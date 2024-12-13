Desata Tus Ideas con un Creador de Vídeos de Mapeo Colaborativo

Simplifica los procesos colaborativos y el mapeo del viaje del cliente. Crea vídeos atractivos con Plantillas y escenas intuitivas, sin necesidad de programación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un atractivo "Vídeo de Mapeo de Viaje" de 45 segundos para profesionales de marketing y diseñadores UX, mostrando un "viaje del cliente" típico para el lanzamiento de un nuevo producto. El vídeo debe emplear un estilo de animación ilustrativa con transiciones suaves, guiado por un tono amigable e informativo de un avatar de AI. Enfatiza cómo los "avatares de AI" de HeyGen proporcionan un rostro comprensible a los conocimientos basados en datos, haciendo que los complejos caminos de usuario sean accesibles y accionables para la toma de decisiones estratégicas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un "vídeo tutorial" claro e instructivo de 90 segundos dirigido a nuevos usuarios de software y educadores, demostrando las funciones principales de un "Creador de Mapas Conceptuales". El estilo visual debe ser limpio y paso a paso, presentando grabaciones de pantalla con elementos destacados, apoyado por una narración calmada y profesional. Muestra cómo la función de "Generación de voz en off" de HeyGen simplifica la adición de instrucciones claras, permitiendo a los creadores producir tutoriales pulidos sin necesidad de un estudio de grabación.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un dinámico vídeo de 30 segundos para creadores de contenido y gestores de redes sociales, sirviendo como un "vídeo promocional" que destaca el poder creativo de un "creador de vídeos de AI" en la generación de impresionantes "mapas animados". La estética visual debe ser rápida, moderna y visualmente rica con colores vibrantes y transiciones atractivas, acompañada de una banda sonora enérgica y una narración convincente. Ilustra cómo las "Plantillas y escenas" de HeyGen empoderan a los usuarios para crear contenido impresionante rápidamente, transformando datos abstractos en cautivadoras historias visuales con facilidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Mapeo Colaborativo

Transforma tus mapas colaborativos y viajes del cliente en vídeos atractivos con herramientas impulsadas por AI, agilizando la comunicación y visualizando procesos complejos.

1
Step 1
Crea Tu Mapa Colaborativo
Comienza visualizando tus ideas usando plantillas intuitivas y un editor flexible, perfecto para procesos colaborativos como el mapeo del viaje del cliente. Esto aprovecha las características generales para un inicio sin problemas.
2
Step 2
Añade Elementos de Vídeo de AI Atractivos
Da vida a tu mapa integrando sin problemas avatares de AI para narrar pasos o resaltar puntos clave, haciendo que tus vídeos de mapeo de viaje sean más dinámicos e impactantes.
3
Step 3
Mejora con Personalización Rica
Personaliza tu vídeo con voces en off personalizadas y controles de marca. Refina tu narrativa para asegurar claridad e impacto para cualquier mapa conceptual.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Historia Visual
Exporta fácilmente tu vídeo de mapeo colaborativo pulido en varios formatos de relación de aspecto, listo para presentaciones o para compartir en plataformas para involucrar a tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra historias de éxito de clientes con vídeos de AI atractivos

Presenta visualmente proyectos exitosos de mapeo colaborativo o conocimientos del viaje del cliente a través de vídeos de AI convincentes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejora HeyGen las animaciones creativas de mapas para contar historias?

El creador de vídeos de AI de HeyGen empodera a los usuarios para crear hermosas animaciones de mapas, perfectas para contar historias atractivas. Con plantillas y escenas personalizables, puedes visualizar tus ideas y desarrollar narrativas cautivadoras, incluso incorporando avatares de AI realistas para presentaciones dinámicas.

¿Puede HeyGen crear vídeos de mapeo de viaje atractivos para obtener información del cliente?

¡Absolutamente! HeyGen es un creador de vídeos de mapeo colaborativo ideal que te permite transformar datos complejos del viaje del cliente en vídeos de mapeo de viaje visualmente ricos. Nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y las opciones de personalización ricas permiten una poderosa visualización de datos para obtener información impactante.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos de AI accesible para conceptos complejos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos sofisticados de Creador de Mapas Conceptuales con su interfaz fácil de usar. No se requiere programación, y puedes generar fácilmente explicaciones completas convirtiendo texto a vídeo desde guion, completo con generación de voz en off natural.

¿HeyGen admite ajustes de marca y de relación de aspecto para vídeos de mapeo?

Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote personalizar elementos de marca como logotipos y colores para mantener una apariencia consistente en tus vídeos de software de mapeo. También puedes utilizar fácilmente el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para adaptar tu contenido de vídeo promocional a varias plataformas.

