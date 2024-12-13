Tu Creador Definitivo de Vídeos Promocionales Universitarios
Atrae a los mejores estudiantes con impresionantes recorridos por el campus y dinámicos vídeos de texto a vídeo desde el guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo promocional impactante de 30 segundos dirigido a estudiantes de secundaria interesados en un programa específico de STEM. El estilo visual debe ser elegante e informativo, utilizando gráficos en movimiento para resaltar las características clave del programa, proyectos estudiantiles y salidas profesionales, con un tono profesional y entusiasta. Aprovecha la función de Subtítulos/captions de HeyGen para enfatizar estadísticas importantes y detalles del programa, junto con plantillas relevantes para asegurar un aspecto pulido.
Crea un vídeo conmovedor de 60 segundos compartiendo historias de éxito estudiantil, diseñado para resonar con futuros estudiantes que buscan testimonios auténticos. El estilo visual debe ser cálido y personal, con entrevistas sinceras a estudiantes y exalumnos, intercaladas con clips de sus logros. El audio debe capturar emociones genuinas, con un diálogo claro. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar introducciones o conclusiones convincentes, demostrando lo sencillo que es crear vídeos promocionales que generen confianza.
Diseña un vídeo sofisticado de 50 segundos que muestre los laboratorios de investigación de vanguardia y las innovaciones tecnológicas de la universidad, dirigido a posibles socios de investigación y solicitantes de grados avanzados. El estilo visual debe ser de alta tecnología y profesional, con tomas cinematográficas de equipos, investigadores en acción y superposiciones gráficas limpias. Una música de fondo sutil e intelectual complementará las imágenes. Este proyecto de "crear un vídeo promocional" se beneficiará del soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para acceder a imágenes académicas de alta calidad, asegurando una presentación pulida y creíble.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Anuncios de Reclutamiento Universitario Impulsados por AI.
Produce rápidamente vídeos promocionales y anuncios de alto rendimiento para atraer a futuros estudiantes y aumentar la inscripción.
Redes Sociales Atractivas para la Promoción del Campus.
Crea fácilmente vídeos y clips cautivadores para redes sociales que destaquen la vida en el campus y atraigan a una audiencia más amplia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos promocionales?
HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de AI para transformar tus indicaciones de texto y guiones en vídeos promocionales de calidad profesional sin esfuerzo. Este Creador de Vídeos Promocionales con AI simplifica todo el proceso de producción, haciendo que la creación de vídeos sea fácil para cualquiera.
¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para personalizar vídeos promocionales?
HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente, avatares de AI y opciones de texto animado para ayudarte a personalizar tu vídeo promocional. Puedes integrar fácilmente tu propio material de archivo o elegir de nuestra extensa biblioteca de medios para lograr un vídeo único y creativo.
¿Puede HeyGen crear vídeos promocionales universitarios atractivos?
¡Absolutamente! HeyGen es un creador de vídeos promocionales universitarios ideal, que te permite producir recorridos virtuales por el campus y vídeos educativos de manera rápida. Utiliza nuestras herramientas versátiles para crear vídeos promocionales que muestren eficazmente tu institución.
¿HeyGen admite locuciones y subtítulos para contenido promocional?
Sí, HeyGen admite completamente la generación de locuciones de alta calidad y subtítulos automáticos para todos tus vídeos promocionales. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen creará locuciones claras y subtítulos precisos para mejorar la accesibilidad y el compromiso.