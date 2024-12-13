Desarrolla un vídeo conciso de 1 minuto dirigido a nuevos empleados en una empresa tecnológica de ritmo rápido, presentando las políticas esenciales de la empresa del manual del empleado. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando avatares de IA amigables para guiar a los espectadores a través de los puntos clave de cumplimiento con una voz en off clara y acogedora generada por IA. Este vídeo debe aprovechar eficazmente los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen para hacer que la información compleja sea comprensible.

