Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos diseñado para equipos internos e inversores potenciales, detallando el compromiso de la empresa con sus valores. Emplea una estética visual moderna y limpia con ilustraciones animadas, utilizando un avatar de AI para presentar la información de manera clara y concisa, demostrando el poder de los avatares de AI en la creación de contenido sofisticado.
Para seguidores en redes sociales y candidatos de reclutamiento, un vídeo vibrante de 60 segundos que muestre la cultura de la empresa y su conexión con la misión general sería altamente efectivo. El estilo visual y de audio auténtico y enérgico, con cortes rápidos de colaboración en equipo y una pista de fondo dinámica, puede ser enormemente mejorado por los subtítulos de HeyGen para asegurar accesibilidad y un mayor alcance en varias plataformas para un contenido de vídeo impactante.
Destacar un logro clave que encarne la misión de la empresa para clientes existentes y socios de la industria requiere un vídeo de marketing agudo de 15 segundos. Este vídeo debe adoptar un enfoque pulido y visualmente impactante con cambios rápidos de escena, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener visuales impactantes, asegurando que el resultado final sea tanto impactante como auténticamente acorde con la marca.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos de Misión Inspiradores.
Desarrolla vídeos poderosos y motivacionales que articulen claramente la misión de tu empresa e inspiren a tu audiencia objetivo.
Promociona Efectivamente tu Misión.
Transforma la misión de tu empresa en contenido de vídeo de alto impacto y acorde con la marca, adecuado para publicidad y un mayor alcance.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo permite HeyGen la creación eficiente de vídeos a partir de texto?
HeyGen transforma tu guion en vídeos atractivos utilizando capacidades avanzadas de texto a vídeo y avatares de AI realistas. Esto agiliza el proceso de creación de vídeos, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para vídeos de marca?
HeyGen proporciona controles de marca robustos, incluyendo logotipos personalizados y esquemas de color, junto con diversos plantillas y una biblioteca de medios de stock. Esto asegura que tus vídeos de marketing y explicativos se mantengan consistentemente acorde con la marca.
¿Puede HeyGen ayudar a producir vídeos de misión de empresa cautivadores?
Absolutamente. HeyGen sirve como un creador de vídeos en línea intuitivo, perfecto para elaborar vídeos de misión de empresa convincentes. Aprovecha sus capacidades de AI y escenas personalizables para crear un vídeo de declaración de misión poderoso que resuene.
¿Qué tipos de características impulsadas por AI ofrece HeyGen para contenido de vídeo?
HeyGen ofrece potentes características de AI como avatares de AI realistas y generación de locuciones sin fisuras para mejorar tu contenido de vídeo. Estas capacidades, combinadas con subtítulos automáticos, permiten la creación rápida de vídeos profesionales y atractivos en muchas aplicaciones.