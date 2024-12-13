Imagina un vídeo comercial de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas que necesitan mejorar su presencia en línea y aumentar las tasas de conversión. Este vídeo animado y amigable presentaría un avatar de IA con el que se puedan identificar, mostrando lo fácil que es crear anuncios de vídeo profesionales usando el creador de anuncios de vídeo fácil de HeyGen. El estilo visual debe ser limpio y atractivo, utilizando colores brillantes y animaciones simples, complementado por una voz en off cálida y humana generada directamente a partir de un guion, mostrando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen.

