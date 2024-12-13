Generador de Vídeos para Contacto en Frío para Compromiso Instantáneo

Reserva más reuniones creando mensajes de vídeo personalizados con poderosos avatares de AI que captan la atención.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos para mostrar productos, dirigido a equipos de marketing que buscan lanzar nuevas funciones utilizando vídeos generados por AI. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno y enérgico con cortes rápidos y gráficos atractivos, complementado por una banda sonora animada y una voz en off persuasiva. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde el guion para convertir rápidamente el texto de marketing en imágenes atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de bienvenida cálido y acogedor de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas, perfecto para presentar su marca a nuevos clientes con vídeos personalizados. El estilo visual debe ser auténtico y amigable, quizás utilizando una iluminación suave e imágenes relacionadas de la biblioteca multimedia, mientras que el audio debe contar con una voz en off calmada y tranquilizadora. Utiliza la función de plantillas y escenas para ensamblar fácilmente un mensaje de aspecto profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para startups tecnológicas o proveedores de soluciones, centrado en el poder de la prospección en vídeo para simplificar ofertas complejas. El estilo visual y de audio debe ser limpio, directo y altamente informativo, con animaciones simples y una voz en off clara y articulada. Asegúrate de que el vídeo pueda adaptarse fácilmente a diferentes plataformas utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Contacto en Frío

Crea sin esfuerzo mensajes de vídeo personalizados a escala utilizando AI, cautivando a tus prospectos y fomentando el compromiso en campañas de contacto en frío.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo Principal
Comienza escribiendo tu mensaje principal, que nuestra función de texto a vídeo desde el guion transformará en imágenes atractivas con el tono perfecto.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI y Voz
Elige entre una amplia gama de avatares de AI que mejor representen tu marca y selecciona una voz en off de sonido natural para tus vídeos personalizados.
3
Step 3
Aplica Personalización Dinámica
Aprovecha el texto a vídeo desde el guion para insertar dinámicamente detalles específicos del destinatario, creando mensajes de vídeo únicos y personalizados para cada prospecto.
4
Step 4
Genera y Refina Tus Vídeos
Produce automáticamente tu lote de vídeos generados por AI y revísalos para asegurar su precisión. Añade subtítulos/captions para accesibilidad antes de finalizar tu contacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Construye Confianza con Testimonios en Vídeo

Crea fácilmente poderosos testimonios en vídeo y estudios de caso para infundir confianza y acelerar la confianza con nuevos prospectos en el contacto en frío.

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos para contacto en frío efectivo?

HeyGen es un generador de vídeos para contacto en frío efectivo porque permite la creación de vídeos altamente personalizados utilizando avatares de AI y tecnología avanzada de texto a vídeo, aumentando significativamente el compromiso en tus campañas.

¿Puedo generar fácilmente vídeos de AI a partir de un guion con HeyGen?

Sí, HeyGen transforma tu guion de vídeo en vídeos generados por AI de alta calidad con avatares de AI realistas y generación de voz en off personalizable, agilizando tu proceso de creación de contenido.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear mensajes de vídeo personalizados consistentes?

HeyGen proporciona una biblioteca completa de plantillas y controles de marca robustos, permitiéndote mantener una identidad visual consistente para todos tus mensajes de vídeo personalizados a través de varias plataformas como campañas de correo electrónico o LinkedIn.

¿Cómo asegura HeyGen vídeos generados por AI de alta calidad para la prospección?

HeyGen asegura vídeos generados por AI de alta calidad para la prospección en vídeo aprovechando la tecnología avanzada de texto a vídeo, avatares de AI realistas y generación de voz en off versátil para ofrecer contenido convincente.

