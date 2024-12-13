Creador de Vídeos de Anuncios Comunitarios: Crea Actualizaciones Atractivas

Elabora anuncios profesionales con avatares de IA y plantillas de vídeo impresionantes sin esfuerzo.

Crea un vídeo vibrante de anuncio comunitario de 30 segundos para el próximo festival de verano en un parque local, dirigido a familias y jóvenes adultos del vecindario. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con cortes rápidos de personas felices disfrutando de actividades al aire libre, complementado con una pista de audio animada y amigable y una locución clara para resaltar los detalles y actividades del evento.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo convincente de Anuncio de Servicio Público de 45 segundos dirigido a reclutar voluntarios para un refugio de animales local, hablando directamente a personas empáticas de entre 18 y 55 años. El vídeo debe tener un estilo visual cálido y esperanzador, incorporando avatares de IA profesionales para transmitir el mensaje de impacto, apoyado por música de fondo inspiradora.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de Anuncio de Iglesia de 60 segundos para una próxima campaña de caridad, destinado tanto a congregantes habituales como a posibles nuevos visitantes. Utiliza un estilo visual sereno y acogedor con iluminación suave y transiciones delicadas, aprovechando plantillas y escenas profesionalmente diseñadas para estructurar el mensaje sobre el apoyo e implicación comunitaria, acompañado de música instrumental calmante.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo ágil de 15 segundos para redes sociales recordando la próxima reunión de un club de lectura local, específicamente para involucrar a los miembros existentes y seguidores ocasionales en Instagram. El estilo visual debe ser moderno y atractivo con texto animado dinámico, utilizando texto a vídeo desde el guion para transmitir rápidamente los detalles clave sobre una pista de audio alegre y ligera.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncios Comunitarios

Crea sin esfuerzo vídeos de anuncios comunitarios profesionales e impactantes en línea utilizando nuestra plataforma intuitiva, con herramientas impulsadas por IA y plantillas personalizables.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Comienza seleccionando entre plantillas de vídeo profesionalmente diseñadas o convierte tu guion directamente en vídeo utilizando la función de texto a vídeo desde el guion. Esto agiliza tu proceso de creación.
2
Step 2
Añade Tu Mensaje y Avatares de IA
Introduce tu mensaje de anuncio. Mejora tu vídeo seleccionando un avatar de IA para presentar tu información, o genera locuciones de IA en varios idiomas y estilos para entregar tu contenido.
3
Step 3
Aplica Marca y Medios
Aplica tu marca con logotipos y colores personalizados. Integra material de archivo de nuestra biblioteca de medios y añade elementos dinámicos como texto animado y subtítulos para mejorar tu mensaje.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de anuncio esté perfecto, utiliza nuestra función de cambio de tamaño de relación de aspecto para optimizarlo para diferentes plataformas. Exporta tu vídeo final en el formato deseado y compártelo con tu comunidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora las Comunicaciones de Formación Comunitaria

.

Aumenta el compromiso con los programas de formación comunitaria creando vídeos de anuncios dinámicos y contenido educativo con IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de anuncios comunitarios?

HeyGen es un creador de vídeos de anuncios comunitarios impulsado por IA que te permite crear anuncios atractivos en línea rápidamente. Con HeyGen, puedes transformar guiones en vídeos dinámicos utilizando avatares de IA realistas y funciones de texto a vídeo, haciendo que tus mensajes sean más impactantes. Nuestra plataforma te ayuda a producir vídeos de anuncios con apariencia profesional para cualquier propósito, desde anuncios de servicio público hasta eventos de iglesia.

¿Qué herramientas de IA ofrece HeyGen para crear vídeos de anuncios?

HeyGen ofrece potentes herramientas de IA como avatares de IA personalizables y locuciones avanzadas de IA para dar vida a tus vídeos de anuncios. Simplemente puedes introducir tu guion, y HeyGen generará un vídeo convincente con un presentador realista, completo con subtítulos y leyendas generados automáticamente para máxima accesibilidad. Este proceso simplificado permite una creación de vídeos rápida y de alta calidad sin necesidad de habilidades complejas de edición.

¿Puedo personalizar el aspecto de mis vídeos de anuncios en HeyGen?

Absolutamente, HeyGen proporciona amplias opciones de personalización a través de una amplia gama de plantillas y escenas de vídeo profesionalmente diseñadas. Puedes integrar fácilmente los activos de tu marca, controlar los colores y añadir texto dinámico para asegurar que tus vídeos de anuncios reflejen perfectamente la identidad de tu organización. Nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y las completas herramientas de edición te dan control creativo total sobre el resultado final.

¿Es HeyGen una plataforma fácil de usar para crear vídeos de anuncios en línea?

Sí, HeyGen está diseñado para ser un creador de vídeos increíblemente fácil de usar, perfecto para crear vídeos de anuncios en línea sin experiencia previa en edición de vídeo. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar, combinado con una vasta biblioteca de plantillas de vídeo, hace que el proceso de creación sea sencillo y eficiente. Puedes producir vídeos de anuncios cautivadores en minutos, listos para compartir en redes sociales y otras plataformas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo