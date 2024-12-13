Creador de Vídeos de Anuncio de Colaboración para Impacto Instantáneo

Anuncia asociaciones sin esfuerzo con avatares de IA, creando vídeos de anuncio atractivos en minutos.

Crea un dinámico vídeo de anuncio de colaboración de 30 segundos dirigido a empresas y profesionales del marketing, mostrando la nueva asociación con un estilo visual profesional y optimista, complementado con locuciones claras generadas por IA para presentar los beneficios clave. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para dar vida a tu mensaje con un toque personal.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un atractivo vídeo de anuncio de colaboración de 45 segundos, perfecto para pequeñas empresas y startups. Utiliza un estilo visual moderno y accesible con una narración amigable, enfatizando cómo esta colaboración resuelve un problema común. Este vídeo debe utilizar eficazmente las plantillas y escenas listas para usar de HeyGen para agilizar la creación y presentar texto a vídeo desde el guion para facilitar la producción.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un sofisticado vídeo de anuncio de 60 segundos para agencias creativas y clientes empresariales, centrado en la consistencia de la marca y un alto valor de producción. Adopta una estética visual cinematográfica y pulida con música de marca personalizada, destacando la importancia estratégica de la nueva empresa. Asegura la integración de la marca incorporando soporte de biblioteca de medios/stock relevante y proporciona accesibilidad multilingüe a través de subtítulos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un conciso vídeo de 15 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido y gestores de redes sociales, anunciando un emocionante nuevo proyecto conjunto. Emplea un estilo rápido y visualmente impactante, optimizado para un consumo rápido en plataformas como Instagram o TikTok. Usa los subtítulos de HeyGen para asegurar la accesibilidad y permite una creación rápida utilizando la función de texto a vídeo desde el guion para entregar eficientemente tu mensaje.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncio de Colaboración

Crea vídeos de anuncio de colaboración y asociación convincentes con la plataforma de vídeo intuitiva de IA de HeyGen, diseñada para rapidez y pulido profesional.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza tu vídeo de anuncio eligiendo entre una variedad de plantillas profesionales o empieza con un lienzo en blanco en la interfaz intuitiva de HeyGen.
2
Step 2
Añade Avatares de IA
Da vida a tu anuncio seleccionando entre diversos avatares de IA para presentar tu mensaje, mejorando el compromiso.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Personaliza tu vídeo con los colores y el logo de tu marca usando los controles de marca de HeyGen, asegurando un aspecto consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Renderiza tu vídeo de anuncio de colaboración completado en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas y facilita fácilmente el compartir en redes sociales con unos pocos clics.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira con Anuncios Estratégicos

Entrega mensajes de vídeo inspiradores para anunciar colaboraciones, motivando a equipos y socios con contenido claro y atractivo generado por IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de anuncio de colaboración y asociación?

HeyGen actúa como un creador de vídeos de anuncio de colaboración de primera categoría, ofreciendo plantillas intuitivas y poderosos avatares de IA para agilizar tu proceso creativo. Puedes producir rápidamente vídeos de anuncio profesionales que reflejen la identidad de tu marca, haciendo que las comunicaciones de asociación sean impactantes y atractivas.

¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de anuncio?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por IA, como avatares de IA realistas y locuciones de IA fluidas, para elevar tus vídeos de anuncio. Estas características se integran directamente en nuestro editor de vídeo, permitiendo una creación de texto a vídeo eficiente sin herramientas de edición de vídeo complejas.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en todos los vídeos de anuncio?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logo, colores y fuentes directamente en tus vídeos de anuncio. Utilizando nuestras diversas plantillas y extensa biblioteca de metraje de stock, aseguras un aspecto consistente y profesional para todas tus comunicaciones.

¿Cómo puedo optimizar mis vídeos de anuncio para un mayor alcance y compromiso usando HeyGen?

HeyGen permite una fácil optimización para compartir en redes sociales con un redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para varias plataformas. Puedes incorporar efectivamente un fuerte llamado a la acción dentro de tus vídeos de anuncio para impulsar el compromiso de la audiencia y maximizar el impacto de tu mensaje.

