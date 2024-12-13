Creador de Vídeos de Conocimiento Comunitario: Crea Contenido Atractivo

Genera vídeos explicativos atractivos y materiales de marketing escolar con avatares de IA realistas, transformando texto en historias visuales dinámicas.

256/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos sobre el conocimiento comunitario, formateado como un boletín de vídeo para la comunidad escolar en general, incluidos padres, profesores y exalumnos, presentado con una voz en off clara y profesional generada por la capacidad de voz en off de HeyGen para compartir actualizaciones importantes.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo educativo animado de 60 segundos para estudiantes, simplificando conceptos complejos con visuales dinámicos y un estilo de audio atractivo, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para un acabado profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un cautivador vídeo de 15 segundos para redes sociales utilizando herramientas de vídeo de IA para inspirar a posibles donantes en una campaña de recaudación de fondos, con visuales de ritmo rápido, música impactante y subtítulos claramente mostrados para captar la atención rápidamente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Conocimiento Comunitario

Crea sin esfuerzo vídeos atractivos para tu comunidad, escuela u organización para compartir conocimientos, anuncios e historias con nuestra plataforma intuitiva.

1
Step 1
Crea la Base de tu Proyecto
Comienza seleccionando una plantilla diseñada profesionalmente o utiliza el guionista de IA para generar contenido atractivo, proporcionando un inicio sólido para tu vídeo.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de IA
Da vida a tu mensaje incorporando avatares de IA realistas. Elige entre una amplia gama de personajes para representar eficazmente a tu comunidad o escuela.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Voz
Integra visuales dinámicos de nuestra extensa biblioteca de medios de stock y añade voces en off profesionales o texto a voz de IA para una narración clara y cristalina.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Vídeo
Exporta tu vídeo pulido en varios formatos, asegurando que esté perfectamente dimensionado para plataformas como redes sociales, y listo para una distribución fluida a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Difunde Conocimiento a través de Redes Sociales

.

Crea rápidamente vídeos y clips cautivadores para redes sociales para compartir eficazmente noticias comunitarias, actualizaciones y contenido educativo en varias plataformas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de marketing de nuestra escuela?

HeyGen sirve como un excepcional creador de vídeos educativos, permitiendo a las escuelas crear vídeos de marketing atractivos con facilidad. Aprovecha plantillas diseñadas profesionalmente, avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad para producir contenido convincente para redes sociales y divulgación comunitaria escolar.

¿Qué herramientas creativas de vídeo de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen es una potente plataforma de creación de vídeos equipada con avanzadas herramientas de vídeo de IA. Puedes utilizar un guionista de IA para generar contenido atractivo, transformar texto en voz con voces de IA realistas, e incluso emplear avatares de IA personalizables con un creador de personajes para dar vida a tu visión.

¿Es HeyGen adecuado para hacer varios tipos de vídeos de conocimiento comunitario?

Absolutamente, HeyGen funciona como un versátil creador de vídeos de conocimiento comunitario, perfecto para crear vídeos explicativos y otros contenidos informativos. Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, combinada con una rica biblioteca de medios de stock y plantillas personalizables, hace que la creación de vídeos sea accesible para cualquier propósito.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de la marca en el contenido educativo?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, asegurando que tu contenido educativo, vídeos de marketing y presentaciones animadas reflejen consistentemente la identidad de tu institución. Como herramienta basada en la web, también facilita la colaboración fácil e incluye características como subtítulos automáticos para una mayor accesibilidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo