Creador de Vídeos para Alineación Colaborativa en Proyectos de Equipo

Optimiza la creación de vídeos y logra una alineación perfecta del equipo generando instantáneamente vídeos profesionales directamente desde tu guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 90 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a especialistas en marketing digital, ilustrando el poder de un creador de vídeos con IA para diversas campañas de marketing. Los visuales deben ser vibrantes y atractivos, mostrando varios casos de uso como presentaciones de productos y testimonios, todo entregado por un avatar de IA amigable y expresivo, aprovechando la capacidad de avatares de IA de HeyGen. El audio será animado e inspirador, subrayando la facilidad de crear contenido de alta calidad a gran escala.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado para formadores corporativos y educadores, detallando el proceso de Generación de Vídeo de Principio a Fin a partir de un guion simple. El estilo visual debe ser limpio e informativo, utilizando gráficos animados y grabaciones de pantalla para aclarar pasos complejos, con una voz autoritaria pero calmada generada a través de la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen. Esto tiene como objetivo simplificar la creación de módulos de aprendizaje estructurados, destacando la naturaleza integral de las herramientas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo cautivador de 45 segundos para creadores de contenido en redes sociales, demostrando lo rápido que se puede crear contenido impresionante usando herramientas intuitivas de creación de vídeos. La estética visual debe ser rápida y consciente de las tendencias, incorporando cortes rápidos, efectos modernos y paletas de colores vibrantes, todo construido eficientemente con las Plantillas y escenas de HeyGen. El audio acompañante será enérgico y contemporáneo, enfatizando la rápida producción de contenido y la versatilidad creativa sin comprometer la calidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Alineación Colaborativa

Optimiza la creación de vídeos en equipo con potentes características de IA y colaboración, asegurando que cada proyecto esté perfectamente alineado e impactante de principio a fin.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto de Vídeo
Inicia tu proyecto de vídeo con facilidad eligiendo entre una variedad de Plantillas y escenas profesionales o comenzando desde cero. Utiliza herramientas intuitivas para establecer la base de tu contenido.
2
Step 2
Añade Contenido Potenciado por IA
Pega tu guion para generar instantáneamente escenas de vídeo con contenido potenciado por IA usando nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion. Mejora tu mensaje integrando visuales atractivos y elementos dinámicos.
3
Step 3
Selecciona Retroalimentación y Alinea
Invita a compañeros de equipo a revisar y proporcionar retroalimentación directamente en tu vídeo. Implementa fácilmente las sugerencias con nuestras características de edición colaborativa de vídeos para asegurar la alineación completa del equipo y la claridad del mensaje a través de herramientas de revisión dedicadas.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos y proporciones de aspecto adecuados para diferentes plataformas usando el redimensionamiento y exportaciones de proporción de aspecto, completando tu proceso de Generación de Vídeo de Principio a Fin.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera la Producción de Contenido para Redes Sociales

Produce contenido cautivador para redes sociales rápidamente, manteniendo la consistencia de la marca y facilitando aprobaciones rápidas del equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos?

HeyGen simplifica las herramientas de creación de vídeos ofreciendo una plataforma de Generación de Vídeo de Principio a Fin, permitiendo a los usuarios producir vídeos profesionales sin esfuerzo. Puedes transformar Texto a vídeo desde guion usando avatares de IA y voz en off de IA, convirtiéndolo en un potente creador de vídeos con IA.

¿Qué características de creador de vídeos para alineación colaborativa ofrece HeyGen para equipos?

HeyGen funciona como un potente creador de vídeos para alineación colaborativa al ofrecer robustas herramientas de colaboración en vídeo. Su solución basada en la nube soporta la edición colaborativa de vídeos y herramientas de revisión, asegurando una colaboración fluida del equipo y alineación del proyecto.

¿Puede HeyGen convertir guiones en vídeos profesionales usando IA?

Sí, HeyGen sobresale en convertir Texto a vídeo desde guion con notable facilidad. Nuestra plataforma aprovecha las avanzadas capacidades de avatares de IA y voz en off de IA para generar vídeos dinámicos y atractivos a partir de tu contenido escrito, sirviendo como un versátil creador de vídeos.

¿HeyGen admite la personalización de marca para los vídeos generados?

Absolutamente, HeyGen empodera a los usuarios con controles de Branding completos para personalizar su contenido de vídeo generado. Puedes utilizar Plantillas y escenas e integrar tus propios logotipos y colores, asegurando que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

