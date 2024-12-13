Creador de Vídeos de Misión Empresarial para Narrativas Atractivas

Eleva tu narrativa corporativa con avatares de AI. Crea vídeos de misión atractivos sin esfuerzo, dando vida a la historia de tu marca.

Crea un "vídeo de declaración de misión" convincente de 60 segundos diseñado para clientes potenciales y nuevos miembros del equipo, centrado en la "narrativa auténtica". El estilo visual debe ser cálido y acogedor, presentando a diversos miembros del equipo colaborando, acompañado de música de fondo orquestal inspiradora y una voz en off profesional y tranquilizadora generada con la función de "Generación de voz en off" de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un "vídeo de visión" atractivo de 45 segundos dirigido a inversores y a la comunidad tecnológica, mostrando nuestras futuras innovaciones. Este vídeo debe utilizar gráficos elegantes y futuristas y animaciones dinámicas, mejoradas con una banda sonora electrónica moderna. Emplea los "Avatares de AI" de HeyGen para articular los objetivos visionarios de la empresa, dándole una presentación de vanguardia.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un "vídeo de cultura empresarial" vibrante de 30 segundos destinado a la promoción en redes sociales y al ánimo del equipo interno, destacando los "vídeos de reconocimiento de empleados". La estética visual debe ser brillante y sincera, capturando interacciones genuinas, acompañada de una banda sonora indie-pop animada. Aprovecha las "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa profesional y atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un segmento conciso de "creador de vídeos explicativos" de 90 segundos para presentar una nueva característica del producto a prospectos B2B, enfatizando sus "vídeos de propuesta de valor". El vídeo requiere gráficos instructivos nítidos y texto claro en pantalla, apoyado por una narración confiada e informativa. Utiliza la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir eficientemente un guion detallado en una presentación de vídeo pulida.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Misión Empresarial

Crea un vídeo de declaración de misión convincente sin esfuerzo con nuestra plataforma impulsada por AI, transformando tu narrativa en vídeos corporativos atractivos que resuenan.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando el guion de la declaración de misión de tu empresa. Nuestra plataforma aprovecha la tecnología de texto a vídeo desde guion para dar vida a tus palabras.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu mensaje eligiendo de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo o seleccionando un avatar de AI para presentar tu misión con profesionalismo.
3
Step 3
Aplica la Marca
Asegúrate de que tu vídeo se alinee con tu identidad corporativa usando nuestros controles de marca para añadir tu logotipo, colores de marca y otros elementos visuales.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de misión previsualizándolo y luego exportándolo. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para adaptar tu vídeo a cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Comunicación Interna y la Integración

Comunica claramente la misión y los valores fundamentales de tu empresa a los empleados, asegurando la alineación y aumentando el compromiso con mensajes organizacionales esenciales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de declaración de misión convincentes?

El creador de vídeos de AI de HeyGen permite a las empresas crear vídeos de declaración de misión impactantes y vídeos de historia de marca. Utiliza nuestros avatares de AI y la capacidad de texto a vídeo desde guion para ofrecer una narrativa auténtica con visuales cinematográficos, transformando tu mensaje en un vídeo de misión empresarial convincente.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para la creación de vídeos en línea?

HeyGen proporciona un completo creador de vídeos en línea con diversas plantillas de vídeo y un editor de arrastrar y soltar fácil de usar para simplificar la creación de contenido. Produce fácilmente contenido de vídeo animado, vídeos promocionales o campañas de marketing con generación de voz en off integrada y ricos activos multimedia.

¿Puede HeyGen transformar guiones en vídeos dinámicos usando avatares de AI?

Sí, HeyGen sobresale en la conversión de texto a vídeo desde guion, permitiéndote dar vida a tu escritura de guiones al instante. Elige entre una variedad de avatares de AI realistas para presentar tu mensaje, haciéndolo ideal para el creador de vídeos explicativos y contenido de vídeo explicativo profesional sin edición compleja.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en los vídeos corporativos?

HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos corporativos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Personaliza elementos como logotipos y colores dentro del creador de vídeos en línea para crear vídeos de cultura empresarial cohesivos y otros contenidos profesionales de manera consistente.

