Transforma tus guiones en vídeos profesionales de trayectorias universitarias sin esfuerzo utilizando texto a vídeo, ideal para recorridos virtuales por el campus y redes sociales.
Desarrolla un vídeo promocional convincente de 90 segundos dirigido a los oficiales de admisiones universitarias, mostrando los programas únicos de su institución. El estilo visual debe ser aspiracional y profesional, utilizando colores vibrantes y testimonios inspiradores de estudiantes, complementados con una partitura musical animada y una generación de voz en off cálida y autoritaria. Comienza con una de las plantillas y escenas dinámicas de HeyGen para captar rápidamente la atención y transmitir el mensaje de la universidad.
Produce un vídeo inmersivo de 2 minutos de recorrido virtual por el campus, dirigido a futuros atletas de secundaria, destacando las instalaciones deportivas y el apoyo académico. Este vídeo dinámico debe incorporar potentes imágenes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, mostrando la diversa vida en el campus y los deportes universitarios, acompañado de música de fondo enérgica y motivacional y un narrador entusiasta. Asegúrate de que el vídeo esté optimizado para varias plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para llegar a una amplia audiencia de atletas y reclutadores.
Diseña un vídeo rápido de 45 segundos que explique cómo los estudiantes pueden crear vídeos personalizados de trayectorias universitarias para sus perfiles en redes sociales. El estilo visual debe ser brillante, enérgico y atractivo, con superposiciones de texto dinámicas y un tono amigable e informal. Utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen para garantizar la accesibilidad y la rápida comprensión en plataformas donde el sonido puede estar desactivado, haciéndolo perfecto para estudiantes y padres que buscan contenido digerible y compartible.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ampliar el Alcance Educativo.
Produce diversos vídeos educativos de trayectorias universitarias para involucrar a más estudiantes potenciales y ampliar el alcance global de tu institución.
Optimizar el Contenido Promocional.
Genera rápidamente vídeos promocionales atractivos para trayectorias universitarias, atrayendo a atletas de secundaria y futuros estudiantes con AI.
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos usando AI?
HeyGen aprovecha la avanzada AI como un potente creador de vídeos AI, transformando guiones en vídeos profesionales con facilidad. Puedes utilizar avatares AI realistas y capacidades robustas de texto a vídeo, con generación de voz en off auténtica, para agilizar la producción de contenido.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos hechos con HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia personalización de vídeos, permitiéndote personalizar plantillas e incorporar tus elementos de marca sin problemas. Puedes integrar recursos de la biblioteca de medios de stock y ajustar fácilmente la relación de aspecto para diversas plataformas, asegurando que tus vídeos promocionales o educativos estén perfectamente adaptados.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de trayectorias universitarias rápida y eficientemente?
Absolutamente. Como un eficiente creador de vídeos AI, HeyGen permite la rápida creación de impactantes vídeos de trayectorias universitarias. Su funcionalidad intuitiva de texto a vídeo y una amplia selección de plantillas listas para usar aceleran significativamente todo el proceso de producción.
¿Qué opciones de exportación ofrece HeyGen para varias plataformas?
HeyGen proporciona opciones robustas de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportación, asegurando que tus vídeos estén perfectamente optimizados para cualquier plataforma. Ya sea que estés produciendo vídeos para redes sociales o un recorrido virtual por el campus, tu contenido puede adaptarse fácilmente para una presentación óptima en diversos canales.