Creador de Vídeos Comunitarios: Crea Vídeos Atractivos con IA

Construye contenido de vídeo generado por usuarios de manera atractiva con personalización fluida usando nuestras plantillas y escenas intuitivas.

Crea un vídeo instructivo de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo HeyGen funciona como un generador de vídeos con IA. El estilo visual debe ser limpio e informativo con una pista de audio animada, mostrando la facilidad de convertir un guion simple en un vídeo pulido usando Texto a vídeo desde guion.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de 90 segundos diseñado para gestores de comunidades, destacando diversas historias en vídeo generadas por los usuarios de sus miembros. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y auténtico, presentando varios avatares de IA para representar las voces de la comunidad, fomentando un sentido de identidad compartida y pertenencia.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a equipos de marketing, actuando como un creador de vídeos para redes sociales, que muestre rápidamente una nueva característica del producto. El estilo visual debe ser moderno y llamativo con música de fondo enérgica, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para adaptar rápidamente el contenido a varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo completo de 2 minutos dirigido a educadores y formadores, detallando un concepto técnico complejo. El estilo visual necesita ser profesional y claro, apoyado por una voz en off de IA que suene humana, demostrando el poder de la generación de voz en off para instrucciones detalladas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Comunitarios

Crea sin esfuerzo contenido de vídeo generado por usuarios atractivo y haz crecer tu comunidad con herramientas de IA intuitivas, transformando tus ideas en vídeos compartibles.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza usando nuestro generador de vídeos con IA para transformar instantáneamente tus ideas en un guion convincente, sentando las bases para tu vídeo comunitario.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu mensaje seleccionando de una diversa biblioteca de avatares de IA o subiendo tus propios medios para dar vida visualmente a la historia de tu comunidad.
3
Step 3
Genera Tu Voz en Off
Aprovecha la generación de voz en off para añadir una narración auténtica que suene humana a tu vídeo, asegurando que el mensaje de tu comunidad se escuche de manera clara y atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu creación aplicando cualquier herramienta de edición de vídeo necesaria y luego expórtala fácilmente, lista para ser compartida en tus canales de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca los Éxitos de la Comunidad

.

Desarrolla vídeos de IA convincentes para celebrar los logros de los miembros y mostrar el impacto positivo de tu comunidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para simplificar la creación de vídeos?

HeyGen aprovecha la avanzada IA como un generador de vídeos con IA, transformando guiones en vídeos profesionales con avatares de IA realistas y voces en off de IA que suenan humanas. Esto simplifica significativamente el proceso de producción, permitiéndote crear contenido de vídeo auténtico de manera eficiente.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos creados con HeyGen?

HeyGen ofrece herramientas de edición de vídeo robustas, incluyendo un editor de arrastrar y soltar fácil de usar y plantillas personalizables. Puedes personalizar tus vídeos con controles de marca e integrar contenido de una biblioteca de medios de stock completa para lograr el aspecto deseado.

¿Puedo usar avatares de IA específicos y voces en off en mis vídeos de HeyGen?

Sí, HeyGen proporciona una selección diversa de avatares de IA realistas y ofrece voces en off de IA avanzadas que suenan humanas. Estas capacidades te permiten adaptar la presentación de tu vídeo para que coincida perfectamente con tu mensaje y audiencia.

¿Qué tan rápido puede HeyGen generar un vídeo listo para usar?

El generador de vídeos con IA de HeyGen está diseñado para la rapidez y eficiencia. Al utilizar sus plantillas intuitivas y la funcionalidad de texto a vídeo desde guion, puedes crear vídeos de alta calidad para diversos propósitos, como vídeos explicativos o promocionales, en un tiempo significativamente reducido.

