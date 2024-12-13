Generador de Vídeos de Alcance Comunitario de IA: Conecta Sin Esfuerzo

Genera vídeos de alcance comunitario atractivos con avatares de IA que transmiten tu mensaje claramente a una audiencia más amplia.

Crea un vídeo convincente de 30 segundos diseñado para promover un próximo evento de limpieza comunitaria, dirigido a los residentes locales y posibles voluntarios. El estilo visual debe ser brillante y esperanzador, con cortes rápidos de personas haciendo una diferencia activa, acompañado de una música de fondo alentadora, con una locución amigable generada usando la función de generación de voz de HeyGen. Este vídeo listo para redes sociales tiene como objetivo inspirar la participación en nuestros esfuerzos de alcance comunitario.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial informativo de 45 segundos que explique los beneficios de los programas de reciclaje locales para jóvenes adultos y nuevos residentes. El vídeo debe adoptar una estética visual limpia y profesional, presentando un avatar de IA atractivo que exponga la información clave directamente a la cámara, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para garantizar precisión y claridad. Este vídeo de cabeza parlante debe transmitir información compleja de manera simple y efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conmovedor de 60 segundos que muestre el impacto de los voluntarios en una organización benéfica local, con el objetivo de reclutar a más individuos filantrópicos y posibles donantes. El estilo visual debe ser auténtico y testimonial, combinando metraje real con el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para ilustrar historias comunitarias, complementado con música de fondo suave e inspiradora y subtítulos/captions claramente visibles para mejorar la accesibilidad. Este vídeo, creado con un Generador de Vídeos de Alcance Comunitario de IA, debe evocar emoción y demostrar resultados tangibles.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo explicativo conciso de 30 segundos que presente un nuevo programa de mentoría juvenil local al público en general y a los miembros del consejo local. El enfoque visual debe ser moderno y nítido, incorporando gráficos animados junto a un avatar de IA, diseñado para la creación de vídeos nativos de la plataforma, aprovechando eficazmente el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen para varios canales sociales. Esta plataforma generadora de vídeos de IA facilita compartir iniciativas comunitarias vitales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Alcance Comunitario

Transforma sin esfuerzo tu mensaje en vídeos de alcance comunitario impactantes con herramientas impulsadas por IA, listos para cualquier plataforma.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu mensaje de alcance directamente en el editor. Nuestra IA transforma inmediatamente tu texto en un vídeo dinámico con generación inteligente de escenas.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona un avatar de IA diverso para entregar tu guion con un toque humano, perfectamente adaptado al tono de tu alcance comunitario.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Integra el logotipo, colores y fuentes de tu organización usando controles de marca dedicados. Esto asegura que tu vídeo refleje poderosamente tu identidad única.
4
Step 4
Genera Subtítulos y Exporta
Mejora la accesibilidad generando automáticamente subtítulos precisos para tu vídeo. Luego, exporta tu contenido pulido, optimizado para compartir en todas las plataformas digitales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Educa e Informa a las Comunidades

.

Desarrolla contenido de vídeo informativo y cursos para ampliar tu alcance y educar efectivamente a los miembros de la comunidad sobre temas e iniciativas vitales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace de HeyGen un motor creativo ideal para contenido de vídeo?

El generador de vídeos de IA de HeyGen transforma tu guion en contenido de vídeo atractivo con presentadores de IA realistas y avatares personalizados, haciendo que todo el proceso de creación de vídeos sea sin esfuerzo. Nuestro motor creativo te permite producir rápidamente vídeos de cabeza parlante de calidad profesional a partir de texto.

¿Puedo personalizar mis vídeos de IA con la identidad de mi marca usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca integrales para asegurar que tus vídeos generados por IA se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes integrar tu logotipo, elegir colores de marca e incluso crear avatares personalizados para un aspecto consistente en todo tu contenido dentro de la plataforma de creación de vídeos.

¿Qué tipos de vídeos listos para redes sociales puedo crear con HeyGen para el alcance comunitario?

HeyGen sirve como un excelente Generador de Vídeos de Alcance Comunitario de IA, permitiéndote producir diversos vídeos listos para redes sociales de manera eficiente. Puedes generar vídeos de formato corto, tutoriales informativos o contenido de producción de vídeos de marketing atractivo, optimizado con varios ratios de exportación para diferentes plataformas.

¿Cómo hace HeyGen que la producción de vídeos de IA sea accesible para todos?

HeyGen simplifica la producción de vídeos de IA con su editor intuitivo y fácil de usar, permitiendo a cualquiera crear contenido profesional rápidamente. La plataforma incluye herramientas esenciales de vídeo impulsadas por IA como subtítulos/captions automáticos, generación robusta de locuciones y una amplia gama de plantillas de vídeo para iniciar tus proyectos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo