Crea un vídeo de liderazgo de 60 segundos para empleados internos, detallando los logros estratégicos del tercer trimestre de la empresa y la visión futura. Este vídeo corporativo debe adoptar un estilo visual pulido y profesional, utilizando los "Templates & scenes" de HeyGen para asegurar una identidad de marca coherente y una "Generación de voz en off" clara e inspiradora para transmitir las comunicaciones ejecutivas con impacto. El público objetivo son los empleados internos y los principales interesados, con el objetivo de fomentar la alineación y la motivación.

