creador de vídeos del manual de la empresa: Crea Formación de RRHH Atractiva
Optimiza la formación de tus empleados y aumenta el compromiso transformando texto en vídeos atractivos con Texto a vídeo desde el guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de comunicación interna de 45 segundos para empleados existentes, detallando una nueva actualización de procedimientos para agilizar los flujos de trabajo. Este vídeo debe presentar un estilo visual limpio y directo, incorporando diagramas de flujo animados y texto en pantalla para resaltar los cambios. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion y subtítulos/captions para asegurar claridad y accesibilidad para todos los miembros del equipo.
Crea un módulo de formación detallado de 90 segundos para gerentes de RRHH sobre un aspecto específico de la conducta de los empleados. El estilo visual y de audio debe ser informativo pero atractivo, utilizando gráficos modernos y una voz calmada y autoritaria. Aprovecha las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para construir un módulo completo rápidamente dentro de la plataforma de IA generativa.
Diseña un vídeo dinámico de 30 segundos para líderes de equipo, resumiendo secciones críticas del manual de la empresa para referencia rápida y aumento de la productividad. El estilo visual debe ser rápido con visuales impactantes y una voz en off profesional y enérgica de IA. Asegúrate de que el vídeo esté optimizado para varias plataformas utilizando la capacidad de redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación de Empleados.
Aprovecha los vídeos de IA para hacer que las políticas y procedimientos complejos de la empresa sean más atractivos, mejorando significativamente la comprensión y retención de los empleados durante la formación.
Optimiza la Incorporación y la Comunicación Interna.
Genera rápidamente manuales de vídeo detallados y materiales de incorporación, asegurando una comunicación interna consistente en toda tu fuerza laboral.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen transformar nuestro manual de la empresa en documentación de vídeo atractiva?
HeyGen, como plataforma de IA generativa, te permite crear documentación de vídeo atractiva a partir del contenido existente de tu manual de la empresa. Al aprovechar el vídeo de IA, puedes optimizar los flujos de trabajo para la comunicación interna, haciendo que la información compleja sea fácilmente comprensible y aumentando el compromiso de los empleados.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para crear vídeos de formación de empleados impulsados por IA?
HeyGen proporciona características técnicas robustas como avatares de IA avanzados y funcionalidad precisa de Texto a vídeo desde el guion. Nuestra plataforma incluye generación de voz en off de IA y subtítulos/captions automáticos para asegurar que tus materiales de formación de empleados sean profesionales, accesibles y altamente efectivos para audiencias diversas.
¿Puede HeyGen mejorar la creación de materiales de incorporación y formación de empleados?
Absolutamente, HeyGen mejora significativamente la incorporación y la creación de materiales de formación de empleados permitiendo la creación rápida de contenido dinámico. Utiliza nuestras plantillas pre-diseñadas y capacidades de vídeo de IA para ofrecer formación de RRHH consistente y de alta calidad que mejora la productividad y el compromiso en toda tu organización.
¿HeyGen apoya la consistencia de marca para vídeos de comunicación interna?
Sí, HeyGen asegura que tus vídeos de comunicación interna se alineen con tu marca a través de controles de marca integrales. Incorpora fácilmente tu logo y colores, y utiliza el redimensionamiento de aspecto y exportaciones para adaptar los vídeos a varias plataformas, manteniendo una cultura de empresa profesional y consistente.