Creador de Vídeos de Misión Empresarial para Narrativas Atractivas
Eleva tu narrativa corporativa con avatares de AI. Crea vídeos de misión atractivos sin esfuerzo, dando vida a la historia de tu marca.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un "vídeo de visión" atractivo de 45 segundos dirigido a inversores y a la comunidad tecnológica, mostrando nuestras futuras innovaciones. Este vídeo debe utilizar gráficos elegantes y futuristas y animaciones dinámicas, mejoradas con una banda sonora electrónica moderna. Emplea los "Avatares de AI" de HeyGen para articular los objetivos visionarios de la empresa, dándole una presentación de vanguardia.
Produce un "vídeo de cultura empresarial" vibrante de 30 segundos destinado a la promoción en redes sociales y al ánimo del equipo interno, destacando los "vídeos de reconocimiento de empleados". La estética visual debe ser brillante y sincera, capturando interacciones genuinas, acompañada de una banda sonora indie-pop animada. Aprovecha las "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa profesional y atractiva.
Diseña un segmento conciso de "creador de vídeos explicativos" de 90 segundos para presentar una nueva característica del producto a prospectos B2B, enfatizando sus "vídeos de propuesta de valor". El vídeo requiere gráficos instructivos nítidos y texto claro en pantalla, apoyado por una narración confiada e informativa. Utiliza la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir eficientemente un guion detallado en una presentación de vídeo pulida.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos Inspiradores de Misión Empresarial.
Desarrolla vídeos convincentes que articulen el propósito, visión y valores de tu empresa, motivando efectivamente a audiencias internas y externas.
Crea Vídeos Auténticos de Historia de Marca.
Utiliza AI para producir narrativas atractivas que destaquen el recorrido de tu empresa y sus principios fundamentales, haciendo que la historia de tu marca resuene profundamente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de declaración de misión convincentes?
El creador de vídeos de AI de HeyGen permite a las empresas crear vídeos de declaración de misión impactantes y vídeos de historia de marca. Utiliza nuestros avatares de AI y la capacidad de texto a vídeo desde guion para ofrecer una narrativa auténtica con visuales cinematográficos, transformando tu mensaje en un vídeo de misión empresarial convincente.
¿Qué características creativas ofrece HeyGen para la creación de vídeos en línea?
HeyGen proporciona un completo creador de vídeos en línea con diversas plantillas de vídeo y un editor de arrastrar y soltar fácil de usar para simplificar la creación de contenido. Produce fácilmente contenido de vídeo animado, vídeos promocionales o campañas de marketing con generación de voz en off integrada y ricos activos multimedia.
¿Puede HeyGen transformar guiones en vídeos dinámicos usando avatares de AI?
Sí, HeyGen sobresale en la conversión de texto a vídeo desde guion, permitiéndote dar vida a tu escritura de guiones al instante. Elige entre una variedad de avatares de AI realistas para presentar tu mensaje, haciéndolo ideal para el creador de vídeos explicativos y contenido de vídeo explicativo profesional sin edición compleja.
¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en los vídeos corporativos?
HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos corporativos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Personaliza elementos como logotipos y colores dentro del creador de vídeos en línea para crear vídeos de cultura empresarial cohesivos y otros contenidos profesionales de manera consistente.