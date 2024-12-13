El Generador Definitivo de Vídeos de Historia de la Empresa

Transforma la historia única de tu marca en vídeos de alta calidad con potentes funciones de Texto a vídeo a partir de guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo auténtico de estilo documental de 45 segundos, perfecto para entusiastas de la historia y seguidores de redes sociales, contando una historia convincente con una partitura musical cálida y evocadora y una voz en off clara y humana, creado fácilmente usando la función de Texto a vídeo de HeyGen a partir de un guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo histórico de AI de 30 segundos diseñado para educadores y creadores de contenido, presentando una presentación de diapositivas rápida y visualmente atractiva de fotografías históricas con colores vibrantes y música de fondo educativa y pegajosa, aprovechando extensamente el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Genera una visión general de 90 segundos del Generador de Vídeos de Historia de la Empresa para equipos internos y departamentos de marketing, adoptando un vídeo ágil con un estilo gráfico dinámico y moderno y música contemporánea y animada, construido rápidamente con las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Historia de la Empresa

Transforma sin esfuerzo el recorrido y los hitos de tu empresa en narrativas de vídeo atractivas que informan, involucran e inspiran.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando el guion de la historia de tu empresa en el generador. Nuestra plataforma convertirá instantáneamente tu texto en escenas de vídeo.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo personalizables, incluidos formatos profesionales de documental y presentación de diapositivas, para representar visualmente tu narrativa.
3
Step 3
Añade Avatares de AI
Mejora tu historia añadiendo avatares de AI realistas para narrar los hitos clave, dando vida a la historia de tu empresa.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Genera tu vídeo pulido y expórtalo en varios formatos de aspecto, asegurando que esté listo para cualquier plataforma o presentación.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos Inspiradores de la Historia de la Marca

Desarrolla vídeos de alta calidad y motivadores que detallen el recorrido y los logros de tu empresa para inspirar a empleados, socios y futuros clientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un vídeo de historia de la empresa?

HeyGen actúa como un generador de vídeos AI intuitivo, simplificando la producción de vídeos de historia de la empresa atractivos. Nuestra plataforma te permite crear vídeos auténticos de estilo documental de manera eficiente, dando vida al legado de tu organización con facilidad.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para vídeos históricos?

HeyGen proporciona plantillas de vídeo personalizables y potentes controles de marca para asegurar que tu vídeo histórico refleje tu historia única. Puedes aprovechar nuestra extensa biblioteca de medios, añadir animaciones de texto dinámicas e incorporar avatares de AI para crear presentaciones atractivas y pulidas.

¿Puedo usar un guion para generar un vídeo histórico con AI?

Absolutamente, la función de Texto a vídeo de HeyGen a partir de guion te permite transformar tu narrativa directamente en vídeos históricos de AI atractivos. Nuestros avanzados avatares de AI pueden narrar tu historia, facilitando la creación de formatos profesionales de documental y presentación de diapositivas para una presentación pulida.

¿Cómo puede HeyGen mejorar el atractivo visual de mis vídeos históricos?

HeyGen mejora el atractivo visual con avanzados avatares de AI y una rica y extensa biblioteca de medios para enriquecer tus vídeos históricos. Incorpora animaciones de texto dinámicas y varios estilos visuales para asegurar una salida de alta calidad y una experiencia de visualización verdaderamente atractiva.

