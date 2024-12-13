Sí, HeyGen ofrece herramientas robustas de creación de videos, incluyendo una biblioteca de medios completa y soporte de stock para mejorar tus visuales. Con salidas de alta resolución y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto, puedes asegurar que tus anuncios de video de cafetería se vean profesionales en cualquier pantalla, desde sitios web hasta pantallas en la tienda.