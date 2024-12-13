Generador de Vídeos de Cultura Empresarial para Equipos Atractivos

Crea rápidamente vídeos profesionales de formación e incorporación utilizando potentes herramientas de Texto a vídeo desde el guion.

Desarrolla un vibrante vídeo de 45 segundos sobre la cultura de la empresa, dirigido a nuevos empleados y potenciales candidatos, que muestre los éxitos y celebraciones del equipo. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con cortes rápidos de actividades del equipo, acompañado de música de fondo enérgica y optimista y una narración clara y entusiasta. Utiliza las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente este contenido atractivo, haciéndolo perfecto para tus necesidades de generador de vídeos de cultura empresarial.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un convincente vídeo de 60 segundos sobre 'un día en la vida', diseñado para buscadores de empleo y la moral del equipo interno, con empleados compartiendo sus experiencias auténticas. La estética visual debe ser cálida y acogedora, utilizando segmentos de estilo entrevista con iluminación natural y un tono de audio conversacional, sutilmente respaldado por música instrumental. Aprovecha los avanzados "Avatares AI" de HeyGen para ofrecer testimonios consistentes y personalizados de varios miembros del equipo, demostrando tu enfoque innovador como generador de vídeos AI.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un inspirador vídeo de 30 segundos que articule los valores fundamentales de la empresa, dirigido a partes interesadas externas y clientes, mientras los refuerza para los empleados. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y cinematográfico, empleando gráficos pulidos e imágenes impactantes, complementado con música instrumental fuerte y una voz en off articulada. Aprovecha la precisa función de "Generación de voz en off" de HeyGen para asegurar un mensaje de audio consistente y profesional a lo largo del guion, elevando tu capacidad para crear vídeos que resuenen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un dinámico vídeo de 50 segundos destacando los beneficios únicos de la oficina y el vibrante ambiente de trabajo, destinado a candidatos potenciales y plataformas de redes sociales. La ejecución visual debe ser lúdica y rápida, con movimientos de cámara dinámicos y música pop contemporánea, con texto en pantalla atractivo. Implementa los "Subtítulos/captions" automáticos de HeyGen para asegurar una amplia accesibilidad y compromiso, especialmente para la visualización sin sonido en varias plataformas de redes sociales, mostrando tu destreza como generador de vídeos de cultura empresarial.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Cultura Empresarial

Crea vídeos atractivos de cultura empresarial sin esfuerzo con AI, mostrando tus valores y atrayendo talento. Comparte tu historia en todas las plataformas.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales para iniciar tu vídeo de cultura empresarial, proporcionando una base sólida para tu mensaje.
2
Step 2
Personaliza Tus Visuales
Personaliza tu vídeo seleccionando un avatar AI para representar a tu equipo y transmitir la personalidad única de tu empresa.
3
Step 3
Genera Audio Atractivo
Utiliza nuestra avanzada función de Generación de Voz en Off para añadir una narración de sonido natural que complemente perfectamente tu contenido visual.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Exporta fácilmente tu vídeo final de cultura empresarial en formatos optimizados para varias plataformas de redes sociales, listo para inspirar e informar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos Inspiradores de Cultura

.

Elabora vídeos inspiradores y motivadores para reforzar los valores de la empresa y motivar a los miembros de tu equipo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos atractivos de cultura empresarial?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de alta calidad sobre la cultura empresarial utilizando una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales. Su plataforma intuitiva permite una producción rápida, haciendo que la creación de vídeos sea accesible para todos.

¿Puedo generar avatares AI realistas y voces en off para mis vídeos con HeyGen?

¡Absolutamente! Las avanzadas funciones de AI de HeyGen te permiten dar vida a tu guion con avatares AI realistas y generación de voces en off de sonido natural, agilizando tu producción de texto a vídeo.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para personalizar mis vídeos?

HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote integrar tus activos de marca como logotipos y paletas de colores específicas en tus vídeos. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad visual de tu empresa.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear contenido versátil para diferentes plataformas de redes sociales?

HeyGen ofrece herramientas flexibles, incluyendo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones en MP4, para ayudarte a crear vídeos optimizados para varias plataformas de redes sociales. Puedes producir contenido diverso de manera eficiente para llegar a tu audiencia dondequiera que estén.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo