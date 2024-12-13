Generador de Vídeos Comerciales: Crea Anuncios que Convierten

Transforma tu guion en anuncios de vídeo atractivos sin esfuerzo y aumenta las ventas con nuestra avanzada función de texto a vídeo.

Imagina un vídeo comercial de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas que necesitan mejorar su presencia en línea y aumentar las tasas de conversión. Este vídeo animado y amigable presentaría un avatar de IA con el que se puedan identificar, mostrando lo fácil que es crear anuncios de vídeo profesionales usando el creador de anuncios de vídeo fácil de HeyGen. El estilo visual debe ser limpio y atractivo, utilizando colores brillantes y animaciones simples, complementado por una voz en off cálida y humana generada directamente a partir de un guion, mostrando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de producto cautivador de 45 segundos adaptado para equipos de marketing que lanzan nuevos productos innovadores. Este vídeo contará con un estilo visual moderno y elegante, incorporando transiciones dinámicas y metraje de alta calidad de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para resaltar las características clave del producto. La narrativa, creada a través de Texto a vídeo desde un guion, mantendrá un tono profesional, demostrando cómo HeyGen simplifica la creación de contenido de vídeo promocional pulido. Debe concluir con un fuerte llamado a la acción, adaptado para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vibrante anuncio de vídeo de estilo UGC de 15 segundos específicamente para los especialistas en marketing en redes sociales que buscan crear contenido atractivo de formato corto rápidamente. El vídeo debe tener una estética visual auténtica, enérgica y ligeramente informal, imitando reseñas reales de usuarios. Aprovechará las Plantillas y escenas de HeyGen para un montaje rápido, con subtítulos dinámicos en pantalla para captar la atención incluso sin sonido, junto con una animada voz en off de texto a vídeo. Este prompt enfatiza la generación de vídeos de redes sociales de tendencia que se sientan genuinos y aumenten el compromiso.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un sofisticado vídeo generador de comerciales de 60 segundos para empresas o agencias que buscan crear un comercial con un toque cinematográfico de alta gama, manteniendo una solución rentable. El vídeo empleará avanzados avatares de IA de HeyGen en entornos profesionales, ofreciendo una narrativa convincente. Su estilo visual debe ser pulido y profesional, enriquecido con música de fondo rica y un flujo continuo de escenas del soporte de medios/stock. Una voz en off clara y autoritaria, mejorada por la generación de voz en off de HeyGen a partir de un guion detallado, subrayará la propuesta de valor del producto, destacando el proceso sin esfuerzo de creación de vídeos comerciales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Comerciales

Crea sin esfuerzo anuncios de vídeo cautivadores y vídeos de producto con herramientas impulsadas por IA. Transforma tus ideas en comerciales pulidos en minutos.

1
Step 1
Crea Tu Visión
Comienza introduciendo tu guion o idea. Nuestro generador de comerciales de IA transforma tu texto en un borrador inicial de vídeo, sentando las bases para tu anuncio convincente.
2
Step 2
Añade Elementos de Tu Marca
Personaliza tu comercial incorporando los colores, fuentes y logotipo únicos de tu marca. Nuestras herramientas de edición intuitivas aseguran que tu vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
3
Step 3
Selecciona Mejoras
Eleva el atractivo de tu vídeo integrando avatares de IA para presentar tu mensaje. Elige entre una variedad de estilos para crear un comercial dinámico y atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Utiliza nuestra función de cambio de tamaño de relación de aspecto para adaptar tu vídeo a varias plataformas. Exporta tu anuncio de vídeo pulido y compártelo en redes sociales para involucrar a tu audiencia y aumentar las conversiones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Testimonios de Clientes Atractivos

.

Crea vídeos persuasivos de historias de éxito de clientes y vídeos de producto con IA para generar confianza y aumentar las ventas de tu negocio.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de vídeo comerciales de alta calidad?

La avanzada tecnología de IA de HeyGen agiliza todo el proceso de producción de anuncios de vídeo, permitiéndote convertir ideas en anuncios de vídeo comerciales pulidos con herramientas de edición intuitivas y una extensa biblioteca de plantillas personalizables. Esto permite la creación de vídeos comerciales sin esfuerzo, incluso para aquellos sin experiencia previa en edición.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para crear vídeos de producto atractivos?

HeyGen proporciona potentes herramientas impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA realistas y capacidades de texto a voz con sonido humano, para crear vídeos de producto dinámicos. También puedes integrar vídeos de stock, diversas opciones musicales y tipografía cinética para un contenido de marketing verdaderamente atractivo.

¿Puede HeyGen ayudar a las empresas a crear vídeos de redes sociales con marca de manera consistente?

Absolutamente. HeyGen te permite mantener una fuerte identidad de marca en todos tus vídeos de redes sociales incorporando fácilmente los colores, fuentes y logotipo de tu marca. Esto asegura contenido de marca consistente y profesional que resuena efectivamente con tu audiencia objetivo.

¿Cómo pueden los avatares y las voces en off de IA de HeyGen elevar el impacto de mis anuncios de vídeo?

Los avatares de IA de HeyGen ofrecen visuales y expresiones realistas, mientras que la función de texto a voz genera voces en off con sonido humano en múltiples idiomas, haciendo que tus anuncios de vídeo sean más atractivos y fáciles de relacionar. Esta avanzada tecnología de IA está diseñada para captar la atención y mejorar el impacto general de tus anuncios de vídeo.

