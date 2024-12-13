Creador de Vídeos de Tendencias Comerciales: Impulsa tus Campañas

Crea vídeos comerciales atractivos hasta 10 veces más rápido con nuestro creador de vídeos AI, aprovechando diversos avatares AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un convincente vídeo de marketing de 45 segundos dirigido a pequeñas empresas, mostrando cómo pueden crear fácilmente vídeos de marketing profesionales con el creador de vídeos AI de HeyGen; el estilo visual debe ser limpio y amigable, con una voz en off clara y tranquilizadora proporcionada por un avatar AI atractivo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de producto conciso de 15 segundos para equipos creativos, ilustrando cómo optimizar vídeos de producto para varias plataformas de redes sociales usando HeyGen, con un enfoque en contenido visualmente rico, ángulos de cámara dinámicos y un encuadre perfecto logrado a través de la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo comercial de 60 segundos diseñado para propietarios de negocios, destacando cómo crear vídeos comerciales impactantes que refuercen sus elementos de marca, incorporando visuales elegantes y profesionales y una generación de voz en off poderosa y personalizada que capture el tono único de su marca.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Tendencias Comerciales

Produce rápidamente vídeos comerciales de alto impacto y anuncios de vídeo aprovechando las últimas tendencias con nuestro intuitivo creador de vídeos AI.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Inicia tu proyecto de manera eficiente eligiendo entre una variedad de "plantillas y escenas" diseñadas específicamente para "vídeos comerciales" atractivos.
2
Step 2
Aplica tu Marca
Mantén una identidad de marca consistente en todos tus "anuncios de vídeo" aplicando "controles de marca (logotipo, colores)" a tu vídeo.
3
Step 3
Añade Elementos Impulsados por AI
Eleva tus "vídeos comerciales" integrando "avatares AI" dinámicos para transmitir tu mensaje con impacto y profesionalismo.
4
Step 4
Exporta y Optimiza
Finaliza tus "vídeos de marketing" utilizando "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para una reproducción perfecta en cualquier plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Transforma testimonios de clientes en vídeos de producto persuasivos y contenido atractivo para generar confianza y aumentar las ventas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos comerciales atractivos?

El creador de vídeos AI de HeyGen simplifica la creación de vídeos comerciales atractivos, permitiendo a los profesionales del marketing producir anuncios de vídeo de alta calidad de manera eficiente. Nuestra plataforma aprovecha potentes funciones de AI para simplificar todo el proceso de creación de vídeos.

¿Puedo personalizar anuncios de vídeo con los elementos de mi marca usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen te permite personalizar completamente tus anuncios de vídeo con los elementos únicos de tu marca, incluyendo logotipos y paletas de colores específicas. Utiliza nuestras plantillas de vídeo diversas y totalmente personalizables para mantener una fuerte consistencia de marca en todos tus vídeos de marketing.

¿Qué funciones de AI ofrece HeyGen para acelerar la producción de anuncios de vídeo?

HeyGen proporciona funciones avanzadas de AI como la generación de texto a vídeo y avatares AI realistas para acelerar significativamente la producción de anuncios de vídeo. Esto permite a los equipos creativos generar rápidamente diversas variantes de vídeo, optimizando sus campañas publicitarias.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos de marketing diversos para varias plataformas de redes sociales?

HeyGen actúa como un versátil creador de vídeos de tendencias comerciales, ofreciendo un editor de arrastrar y soltar fácil de usar y una rica biblioteca de contenido de stock. Esto permite a los usuarios crear vídeos de marketing profesionales y anuncios de vídeo optimizados para plataformas de redes sociales y otras campañas publicitarias digitales.

