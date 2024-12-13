Generador de Vídeos de Cultura Empresarial para Equipos Atractivos
Crea rápidamente vídeos profesionales de formación e incorporación utilizando potentes herramientas de Texto a vídeo desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un convincente vídeo de 60 segundos sobre 'un día en la vida', diseñado para buscadores de empleo y la moral del equipo interno, con empleados compartiendo sus experiencias auténticas. La estética visual debe ser cálida y acogedora, utilizando segmentos de estilo entrevista con iluminación natural y un tono de audio conversacional, sutilmente respaldado por música instrumental. Aprovecha los avanzados "Avatares AI" de HeyGen para ofrecer testimonios consistentes y personalizados de varios miembros del equipo, demostrando tu enfoque innovador como generador de vídeos AI.
Produce un inspirador vídeo de 30 segundos que articule los valores fundamentales de la empresa, dirigido a partes interesadas externas y clientes, mientras los refuerza para los empleados. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y cinematográfico, empleando gráficos pulidos e imágenes impactantes, complementado con música instrumental fuerte y una voz en off articulada. Aprovecha la precisa función de "Generación de voz en off" de HeyGen para asegurar un mensaje de audio consistente y profesional a lo largo del guion, elevando tu capacidad para crear vídeos que resuenen.
Diseña un dinámico vídeo de 50 segundos destacando los beneficios únicos de la oficina y el vibrante ambiente de trabajo, destinado a candidatos potenciales y plataformas de redes sociales. La ejecución visual debe ser lúdica y rápida, con movimientos de cámara dinámicos y música pop contemporánea, con texto en pantalla atractivo. Implementa los "Subtítulos/captions" automáticos de HeyGen para asegurar una amplia accesibilidad y compromiso, especialmente para la visualización sin sonido en varias plataformas de redes sociales, mostrando tu destreza como generador de vídeos de cultura empresarial.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación e Incorporación de Empleados.
Mejora el compromiso y la retención en la formación e incorporación de empleados con vídeos dinámicos generados por AI.
Crea Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos cautivadores para plataformas de redes sociales para compartir la cultura y actualizaciones de la empresa.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos atractivos de cultura empresarial?
HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de alta calidad sobre la cultura empresarial utilizando una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales. Su plataforma intuitiva permite una producción rápida, haciendo que la creación de vídeos sea accesible para todos.
¿Puedo generar avatares AI realistas y voces en off para mis vídeos con HeyGen?
¡Absolutamente! Las avanzadas funciones de AI de HeyGen te permiten dar vida a tu guion con avatares AI realistas y generación de voces en off de sonido natural, agilizando tu producción de texto a vídeo.
¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para personalizar mis vídeos?
HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote integrar tus activos de marca como logotipos y paletas de colores específicas en tus vídeos. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad visual de tu empresa.
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear contenido versátil para diferentes plataformas de redes sociales?
HeyGen ofrece herramientas flexibles, incluyendo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones en MP4, para ayudarte a crear vídeos optimizados para varias plataformas de redes sociales. Puedes producir contenido diverso de manera eficiente para llegar a tu audiencia dondequiera que estén.