para aumentar significativamente el compromiso de los empleados y la retención de información crucial sobre políticas de la empresa.
Escala la Difusión de Políticas Internas.
Genera numerosos vídeos de explicación de políticas de manera eficiente, alcanzando a todos los empleados a nivel global con un mensaje claro y coherente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestras comunicaciones internas con explicaciones de políticas?
HeyGen transforma políticas complejas en contenido atractivo utilizando su generador de vídeos de IA, haciendo que las comunicaciones internas sean más claras y efectivas. Nuestra plataforma simplifica la creación de vídeos explicativos animados que realmente resuenan con los empleados.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de cumplimiento?
HeyGen proporciona características robustas para generar vídeos de cumplimiento, incluyendo avatares de IA y generación avanzada de locuciones. Puedes crear fácilmente vídeos desde texto, asegurando precisión y consistencia en tus explicaciones de políticas.
¿Podemos personalizar la marca de nuestros vídeos explicativos de políticas de empresa?
¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa en cualquier vídeo explicativo animado. Utiliza nuestras plantillas listas para usar para mantener un aspecto coherente y profesional en todas tus comunicaciones internas.
¿Cómo apoya HeyGen a los profesionales de RRHH en la explicación de políticas complejas?
HeyGen empodera a los profesionales de RRHH para articular claramente políticas complejas, reduciendo significativamente la confusión y los posibles riesgos legales. Nuestro Generador de Explicaciones de Políticas Internas optimiza el proceso, permitiendo una entrega eficiente e impactante de información crucial.