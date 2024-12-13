Creador de Vídeos de Anuncios de Empresa: Rápido y Profesional
Crea rápidamente vídeos de anuncios de empresa profesionales. Utiliza avatares de IA avanzados para transmitir tu mensaje con un toque humano convincente.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de anuncio de 45 segundos dirigido a empleados internos y posibles reclutas, mostrando nuestra vibrante cultura empresarial y los logros recientes del equipo. Esta creación de vídeo debe incluir testimonios cálidos y auténticos de empleados y metraje detrás de cámaras, acompañado de una voz en off amigable y acogedora. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una narración clara y consistente en todo momento.
Produce un vídeo de celebración de 60 segundos para el público en general y las partes interesadas, destacando un hito o logro significativo de la empresa. El estilo visual y de audio debe ser inspirador y grandioso, incorporando vídeos de stock de alta calidad y música de fondo edificante, mientras un narrador profesional transmite los mensajes clave. Maximiza el impacto integrando visuales atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
Desarrolla un vídeo informativo conciso de 30 segundos que explique nuestra declaración de misión principal a nuevos empleados e inversores, utilizando un enfoque sofisticado de texto a vídeo. Los visuales deben ser limpios, profesionales y acordes con la marca, con animaciones sutiles que refuercen los mensajes clave, entregados por un avatar de IA calmado y autoritario. Esto asegura la consistencia de la marca utilizando los avatares de IA de HeyGen para una presentación profesional.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Produce rápidamente anuncios de empresa atractivos para plataformas de redes sociales para informar y atraer efectivamente a tu audiencia.
Produce Actualizaciones de Empresa de Alto Impacto.
Genera actualizaciones de vídeo profesionales y de alto rendimiento para comunicación interna o externa, asegurando un mensaje claro e impactante.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso creativo para crear un vídeo de anuncio?
HeyGen potencia la creación de vídeos creativos convirtiendo tu guion en un vídeo dinámico con avatares de IA y voces en off. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y sus plantillas personalizables hacen que diseñar vídeos de anuncios atractivos sea sencillo, incluso para ideas complejas. Esto agiliza todo el flujo de trabajo de creación de vídeos.
¿Puede el agente de vídeo de IA de HeyGen ayudar a crear diversos vídeos de anuncios de empresa?
Absolutamente. El avanzado agente de vídeo de IA de HeyGen permite la creación de vídeos de anuncios de empresa altamente diversos, adaptando varios estilos y mensajes. Puedes aprovechar una amplia gama de funciones de IA, incluidas las capacidades de texto a vídeo y diferentes avatares de IA, para que coincidan perfectamente con las necesidades de comunicación de tu marca.
¿Qué controles de marca están disponibles para personalizar un vídeo de anuncio con HeyGen?
HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tu vídeo de anuncio se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes integrar fácilmente el logotipo de tu empresa, colores personalizados y fuentes específicas, además de utilizar una rica biblioteca de medios con vídeos de stock, todo dentro de un editor de vídeo profesional en línea.
¿Qué tan rápido puedo generar un vídeo de anuncio profesional usando la plataforma en línea de HeyGen?
La eficiente plataforma en línea de HeyGen permite la generación rápida de vídeos de anuncios profesionales. Simplemente ingresando tu guion, la IA de HeyGen lo procesa rápidamente en un vídeo, completo con subtítulos autogenerados y voces en off de alta calidad, acelerando significativamente tu línea de tiempo de creación de vídeos.