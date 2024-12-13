Crea un vídeo de solicitud universitaria de 60 segundos donde un estudiante comparta su viaje personal, destacando experiencias clave y aspiraciones para su campo elegido. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, con fotos personales y clips de vídeo cortos, acompañado de una narración auténtica generada con la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, dirigido a los oficiales de admisiones universitarias que valoran las narrativas individuales y perspectivas únicas.

