Creador de Vídeos de Cultura Empresarial: Atrae y Compromete al Mejor Talento
Crea dinámicos vídeos de marca empleadora con los avatares de AI de HeyGen para mostrar tus valores únicos de empresa e inspirar a los buscadores de empleo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo auténtico de 60 segundos para partes interesadas internas y empleados existentes, centrado en aumentar el compromiso de los empleados al ofrecer una perspectiva de "un día en la vida". El estilo visual debe ser cálido y sincero, incorporando testimonios genuinos de empleados filmados de manera documental, complementados con audio claro y natural. Emplea la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar que todas las voces de los empleados se entiendan claramente, incluso en entornos de trabajo diversos, ilustrando nuestro compromiso con el equilibrio entre trabajo y vida personal.
Produce un vídeo de reclutamiento conciso de 30 segundos específicamente para plataformas de redes sociales, dirigido a posibles buscadores de empleo, que destaque nuestra innovadora cultura empresarial y ayude a atraer talento. El estilo visual debe ser elegante y futurista, presentando diversos "avatares de AI" explicando los beneficios clave y nuestro entorno de trabajo único. Aprovecha la capacidad de "avatares de AI" de HeyGen para una generación de personajes sin fisuras y para dar vida a diálogos guionizados, haciendo de este un vídeo de marca empleadora impactante.
Diseña un vídeo informativo pero atractivo de 50 segundos para comunicaciones internas, dirigido a todos los empleados, para celebrar una nueva iniciativa de la empresa y reforzar nuestra visión compartida. La presentación visual debe ser pulida y profesional, utilizando metraje de archivo de alta calidad para ilustrar conceptos clave, acompañado de una voz en off segura y clara. Implementa el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para seleccionar visuales relevantes que se alineen con nuestros objetivos para crear vídeos de cultura empresarial, fomentando una conexión más fuerte con nuestra misión colectiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplifica la Marca Empleadora en Redes Sociales.
Crea rápidamente clips de vídeo atractivos y compartibles para mostrar la cultura de tu empresa y atraer al mejor talento en todas las plataformas.
Mejora el Compromiso de los Empleados y las Comunicaciones Internas.
Desarrolla vídeos dinámicos para la incorporación, anuncios internos y refuerzo de los valores de la empresa para fomentar una cultura conectada.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de cultura empresarial?
HeyGen actúa como tu generador de vídeos AI de primera categoría, permitiéndote crear vídeos de cultura empresarial atractivos que realmente resuenen. Utiliza plantillas diseñadas profesionalmente y avatares de AI para mostrar los valores de tu empresa y aumentar el compromiso de los empleados de manera efectiva.
¿Ofrece HeyGen plantillas diseñadas profesionalmente para la marca empleadora?
Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente específicamente creadas para vídeos de marca empleadora impactantes. Estas plantillas personalizables te ayudan a atraer al mejor talento y destacar tu cultura laboral única durante los procesos de reclutamiento.
¿Qué papel juegan los avatares de AI en la creación de contenido de reclutamiento atractivo?
Los avatares de AI de HeyGen son cruciales para crear contenido de reclutamiento dinámico y atractivo, permitiéndote 'saltar el guion' y entregar mensajes personalizados. Ayudan a humanizar tu marca empleadora, haciendo que tus vídeos sean más atractivos para los buscadores de empleo y, en última instancia, ayudándote a atraer talento.
¿Puede HeyGen ayudar a agilizar la creación de vídeos de comunicación interna diversos?
Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos de negocios intuitivo que agiliza todo el proceso de creación de vídeos para comunicaciones internas. Nuestra plataforma fomenta la colaboración y te permite producir rápidamente contenido consistente y de alta calidad para todo, desde actualizaciones de la empresa hasta iniciativas de retención de empleados.