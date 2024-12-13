Conviértete en el Creador de Cultura Empresarial que tu Equipo Necesita

Impulsa el compromiso de los empleados y aclara los valores fundamentales creando vídeos culturales atractivos con Texto a vídeo desde guion.

Crea un vibrante vídeo de 60 segundos dirigido a gerentes de recursos humanos y fundadores, mostrando cómo fomentar un sólido compromiso de los empleados y construir culturas empresariales fuertes. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con avatares de IA diversos y sonrientes interactuando en un entorno de oficina dinámico, acompañado de una pista de fondo animada e inspiradora. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para dar vida a los valores fundamentales de tu empresa, haciendo que el mensaje sea instantáneamente relatable y memorable para tu audiencia.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un convincente vídeo de 45 segundos diseñado para líderes de equipo y ejecutivos de nivel C, ilustrando el papel crucial del liderazgo en definir y vivir los valores fundamentales dentro de una organización. El estilo visual y de audio debe ser profesional y claro, empleando gráficos corporativos elegantes y una voz en off segura y articulada. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tu mensaje estratégico en una presentación pulida e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un enérgico vídeo de 30 segundos dirigido a gerentes de proyectos y jefes de departamento, destacando cómo cultivar una cultura laboral que promueva la innovación y la colaboración. La estética visual debe ser dinámica con cortes rápidos y animaciones atractivas, acompañada de una banda sonora moderna y emocionante. Experimenta con las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo visualmente impresionante e informativo que resuene con tus líderes de equipo.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un cálido y acogedor vídeo de 50 segundos para todos los empleados y equipos de recursos humanos, explorando la importancia de la seguridad psicológica y fomentando una verdadera cultura de pertenencia. El estilo visual debe ser suave, inclusivo y centrado en el ser humano, con tomas sinceras de interacciones positivas, acompañadas de música de fondo suave y tranquilizadora. Asegura la máxima accesibilidad y comprensión utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen, permitiendo que cada miembro del equipo absorba este mensaje vital.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Cultura Empresarial

Crea vídeos atractivos para articular los valores fundamentales de tu empresa, fomentar el compromiso de los empleados y reforzar una cultura laboral positiva.

1
Step 1
Crea tu Guion de Cultura
Comienza redactando un guion convincente que describa los valores fundamentales y la visión de tu empresa. Nuestra plataforma convierte tu texto en diálogo hablado, haciendo que tu mensaje sea claro e impactante.
2
Step 2
Elige tu Narrador Visual
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje. Elige un avatar profesional que mejor encarne la ética de tu empresa para mejorar la conexión y la relación.
3
Step 3
Aplica Marca y Medios
Aplica la marca única de tu empresa con logotipos y colores personalizados. Mejora tu vídeo con visuales relevantes utilizando nuestra biblioteca de medios para reflejar verdaderamente tu cultura corporativa.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Mensaje
Exporta tu vídeo de cultura en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Compártelo ampliamente para fomentar el compromiso de los empleados y cultivar una fuerte cultura de pertenencia en toda tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva Comunicaciones Empresariales Inspiradoras

Produce vídeos motivacionales para compartir mensajes de liderazgo, celebrar logros del equipo y reforzar una cultura laboral positiva y orientada a valores.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestras iniciativas de cultura empresarial?

HeyGen capacita a las organizaciones para comunicar y reforzar efectivamente su cultura empresarial a través de contenido de vídeo atractivo. Al utilizar avatares de IA realistas y tecnología de texto a vídeo, puedes crear mensajes convincentes que resuenen, fomentando un mayor compromiso de los empleados y un sentido compartido de propósito. Esto ayuda significativamente a construir culturas empresariales fuertes de manera más eficiente.

¿Qué herramientas específicas ofrece HeyGen para comunicar los valores fundamentales?

HeyGen proporciona potentes características como avatares de IA personalizables y generación de texto a vídeo sin fisuras para articular tus valores fundamentales en toda la organización. Puedes producir rápidamente vídeos de marca que ejemplifiquen tu cultura corporativa única, asegurando claridad y comprensión consistente entre todos los empleados. Utiliza plantillas y escenas para simplificar la creación de contenido.

¿HeyGen apoya la creación de contenido para un ambiente de trabajo positivo y seguridad psicológica?

Absolutamente. HeyGen facilita la producción de vídeos sensibles e impactantes para promover un ambiente de trabajo positivo y seguridad psicológica. Con avatares de IA y generación de voz en off, puedes entregar módulos educativos o mensajes sinceros que construyan confianza y fomenten una cultura robusta de pertenencia para todos los miembros del equipo.

¿Cómo ayuda HeyGen a atraer talento de alto nivel a través de mensajes culturales?

HeyGen permite a las empresas mostrar su auténtica cultura laboral a posibles contrataciones, ayudando significativamente a atraer talento de alto nivel. Desarrolla vídeos de reclutamiento de alta calidad utilizando avatares de IA y tus controles de marca para resaltar tus valores y la satisfacción de los empleados, causando una poderosa primera impresión en futuros miembros del equipo.

