Creador de Vídeos de Insights de Desarrollo Comercial Impulsa el Crecimiento Empresarial

Transforma tus insights comerciales en mensajes de vídeo personalizados rápidamente utilizando la innovadora función de texto a vídeo de HeyGen para contenido promocional impactante.

533/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo promocional dinámico de 90 segundos dirigido a equipos de ventas y gerentes de comercio electrónico, destacando la ventaja estratégica de una plataforma de venta de vídeos impulsada por IA. Emplea un estilo visual moderno y atractivo, con cortes rápidos y música de fondo enérgica, enfatizando el alcance personalizado al cliente. Este vídeo debe ilustrar claramente cómo los avatares de IA de HeyGen pueden entregar mensajes personalizados, haciendo que cada presentación de ventas se sienta única e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo tutorial informativo de 2 minutos para profesionales de TI y administradores de plataformas, detallando las características avanzadas de alojamiento y gestión de vídeos. El enfoque visual debe ser limpio y técnico, incorporando grabaciones de pantalla y diagramas, con una voz en off clara e instructiva. Enfócate en explicar especificaciones técnicas y mejores prácticas, utilizando los subtítulos de HeyGen para asegurar la accesibilidad y comprensión de términos complejos, especialmente al discutir capacidades analíticas.
Prompt de Ejemplo 3
Descubre cómo crear un vídeo instructivo rápido e impactante de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, demostrando cómo HeyGen funciona sin esfuerzo como un creador de vídeos de IA para la creación rápida de contenido. El vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y enérgico, mostrando elementos de la interfaz de usuario y ediciones rápidas, acompañado de una pista de audio optimista y alentadora. Destaca cómo las plantillas y escenas de HeyGen permiten a los usuarios producir rápidamente vídeos de calidad profesional impulsados por IA sin necesidad de conocimientos extensos de edición.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Insights de Desarrollo Comercial

Desbloquea el poder de la narración visual para transformar datos comerciales complejos en insights claros y accionables. Crea presentaciones de vídeo convincentes con facilidad.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida
Elige entre una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente o comienza con un lienzo en blanco para crear vídeos a partir de texto. Esta base te ayuda a estructurar eficazmente tus insights de desarrollo comercial.
2
Step 2
Añade Tu Contenido Perspicaz
Introduce tus datos, hallazgos clave y narrativas. Mejora tu vídeo con avatares de IA realistas y voces en off personalizadas para articular tus insights de desarrollo comercial con claridad e impacto.
3
Step 3
Aplica Branding Profesional
Incorpora el logotipo, colores y fuentes de tu empresa utilizando controles de branding para mantener un aspecto consistente y profesional. Esto asegura que tus insights de desarrollo comercial se presenten de manera coherente.
4
Step 4
Exporta y Comparte Insights
Finaliza tu vídeo, eligiendo proporciones adecuadas para varias plataformas. Comparte tus insights de desarrollo comercial sin esfuerzo y obtén valiosas capacidades analíticas para rastrear el compromiso e informar futuras estrategias.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Produce vídeos convincentes impulsados por IA de historias de éxito de clientes para generar confianza y demostrar el valor de tus soluciones de desarrollo comercial.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo aprovecha HeyGen la IA para la creación avanzada de vídeos?

HeyGen utiliza IA avanzada para generar avatares de IA realistas y transformar texto en vídeo desde un guion, agilizando el proceso de creación de vídeos. Este enfoque impulsado por IA permite la producción eficiente de contenido profesional sin necesidad de experiencia técnica extensa, sirviendo como un poderoso creador de vídeos de IA.

¿Puede HeyGen servir como una plataforma integral de marketing de vídeos?

Sí, HeyGen funciona como una plataforma integral de marketing de vídeos al ofrecer herramientas robustas para crear mensajes de vídeo personalizados, vídeos promocionales y anuncios de vídeo. Soporta el alojamiento y gestión de vídeos, asegurando una estrategia cohesiva para todas tus necesidades de creación de vídeos en línea.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para el branding en los vídeos de HeyGen?

HeyGen proporciona amplios controles de branding, permitiendo a los usuarios integrar el logotipo de su empresa y colores específicos de la marca en sus vídeos. Esto asegura que cada pieza de contenido, desde proyectos de creador de vídeos de insights de desarrollo comercial hasta mensajes personalizados, mantenga una identidad de marca consistente y profesional.

¿Cuál es el proceso para transformar texto en vídeo con HeyGen?

HeyGen simplifica la creación de vídeos en línea permitiéndote generar fácilmente vídeos directamente desde un guion o entrada de texto. Esta capacidad, combinada con la generación avanzada de voz en off y subtítulos automáticos, acelera la producción de contenido para una creación de vídeos eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo