Creador de Videos Comerciales: Crea Anuncios Impresionantes al Instante
Produce fácilmente anuncios de video impactantes y videos de marketing para hacer crecer tu negocio utilizando plantillas personalizables y generación de voz en off poderosa.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un video comercial sofisticado de 45 segundos diseñado para gerentes de marketing en empresas medianas, articulando la propuesta de valor única de su marca con un estilo visual elegante, una paleta de colores cálidos, música de fondo inspiradora y un avatar profesional de AI que transmite mensajes clave. Aprovecha los "Avatares de AI" de HeyGen para crear un video de marketing pulido que refuerce la personalización de la marca y mejore la imagen corporativa.
Desarrolla un video de marketing atractivo de 60 segundos para negocios de comercio electrónico para presentar un nuevo servicio complejo, con elementos animados, una voz en off explicativa amigable y subtítulos cruciales para resaltar un fuerte llamado a la acción. Utiliza la "Generación de voz en off" y "Subtítulos/captions" de HeyGen para simplificar la información, haciendo que esta herramienta de creación de anuncios de video sea accesible y efectiva para la comprensión del público.
Produce un clip promocional dinámico de 15 segundos para freelancers y creadores de contenido, diseñado para compartir rápidamente en varias plataformas, empleando un estilo visual moderno, música de fondo enérgica y gráficos modernos de una biblioteca de medios completa. Aprovecha la "Biblioteca de medios/soporte de stock" y "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para crear fácilmente anuncios de video versátiles con contenido de stock impactante.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Video de Alto Rendimiento.
Aprovecha el video de AI para producir rápidamente videos comerciales impactantes que generen resultados para tus campañas.
Produce Comerciales Atractivos para Redes Sociales.
Genera rápidamente anuncios de video y clips atractivos perfectos para varias plataformas de redes sociales, mejorando tus esfuerzos de marketing.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos comerciales?
HeyGen revoluciona la creación de videos comerciales al ofrecer un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas de video personalizables. Los usuarios pueden generar fácilmente videos comerciales atractivos con avatares de AI y funcionalidad de texto a video, agilizando todo el proceso de producción.
¿HeyGen admite la personalización de marca para videos de marketing?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos para asegurar que tus videos de marketing se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes aplicar fácilmente tu logotipo, colores de marca y elegir entre plantillas personalizables para mantener una marca consistente en todo tu contenido.
¿Qué características de AI ofrece HeyGen para potenciar los anuncios de video?
HeyGen aprovecha características avanzadas de AI para mejorar significativamente tus anuncios de video. Con avatares de AI, generación de voz en off realista y subtítulos automáticos, puedes crear anuncios de video atractivos y accesibles que capturen la atención y generen resultados.
¿Puede HeyGen ayudar a que mis videos comerciales lleguen efectivamente a las plataformas de redes sociales?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudar a que tus videos comerciales se desempeñen en varias plataformas de redes sociales. Incluye redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas, junto con una biblioteca de medios completa de contenido de stock para enriquecer tus creaciones e incluir fuertes llamados a la acción.