Creador de Vídeos de Mejora Comunitaria: Involucra a Tu Audiencia

Crea narrativas visuales convincentes y contenido social atractivo sin esfuerzo con plantillas versátiles.

498/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de contenido social comunitario de 30 segundos para redes sociales, destinado a informar a los miembros de la comunidad sobre un próximo evento local. El estilo visual debe ser enérgico con gráficos brillantes y una pista musical animada, presentando un avatar de AI que entregue los detalles clave del evento directamente a la audiencia. Esta creación de un creador de vídeos en línea debe ser concisa y fácilmente compartible en todas las plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo profesional de campañas de recaudación de fondos de 60 segundos diseñado para atraer a potenciales donantes y negocios locales. El estilo visual y de audio debe ser empático y emocionalmente resonante, destacando la necesidad urgente y los resultados positivos de sus contribuciones a través de una narrativa convincente. Aprovecha la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para asegurar un mensaje poderoso y consistente, mejorando su marca y personalización.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo auténtico de estilo documental de 50 segundos que retrate "un día en la vida" de un proyecto exitoso de Creación de Vídeos de Compromiso Comunitario, dirigido al público en general y a nuevos miembros potenciales. El estilo visual debe ser dinámico y real, capturando momentos espontáneos con sonidos naturales y una música de fondo positiva y ligera. Asegura claridad y accesibilidad para todos los espectadores incorporando subtítulos/captions de HeyGen para compartir efectivamente la historia de la iniciativa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Mejora Comunitaria

Transforma fácilmente tus ideas comunitarias en vídeos convincentes con AI, fomentando la conexión y mejorando el compromiso para tu causa u organización.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza elaborando tu mensaje. Usa la función "Texto a vídeo desde guion" para convertir instantáneamente tu contenido escrito en una narrativa de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de "avatares AI" para representar tu mensaje, o selecciona una plantilla adecuada para ambientar tu vídeo comunitario.
3
Step 3
Personaliza y Marca
Mejora tu vídeo con "controles de marca" como logotipos y colores personalizados para alinearse con la identidad de tu comunidad, asegurando un aspecto profesional y consistente.
4
Step 4
Exporta e Involucra
Finaliza tu vídeo y "Expórtalo" en varios formatos. Comparte tu contenido social comunitario atractivo en todas las plataformas para maximizar el alcance y la interacción.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y Motiva a los Miembros de la Comunidad

.

Entrega mensajes de vídeo poderosos y edificantes para fomentar un espíritu comunitario positivo y promover la acción colectiva de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo sirve HeyGen como un poderoso creador de vídeos de mejora comunitaria?

HeyGen te permite crear contenido social comunitario atractivo con facilidad, utilizando una amplia gama de plantillas y opciones robustas de personalización y marca para una narrativa visual convincente.

¿Qué características avanzadas de generador de vídeos AI ofrece HeyGen?

HeyGen aprovecha la tecnología AI de vanguardia para transformar tus guiones en vídeos cautivadores, con avatares AI realistas y una funcionalidad fluida de texto a vídeo desde guion para la creación de contenido dinámico.

¿Puede HeyGen simplificar mi experiencia de creación de vídeos en línea para varias plataformas?

Sí, HeyGen está diseñado como un creador de vídeos en línea intuitivo, ofreciendo herramientas de edición de vídeo fáciles de usar como subtítulos automáticos y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para optimizar el contenido para cualquier plataforma de redes sociales.

¿Cómo puedo marcar y personalizar efectivamente mis vídeos usando HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote integrar fácilmente tu logo y colores de marca en las plantillas, asegurando que cada vídeo refleje poderosamente tu narrativa visual única.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo