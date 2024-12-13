Creador de Vídeos de Historia de la Empresa: Construye Tu Legado con AI

Transforma el legado de tu empresa en vídeos documentales atractivos generando ricos visuales directamente desde tu guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Qué tal si pudieras desarrollar un "Vídeo de Historia" atractivo de 45 segundos que profundice en una innovación o punto de inflexión crucial en el pasado de tu empresa? Diseñado para entusiastas de la industria y clientes conocedores de la tecnología, este vídeo presentaría un estilo gráfico dinámico y moderno con una banda sonora animada. Utiliza los "AI avatars" de HeyGen para narrar la historia, aportando un toque único y futurista a tu narrativa histórica.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo auténtico de estilo "documental" de 90 segundos con un fundador o empleado de larga trayectoria reflexionando sobre los primeros días y el crecimiento de la empresa. Esta pieza reflexiva es perfecta para el personal interno y clientes leales, combinando segmentos de entrevistas emotivas con un "slideshow" de fotografías históricas y una partitura musical cálida y evocadora. Crea tu narrativa de manera eficiente usando la función "Text-to-video from script" de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo ágil de 30 segundos diseñado para "redes sociales", ofreciendo un resumen rápido de los logros clave de tu empresa. Destinado al público en general y a tus seguidores en redes sociales, este vídeo necesita un estilo visual rápido y dinámico con música de fondo pegajosa y colores vibrantes. Asegura una presentación óptima en varias plataformas utilizando la función "Aspect-ratio resizing & exports" de HeyGen para "Customize Video" para diferentes canales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Historia de la Empresa

Crea sin esfuerzo vídeos de historia de la empresa cautivadores que cuenten tu historia única y enganchen a tu audiencia con nuestro intuitivo generador de vídeos AI.

1
Step 1
Elige Tu Base
Selecciona entre una variedad de "plantillas de vídeo" profesionales o comienza con un lienzo en blanco usando nuestra robusta función de "Templates & scenes" para empezar a crear la narrativa de tu empresa.
2
Step 2
Sube Tus Recursos
Utiliza nuestra completa "biblioteca de medios" para subir los logotipos, imágenes y vídeos de tu marca, asegurando que tu vídeo de historia sea auténtico y visualmente rico con nuestro "Soporte de biblioteca de medios/stock".
3
Step 3
Aplica Toques Personalizados
Para "Customize Video", aplica controles de marca únicos y selecciona un "AI avatar" para narrar, asegurando que tu vídeo de historia de la empresa refleje verdaderamente la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Fácilmente "Exporta Vídeo" en varios formatos de aspecto, listo para ser compartido en tus canales de redes sociales y plataformas internas, mostrando el recorrido de tu empresa usando "Aspect-ratio resizing & exports".

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira con la Historia de Tu Marca

Crea vídeos poderosos e inspiradores a partir del legado de tu empresa para motivar a empleados, socios y clientes por igual.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de historia de la empresa atractivos?

El generador de vídeos AI de HeyGen simplifica la producción de vídeos de historia de la empresa atractivos. Utiliza nuestras plantillas de vídeo personalizables y una extensa biblioteca de medios para mostrar tus hitos y la historia de tu marca con un toque profesional.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos AI efectivo para contar historias de marca?

HeyGen aprovecha los Avatares AI avanzados y las funciones de texto a vídeo, permitiéndote personalizar fácilmente el contenido de vídeo. Nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y los controles de marca aseguran que la narrativa de tu empresa se presente exactamente como la imaginas, desde el concepto hasta la exportación.

¿Puede HeyGen usarse para producir vídeos de historia de alta calidad en estilo documental o presentación de diapositivas?

Absolutamente, HeyGen proporciona las herramientas para crear formatos profesionales de documental y presentación de diapositivas para tus vídeos de historia. Con funciones como animaciones de texto y una rica biblioteca de medios, puedes presentar efectivamente narrativas complejas y hitos significativos.

¿Cómo apoya HeyGen la compartición de vídeos de historia de la empresa en plataformas como redes sociales?

HeyGen agiliza el proceso para exportar contenido de vídeo en varios formatos de aspecto, perfecto para compartir tus vídeos de historia de la empresa en redes sociales y otros canales digitales. Asegura que tu historia llegue a una audiencia más amplia con una salida de alta calidad.

