Creador de Vídeos Publicitarios para Empresas: Crea Anuncios Rápidamente con IA

Crea anuncios empresariales atractivos en minutos usando nuestras herramientas impulsadas por IA, transformando tus guiones en visuales dinámicos.

Crea un vídeo de 60 segundos, brillante e informativo, para propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, demostrando cómo HeyGen simplifica convertirse en un "creador de vídeos publicitarios para empresas". El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un tono de audio alentador y amigable, mostrando la facilidad de usar "Plantillas y escenas" listas para usar y el editor intuitivo de arrastrar y soltar para producir rápidamente anuncios de vídeo atractivos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 90 segundos dirigido a agencias de marketing digital y directores creativos, ilustrando el poder de HeyGen como un "creador de anuncios de vídeo con IA". La estética visual debe ser vanguardista y visualmente rica, acompañada de música de fondo moderna y enérgica. Presenta la integración perfecta de "avatares de IA" y demuestra la generación superior de "locuciones" para producir anuncios personalizados de alto impacto sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de ritmo rápido de 1 minuto para gerentes de comercio electrónico y especialistas en redes sociales enfocado en la eficiencia de cómo "crear anuncios de vídeo" para varias plataformas. El estilo visual debe ser atractivo y optimizado para un consumo rápido, con música electrónica contemporánea. Destaca el "redimensionamiento y exportación de proporciones" de HeyGen y los "subtítulos/captions" automáticos para crear "anuncios en redes sociales" impactantes que resuenen en todos los canales.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo sofisticado de 2 minutos dirigido a equipos de comunicación corporativa y gerentes de marca, enfatizando cómo HeyGen potencia la creación de "anuncios de vídeo" pulidos que mantienen la consistencia de la marca. El estilo visual debe ser autoritario y elegante, complementado con música instrumental motivacional. Muestra la función de "Texto a vídeo desde guion" para un mensaje coherente y el extenso "Soporte de biblioteca de medios/stock" para mejorar la narración visual.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos Publicitarios para Empresas

Crea anuncios de vídeo atractivos para tu negocio con nuestro creador de anuncios de vídeo con IA, diseñado para velocidad e impacto en todas las plataformas.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona una plantilla de vídeo profesional o comienza con un guion para definir el mensaje central de tu anuncio. Nuestra plataforma facilita el inicio de tu proceso creativo para un anuncio poderoso.
2
Step 2
Añade Tus Visuales y Marca
Incorpora tus activos de medios, personaliza el texto y añade fácilmente un avatar de IA profesional para presentar tu mensaje. Ajusta los elementos para que coincidan con la identidad única de tu marca.
3
Step 3
Crea y Mejora con IA
Aprovecha las herramientas impulsadas por IA para generar locuciones, añadir subtítulos dinámicos y perfeccionar el flujo de tu anuncio. Nuestras funciones inteligentes aseguran que tu mensaje sea claro y atractivo para los anuncios en redes sociales.
4
Step 4
Exporta y Despliega Tu Anuncio
Finaliza tu anuncio con edición de un solo clic y expórtalo en proporciones óptimas para varias plataformas. Publica tu anuncio de vídeo de alta calidad para involucrar efectivamente a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Testimonios de Clientes

.

Transforma historias de éxito de clientes en potentes vídeos de IA, construyendo confianza y credibilidad para la publicidad de tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso técnico de crear anuncios de vídeo?

HeyGen simplifica el proceso técnico de crear anuncios de vídeo con su editor intuitivo de arrastrar y soltar y herramientas impulsadas por IA. Puedes ensamblar escenas de manera eficiente, integrar medios y aplicar branding con funciones de edición de un solo clic, haciendo que la creación de anuncios de vídeo profesionales sea accesible para todos.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear anuncios de redes sociales de alta calidad rápidamente?

Sí, HeyGen está diseñado específicamente para ayudarte a crear anuncios de vídeo para plataformas de redes sociales con rapidez y calidad. Aprovecha una amplia gama de plantillas de vídeo, avatares de IA realistas y capacidades robustas de generación de guiones para producir contenido atractivo sin esfuerzo.

¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para generar anuncios de vídeo?

HeyGen proporciona herramientas avanzadas impulsadas por IA para agilizar la creación de anuncios de vídeo, incluyendo avatares de IA realistas y generación de guiones poderosa. Nuestra plataforma también permite la conversión de texto a vídeo sin problemas y la generación profesional de locuciones, transformando tus ideas en contenido visual atractivo.

¿Cómo puedo asegurarme de que la identidad de mi marca sea consistente en todos los anuncios de vídeo creados con HeyGen?

HeyGen asegura una identidad de marca consistente en todos tus proyectos de creador de vídeos publicitarios para empresas a través de controles de branding automáticos y completos. Puedes aplicar fácilmente tu logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas para mantener un aspecto profesional y coherente en cada anuncio de vídeo que crees.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo