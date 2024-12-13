Generador de Vídeos Comerciales: Crea Anuncios que Convierten
Transforma tu guion en anuncios de vídeo atractivos sin esfuerzo y aumenta las ventas con nuestra avanzada función de texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de producto cautivador de 45 segundos adaptado para equipos de marketing que lanzan nuevos productos innovadores. Este vídeo contará con un estilo visual moderno y elegante, incorporando transiciones dinámicas y metraje de alta calidad de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para resaltar las características clave del producto. La narrativa, creada a través de Texto a vídeo desde un guion, mantendrá un tono profesional, demostrando cómo HeyGen simplifica la creación de contenido de vídeo promocional pulido. Debe concluir con un fuerte llamado a la acción, adaptado para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
Crea un vibrante anuncio de vídeo de estilo UGC de 15 segundos específicamente para los especialistas en marketing en redes sociales que buscan crear contenido atractivo de formato corto rápidamente. El vídeo debe tener una estética visual auténtica, enérgica y ligeramente informal, imitando reseñas reales de usuarios. Aprovechará las Plantillas y escenas de HeyGen para un montaje rápido, con subtítulos dinámicos en pantalla para captar la atención incluso sin sonido, junto con una animada voz en off de texto a vídeo. Este prompt enfatiza la generación de vídeos de redes sociales de tendencia que se sientan genuinos y aumenten el compromiso.
Produce un sofisticado vídeo generador de comerciales de 60 segundos para empresas o agencias que buscan crear un comercial con un toque cinematográfico de alta gama, manteniendo una solución rentable. El vídeo empleará avanzados avatares de IA de HeyGen en entornos profesionales, ofreciendo una narrativa convincente. Su estilo visual debe ser pulido y profesional, enriquecido con música de fondo rica y un flujo continuo de escenas del soporte de medios/stock. Una voz en off clara y autoritaria, mejorada por la generación de voz en off de HeyGen a partir de un guion detallado, subrayará la propuesta de valor del producto, destacando el proceso sin esfuerzo de creación de vídeos comerciales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente vídeos comerciales impactantes y anuncios de vídeo con IA para cautivar a las audiencias y aumentar las tasas de conversión.
Comerciales Atractivos para Redes Sociales.
Genera rápidamente vídeos y clips llamativos para redes sociales, perfectos para contenido de marca y para alcanzar audiencias más amplias.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de vídeo comerciales de alta calidad?
La avanzada tecnología de IA de HeyGen agiliza todo el proceso de producción de anuncios de vídeo, permitiéndote convertir ideas en anuncios de vídeo comerciales pulidos con herramientas de edición intuitivas y una extensa biblioteca de plantillas personalizables. Esto permite la creación de vídeos comerciales sin esfuerzo, incluso para aquellos sin experiencia previa en edición.
¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para crear vídeos de producto atractivos?
HeyGen proporciona potentes herramientas impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA realistas y capacidades de texto a voz con sonido humano, para crear vídeos de producto dinámicos. También puedes integrar vídeos de stock, diversas opciones musicales y tipografía cinética para un contenido de marketing verdaderamente atractivo.
¿Puede HeyGen ayudar a las empresas a crear vídeos de redes sociales con marca de manera consistente?
Absolutamente. HeyGen te permite mantener una fuerte identidad de marca en todos tus vídeos de redes sociales incorporando fácilmente los colores, fuentes y logotipo de tu marca. Esto asegura contenido de marca consistente y profesional que resuena efectivamente con tu audiencia objetivo.
¿Cómo pueden los avatares y las voces en off de IA de HeyGen elevar el impacto de mis anuncios de vídeo?
Los avatares de IA de HeyGen ofrecen visuales y expresiones realistas, mientras que la función de texto a voz genera voces en off con sonido humano en múltiples idiomas, haciendo que tus anuncios de vídeo sean más atractivos y fáciles de relacionar. Esta avanzada tecnología de IA está diseñada para captar la atención y mejorar el impacto general de tus anuncios de vídeo.