Crea un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a organizadores comunitarios ocupados y personal de organizaciones sin ánimo de lucro, demostrando cómo pueden generar rápidamente actualizaciones comunitarias. El estilo visual debe ser limpio y profesional, complementado por una voz amigable de AI. Muestra la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion, aprovechando los avatares de AI para una representación diversa, actuando así como un generador eficiente de guiones a vídeo de AI.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 90 segundos dirigido a directores de marketing para iniciativas comunitarias, ilustrando el poder del vídeo AI en la creación de una campaña de compromiso comunitario impactante. Los visuales deben ser atractivos y modernos, presentando diversos avatares de AI interactuando en varias plantillas y escenas de HeyGen. Destaca la facilidad de lograr vídeos listos para redes sociales con el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial técnico completo de 2 minutos para creadores de contenido y productores de vídeo expertos en tecnología dentro de organizaciones de servicio público, detallando el proceso de generación de vídeo de principio a fin. Emplea un estilo visual paso a paso con superposiciones de texto claras en pantalla, apoyado por la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen. Enfatiza cómo los subtítulos/captions se generan automáticamente para accesibilidad, simplificando los flujos de trabajo de edición y transcripción de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo cálido y auténtico de 45 segundos para equipos de comunicación del gobierno local y líderes comunitarios, enfocándose en cómo crear mensajes de vídeo personalizados para grupos comunitarios específicos. El estilo visual profesional debe mantener controles de marca consistentes en todo momento. Utiliza la generación de voz AI de HeyGen para entregar mensajes claros, asegurando que cada vídeo personalizado se sienta directo y relevante para su audiencia prevista.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Usar un Creador de Vídeos para Alcance Comunitario

Crea vídeos de compromiso comunitario impactantes sin esfuerzo con AI, transformando tu mensaje en historias visuales atractivas listas para cualquier plataforma.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo tu mensaje. Nuestro generador de guiones a vídeo de AI dará vida a tus palabras.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para entregar tu mensaje, añadiendo un toque humano a tu vídeo de alcance comunitario.
3
Step 3
Añade Marca y Medios
Incorpora el logo y los colores de tu organización para asegurar que tu vídeo se alinee con tu identidad, usando nuestros controles de marca intuitivos.
4
Step 4
Exporta Vídeos Listos para Redes Sociales
Finaliza tu proyecto exportando tu vídeo en varios formatos de aspecto, creando vídeos listos para redes sociales perfectamente optimizados para cualquier plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Impacto Comunitario

Destaca el impacto positivo de tus iniciativas mostrando historias de éxito comunitario a través de vídeos de AI atractivos.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el proceso de HeyGen para generar vídeos AI desde un guion?

HeyGen funciona como un avanzado generador de guiones a vídeo de AI, permitiendo a los usuarios transformar texto en vídeos profesionales. Su capacidad de generación de vídeo de extremo a extremo combina locuciones de AI de alta calidad, visuales dinámicos y avatares de AI para producir vídeos listos para redes sociales de manera eficiente.

¿Ofrece HeyGen controles de marca para vídeos personalizados?

Absolutamente. HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote integrar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas en tus vídeos. Esto asegura que cada producción de vídeo de marketing se alinee perfectamente con tus directrices de marca establecidas.

¿Cómo mejoran los avatares de AI de HeyGen los vídeos de alcance comunitario?

HeyGen aprovecha avanzados avatares de AI para crear vídeos de alcance comunitario atractivos que impulsan un compromiso comunitario impactante. Estos avatares de AI realistas pueden entregar tu mensaje con locuciones expresivas, haciendo que tu contenido sea más relatable y atractivo para tu audiencia.

¿Pueden los principiantes crear vídeos impactantes con HeyGen?

Sí, HeyGen está diseñado con un editor fácil de usar para principiantes y ofrece numerosas plantillas de vídeo para agilizar el proceso de creación. Esto permite a cualquiera producir rápidamente vídeos listos para redes sociales para marketing o alcance comunitario sin experiencia extensa en edición de vídeo.

