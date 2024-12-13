Creador de Anuncios de Empresa: Diseña Tu Mensaje
Crea impresionantes anuncios de empresa con facilidad, aprovechando los potentes controles de marca de HeyGen para una perfecta consistencia visual.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo acogedor de 45 segundos para departamentos de RRHH y líderes de equipo para presentar a nuevos empleados, enfatizando un tono cálido y acogedor. Presenta "avatares de IA" amigables transmitiendo el mensaje, acompañados de música de fondo suave y positiva y gráficos limpios que destacan la facilidad de crear vídeos personalizados de "anuncio de nuevo empleado", ayudando a "diseñar anuncios" que fomenten la conexión del equipo.
Produce un vídeo de anuncio corporativo de 60 segundos dirigido a equipos de comunicaciones internas y organizadores de eventos, detallando un próximo evento de la empresa o una actualización significativa. Este vídeo debe poseer un estilo visual profesional y atractivo, con texto claro en pantalla y una voz en off confiada generada usando la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, ilustrando el poder de un moderno "creador de anuncios de empresa" para comunicaciones completas de "anuncio de evento".
Desarrolla un vídeo promocional conciso de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y generalistas de marketing, destacando la flexibilidad de las "plantillas personalizables" para cualquier comunicación empresarial. Emplea una estética visual elegante y fácil de usar que demuestre varios elementos de diseño, respaldada por la extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para "recursos creativos", permitiendo a los usuarios personalizar fácilmente sus anuncios con visuales impactantes y una pista instrumental positiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Productos y Servicios.
Desarrolla anuncios de vídeo impactantes para lanzamientos de productos y nuevas ofertas de servicios rápidamente usando IA.
Comparte Actualizaciones de la Empresa en Redes Sociales.
Genera rápidamente clips de vídeo atractivos para difundir anuncios y noticias de la empresa en plataformas sociales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de vídeo de empresa atractivos?
HeyGen actúa como un avanzado creador de anuncios de empresa impulsado por IA, permitiendo a los usuarios diseñar anuncios con un toque profesional sin esfuerzo. Nuestra plataforma utiliza plantillas personalizables y características inteligentes de IA para generar comunicaciones de vídeo atractivas de manera rápida y eficiente.
¿Qué opciones creativas y características de personalización están disponibles en HeyGen para anuncios?
HeyGen ofrece extensos recursos creativos, una rica biblioteca de diseño y plantillas totalmente personalizables para hacer que cada anuncio sea único. Los usuarios pueden personalizar los diseños con fuentes y colores específicos, asegurando un anuncio verdaderamente personalizado que se ajuste perfectamente a la identidad de su marca.
¿Puede HeyGen usarse para crear varios tipos de anuncios de vídeo corporativos?
Sí, HeyGen es un versátil creador de anuncios de empresa adecuado para una amplia gama de necesidades corporativas, desde importantes Lanzamientos de Productos y anuncios de eventos hasta la bienvenida a nuevos empleados. Facilita la creación de un anuncio para cualquier comunicación interna o externa, proporcionando resultados profesionales.
¿Cuáles son las principales formas de distribuir los anuncios generados con HeyGen?
Una vez que tu anuncio de vídeo está finalizado, HeyGen ofrece opciones flexibles para compartir y exportar. Puedes compartir fácilmente tu vídeo profesionalmente generado en línea a través de varias plataformas digitales o descargarlo para presentaciones y distribución más amplia.