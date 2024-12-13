Creador de Videos Comerciales: Crea Anuncios Impresionantes al Instante

Produce fácilmente anuncios de video impactantes y videos de marketing para hacer crecer tu negocio utilizando plantillas personalizables y generación de voz en off poderosa.

Crea un anuncio de video vibrante de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando el lanzamiento de un nuevo producto con cortes rápidos, música animada y texto claro en pantalla para plataformas de redes sociales. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente un video comercial llamativo que fomente el compromiso inmediato y ayude a hacer crecer su negocio.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un video comercial sofisticado de 45 segundos diseñado para gerentes de marketing en empresas medianas, articulando la propuesta de valor única de su marca con un estilo visual elegante, una paleta de colores cálidos, música de fondo inspiradora y un avatar profesional de AI que transmite mensajes clave. Aprovecha los "Avatares de AI" de HeyGen para crear un video de marketing pulido que refuerce la personalización de la marca y mejore la imagen corporativa.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un video de marketing atractivo de 60 segundos para negocios de comercio electrónico para presentar un nuevo servicio complejo, con elementos animados, una voz en off explicativa amigable y subtítulos cruciales para resaltar un fuerte llamado a la acción. Utiliza la "Generación de voz en off" y "Subtítulos/captions" de HeyGen para simplificar la información, haciendo que esta herramienta de creación de anuncios de video sea accesible y efectiva para la comprensión del público.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un clip promocional dinámico de 15 segundos para freelancers y creadores de contenido, diseñado para compartir rápidamente en varias plataformas, empleando un estilo visual moderno, música de fondo enérgica y gráficos modernos de una biblioteca de medios completa. Aprovecha la "Biblioteca de medios/soporte de stock" y "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para crear fácilmente anuncios de video versátiles con contenido de stock impactante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos Comerciales

Crea videos comerciales y anuncios de video atractivos sin esfuerzo con nuestra plataforma poderosa e intuitiva, diseñada para ayudar a tu negocio a crecer y conectar con tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Video
Comienza seleccionando entre una amplia gama de plantillas de video o empieza con un lienzo en blanco para dar vida a tu visión. Añade fácilmente escenas y estructura tu comercial.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido
Personaliza tu comercial con nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar. Integra los activos de tu marca, añade contenido de stock profesional y selecciona música atractiva para hacer tu video único.
3
Step 3
Mejora con Características de AI
Eleva tu comercial con características de AI de vanguardia. Genera voces en off de AI con sonido natural y añade automáticamente subtítulos para aumentar la accesibilidad y el compromiso.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Previsualiza tu video comercial para asegurarte de que cumple con tus estándares. Luego, exporta fácilmente tu video final en varios formatos, listo para ser compartido en todas tus plataformas de redes sociales y generar resultados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Éxito del Cliente con Videos de AI

.

Crea videos de testimonios atractivos para generar confianza y comercializar efectivamente tus productos o servicios a nuevos clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos comerciales?

HeyGen revoluciona la creación de videos comerciales al ofrecer un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas de video personalizables. Los usuarios pueden generar fácilmente videos comerciales atractivos con avatares de AI y funcionalidad de texto a video, agilizando todo el proceso de producción.

¿HeyGen admite la personalización de marca para videos de marketing?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos para asegurar que tus videos de marketing se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes aplicar fácilmente tu logotipo, colores de marca y elegir entre plantillas personalizables para mantener una marca consistente en todo tu contenido.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para potenciar los anuncios de video?

HeyGen aprovecha características avanzadas de AI para mejorar significativamente tus anuncios de video. Con avatares de AI, generación de voz en off realista y subtítulos automáticos, puedes crear anuncios de video atractivos y accesibles que capturen la atención y generen resultados.

¿Puede HeyGen ayudar a que mis videos comerciales lleguen efectivamente a las plataformas de redes sociales?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudar a que tus videos comerciales se desempeñen en varias plataformas de redes sociales. Incluye redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas, junto con una biblioteca de medios completa de contenido de stock para enriquecer tus creaciones e incluir fuertes llamados a la acción.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo