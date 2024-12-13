Generador de Vídeos de Apoyo Comunitario: Mejora la Experiencia del Usuario

Mejora el contenido de ayuda y crea vídeos atractivos de manera eficiente utilizando avatares de AI de última generación para transmitir tus mensajes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un enérgico vídeo de 30 segundos para redes sociales, ideal para pequeñas empresas locales que desean destacar su participación comunitaria utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con superposiciones de texto dinámicas y cortes rápidos, acompañado de música contemporánea y animada para captar la atención en varias plataformas y crear vídeos de redes sociales atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a líderes comunitarios, donde un avatar de AI explica claramente una nueva iniciativa de apoyo local. El estilo visual debe ser limpio y profesional, centrándose en la presentación clara de datos y mensajes clave, con una voz en off calmada y autoritaria, mostrando los innovadores avatares de AI de HeyGen para la creación de vídeos impactantes sin necesidad de un presentador humano, mejorando la utilidad de un generador de vídeos de AI.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vibrante anuncio de marketing de 15 segundos para promover un evento comunitario local, perfecto para organizadores de eventos que utilizan HeyGen para la creación rápida de vídeos. El estilo visual debe ser rápido y colorido, mostrando los aspectos destacados de eventos pasados, complementado con una alegre y pegajosa melodía y generación de voz en off dinámica que anuncie los detalles clave con entusiasmo, haciendo que los anuncios de marketing efectivos sean accesibles para todos.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Apoyo Comunitario

Crea fácilmente respuestas y guías en vídeo atractivas para tu comunidad con herramientas impulsadas por AI, mejorando el apoyo y la participación.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de apoyo en el editor de texto. Nuestra plataforma utiliza AI para transformar tu texto en contenido de vídeo atractivo, aprovechando las capacidades de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige tu Avatar
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar tu marca o mensaje. Estos avatares de AI entregarán profesionalmente tu guion, dando vida a tus mensajes de apoyo.
3
Step 3
Añade Subtítulos
Mejora la accesibilidad y claridad para tu comunidad generando automáticamente subtítulos para tu vídeo. Esto asegura que tu mensaje sea entendido por todos los espectadores, incluso sin sonido.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo con opciones de redimensionamiento de proporción de aspecto preferidas y expórtalo como un archivo MP4 de alta resolución. Tu vídeo de apoyo pulido está ahora listo para ser compartido en tus canales comunitarios.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza Preguntas y Respuestas y Actualizaciones Comunitarias

Genera rápidamente vídeos cortos atractivos para redes sociales para abordar preguntas comunes de la comunidad, proporcionar actualizaciones y ofrecer consejos útiles de manera eficiente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para redes sociales y anuncios de marketing?

HeyGen transforma texto en vídeos atractivos, perfectos para redes sociales y anuncios de marketing. Los usuarios pueden aprovechar avatares de AI, plantillas dinámicas y potentes herramientas de edición para producir vídeos atractivos rápidamente, simplificando todo el proceso de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen ayudar a crear avatares de AI únicos para proyectos creativos diversos?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear y personalizar avatares de AI, incluyendo cabezas parlantes realistas, para una amplia gama de contenido creativo. Esto permite una representación de marca consistente y narrativas personalizadas en varios formatos de vídeo.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para generar contenido de AI Shorts y vídeos de TikTok?

HeyGen proporciona una plataforma intuitiva para la creación rápida de vídeos, incluyendo características dedicadas como el Creador de AI Shorts y el Generador de Vídeos de TikTok de AI. Los usuarios pueden convertir rápidamente guiones en vídeos para redes sociales listos para volverse virales con proporciones de aspecto adecuadas y plantillas dinámicas.

¿Ayuda HeyGen a los equipos de marketing de contenido a mejorar su flujo de trabajo de vídeo?

HeyGen simplifica significativamente el flujo de trabajo de creación de vídeos para los equipos de marketing de contenido al permitir la generación rápida de texto a vídeo. Con características como generación de voz en off, plantillas personalizables y controles de marca, los equipos logran mayor eficiencia en la producción de contenido de vídeo diverso y de alta calidad.

