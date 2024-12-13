Tu creador de vídeos de conocimiento comercial: Eficiencia impulsada por IA

Transforma información compleja en contenido claro y atractivo usando la creación de vídeos con IA, completa con plantillas y escenas flexibles.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 90 segundos para formadores corporativos, diseñado para integrar a nuevos empleados en un módulo de software complejo. Este vídeo debe contar con un avatar de IA profesional y amigable que guíe a los espectadores a través de las funcionalidades clave con grabaciones de pantalla claras, utilizando los avatares de IA y la generación de locuciones de HeyGen para una entrega instructiva consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de conocimiento comercial impactante de 45 segundos dirigido a equipos de marketing que necesitan generar avances rápidos y consistentes en redes sociales para campañas próximas. El estilo visual y de audio debe ser rápido y visualmente atractivo con gráficos vibrantes y música de fondo enérgica, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para un desarrollo rápido y redimensionamiento y exportación de aspecto para distribución multiplataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Formula un vídeo detallado de 2 minutos documentando un nuevo procedimiento técnico interno para un departamento de TI, sirviendo como documentación de vídeo generada por IA completa. El estilo del vídeo debe ser informativo y preciso, combinando capturas de pantalla claras con superposiciones gráficas detalladas, complementado con subtítulos/captions para asegurar accesibilidad y claridad para todos los espectadores.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona el creador de vídeos de conocimiento comercial

Transforma tu conocimiento comercial en contenido de vídeo atractivo sin esfuerzo. Nuestra plataforma impulsada por IA hace que la creación de vídeos profesionales sea simple y eficiente.

1
Step 1
Crea tu proyecto
Comienza seleccionando entre las plantillas y escenas profesionales de HeyGen o pega tu guion para iniciar la creación de vídeos con IA de manera eficiente.
2
Step 2
Añade avatares de IA y medios
Mejora tu vídeo eligiendo entre una diversa selección de avatares de IA para presentar tu contenido, haciendo que tu experiencia de creador de vídeos explicativos sea dinámica.
3
Step 3
Genera locuciones y subtítulos
Utiliza la generación de locuciones de HeyGen para producir audio de sonido natural directamente desde tu guion, asegurando una salida de alta calidad del creador de vídeos de conocimiento comercial.
4
Step 4
Exporta y comparte
Finaliza tu vídeo, luego utiliza el redimensionamiento y exportación de aspecto para adaptar tu contenido a diferentes plataformas. Descarga y comparte tu creación profesional de vídeos con IA.

Casos de Uso

Presenta el éxito del cliente

Genera testimonios en vídeo y estudios de caso convincentes para demostrar efectivamente el valor y construir confianza con los clientes.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos con IA?

HeyGen simplifica la creación de vídeos con IA permitiendo a los usuarios convertir texto en vídeo sin esfuerzo utilizando diversos avatares de IA y generación de locuciones realistas. Esta plataforma impulsada por IA transforma guiones en vídeos animados atractivos de manera eficiente.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para crear contenido de vídeo personalizado?

HeyGen ofrece características técnicas robustas, incluyendo edición de arrastrar y soltar con amplios controles de marca para logotipos y colores. Los usuarios pueden aprovechar una rica biblioteca de medios/soporte de stock y numerosas plantillas de vídeo para crear contenido de vídeo único y profesional.

¿Puede HeyGen generar documentación de vídeo profesional generada por IA o SOPs con IA?

Absolutamente, HeyGen sirve como un excelente creador de vídeos explicativos y de conocimiento comercial para generar documentación de vídeo generada por IA y SOPs con IA. Su Plataforma Unificada de Vídeo con IA hace que sea sencillo producir vídeos instructivos claros, consistentes y atractivos.

¿HeyGen asegura una salida profesional para vídeos animados en todas las plataformas?

Sí, HeyGen asegura una salida de alta calidad para tus vídeos animados con características como subtítulos/captions automáticos y redimensionamiento y exportación de aspecto versátiles. Esta capacidad hace de HeyGen una plataforma integral de creación de vídeos para diversas necesidades de distribución.

