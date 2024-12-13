Generador de Vídeos de Resumen de Empresa con AI para Narración Empresarial

Transforma rápidamente tu guion en vídeos atractivos de resumen de empresa con potentes capacidades de texto a vídeo.

Produce un vídeo conciso de 45 segundos sobre la empresa dirigido a potenciales inversores y nuevos clientes, con un estilo visual pulido y profesional, música de fondo animada y narración clara. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir eficientemente tu mensaje central en visuales atractivos, asegurando que tus necesidades de creador de vídeos empresariales se cumplan con una salida de alta calidad.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de producto de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, aprovechando un estilo visual dinámico con gráficos modernos y música de fondo pegadiza. Este vídeo debe resaltar las características clave, hecho sin esfuerzo con las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen y avatares animados de AI, perfecto para campañas de marketing de vídeo impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo sofisticado de 60 segundos para gerentes de marketing y estrategas de marca, enfatizando la consistencia de la marca a través de un estilo visual profesional y una pista de música ambiental sutil, acompañada de una generación de voz en off autoritaria. Asegura la accesibilidad universal incorporando subtítulos, reforzando tu mensaje a través de varias plataformas de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio de generador de vídeo AI de 15 segundos para emprendedores ocupados y equipos de servicios creativos, adoptando una estética visual rápida y futurista con efectos de sonido mínimos. Integra sin problemas avatares de AI para presentar datos rápidos, demostrando cómo las capacidades de HeyGen pueden transformar texto en vídeo de manera eficiente para una creación de contenido rápida.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Resumen de Empresa

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de resumen de empresa en minutos usando AI, mejorando la presencia de tu marca sin edición de vídeo compleja.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente o comienza con una escena en blanco. Utiliza la extensa biblioteca de medios de HeyGen para establecer rápidamente la base de tu vídeo de resumen de empresa.
2
Step 2
Añade los Detalles de tu Empresa
Incorpora tu texto específico, imágenes y elementos de marca. Aplica fácilmente tu logotipo, colores y fuentes de marca para mantener un mensaje de marca consistente a lo largo de tu vídeo.
3
Step 3
Genera Contenido Atractivo
Mejora tu narrativa generando voces en off de sonido natural a partir de texto o presentando avatares de AI realistas para presentar tu resumen de empresa. Esto hace que tu mensaje sea dinámico y atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Descarga tu vídeo de resumen de empresa terminado en varios formatos de aspecto, listo para cualquier plataforma. Exporta un archivo MP4 de alta calidad para compartir en redes sociales, sitios web o presentaciones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Produce vídeos AI impactantes para resaltar testimonios de clientes y generar confianza en las soluciones de tu empresa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un potente generador de vídeos de resumen de empresa?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para simplificar la creación de vídeos de resumen de empresa atractivos, permitiendo a las empresas producir contenido de vídeo de alta calidad de manera eficiente para diversas necesidades de marketing.

¿Qué características innovadoras ofrece HeyGen para la creación de vídeos empresariales?

HeyGen proporciona un conjunto de herramientas impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI personalizables y robustas capacidades de texto a vídeo, para transformar guiones en vídeos animados atractivos con facilidad.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en todos los esfuerzos de marketing de vídeo?

Absolutamente. HeyGen ofrece plantillas y controles de marca, permitiendo a los usuarios incorporar sin esfuerzo sus logotipos y colores de marca en cada vídeo, asegurando una presencia de marca cohesiva y profesional para todo el marketing de vídeo.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de edición y producción de vídeos?

El editor intuitivo de arrastrar y soltar de HeyGen y su vasta biblioteca de medios, incluyendo metraje de vídeo de stock, permiten una creación rápida de vídeos. Puedes descargar fácilmente tu vídeo empresarial final como un MP4 de alta calidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo