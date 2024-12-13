Crea un dinámico vídeo de 45 segundos de destacados deportivos dirigido a atletas de secundaria que aspiran a conseguir una beca deportiva. Este vídeo de ritmo rápido debe incluir cortes energéticos de jugadas clave y estadísticas en pantalla, complementado con una banda sonora animada y una voz en off clara y concisa generada usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen, con subtítulos esenciales para la accesibilidad.

Generar Vídeo