Creador de Vídeos de Mejora de Codificación: Automatiza la Creación de Vídeos

Optimiza tu proceso de creación de vídeos impulsado por AI generando vídeos desde JSON, mejorado con plantillas y escenas dinámicas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo convincente de 90 segundos para científicos de datos y especialistas en automatización de marketing, mostrando el poder de crear vídeos programáticamente para campañas personalizadas. El enfoque visual debe ser visualizaciones de datos dinámicas que se mezclen perfectamente con plantillas y escenas profesionales, utilizando una voz en off entusiasta y clara generada por la generación de voz en off de HeyGen. Enfatiza cómo este enfoque permite un contenido de vídeo escalable y basado en datos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 1 minuto y 30 segundos dirigido a formadores técnicos e ingenieros de software, ilustrando cómo la creación de vídeos impulsada por AI puede simplificar la producción de tutoriales técnicos. El estilo visual debe ser altamente educativo, con capturas de pantalla nítidas de ejemplos de código y anotaciones claras, mejorado por visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock y subtítulos precisos. El audio debe contar con una voz calmada y articulada explicando la integración usando un SDK de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de 1 minuto para desarrolladores web y de API, demostrando cómo parametrizar tu vídeo para diversas plataformas de entrega de contenido. El estilo visual debe ser elegante e interactivo, con fragmentos de código en JavaScript que se transforman sin problemas en diferentes salidas de vídeo, con una voz en off segura y atractiva. Destaca la flexibilidad de los avatares de AI de HeyGen y su función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para crear vídeos usando código para varios casos de uso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Mejora de Codificación

Aprovecha el poder del código para crear, personalizar y automatizar vídeos profesionales programáticamente con una eficiencia y escalabilidad inigualables.

1
Step 1
Crea tu Lógica de Vídeo
Define la estructura y el contenido de tu vídeo programáticamente. Usa JSON o un enfoque similar basado en datos para especificar escenas, medios y texto para un control preciso sobre tu salida.
2
Step 2
Añade Elementos Dinámicos
Integra datos dinámicos y avatares de AI atractivos parametrizando tu contenido de vídeo. Esto permite la personalización automatizada y actualizaciones sin esfuerzo a través de múltiples versiones de vídeo.
3
Step 3
Genera y Orquesta
Utiliza nuestra robusta API REST o SDK de vídeo para automatizar vídeos desde tus instrucciones codificadas. Nuestro sistema transforma eficientemente tu guion y activos en un vídeo de alta calidad usando la tecnología de Texto a vídeo desde guion.
4
Step 4
Exporta y Escala
Distribuye tus producciones sin problemas exportando tus vídeos generados en varios formatos de relación de aspecto. Nuestro servicio en la nube escalable asegura que tu contenido esté listo para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Generación Programática de Anuncios

Produce y personaliza rápidamente vídeos de marketing y anuncios de alto volumen usando código, permitiendo campañas basadas en datos y un rendimiento optimizado.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden los desarrolladores automatizar la creación de vídeos con HeyGen?

HeyGen proporciona herramientas poderosas para que los desarrolladores automaticen vídeos programáticamente. Nuestra robusta API REST te permite crear vídeos usando código, integrándose perfectamente en tus flujos de trabajo existentes para generar contenido dinámico a escala. Esto permite una creación de vídeos impulsada por AI eficiente y escalable.

¿HeyGen admite el uso de avatares de AI en los vídeos generados?

Sí, HeyGen permite a los usuarios aprovechar avatares de AI realistas para sus proyectos de vídeo. Estos avanzados avatares mejoran tu creación de vídeos impulsada por AI, proporcionando un presentador único y atractivo sin la necesidad de filmación tradicional.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para la generación de vídeos basados en datos?

HeyGen sobresale en la creación de vídeos basados en datos, permitiéndote parametrizar tu contenido de vídeo usando datos externos. Puedes generar vídeos desde JSON u otros datos estructurados, asegurando una salida de vídeo personalizada y dinámica para diversas aplicaciones. Esta característica es ideal para la producción de contenido escalable.

¿Puede HeyGen integrarse con lenguajes de programación existentes para la creación de vídeos?

Absolutamente, la API de HeyGen está diseñada para una integración flexible, permitiéndote crear vídeos usando código en tu lenguaje de programación preferido, como JavaScript. Nuestro SDK de vídeo y los puntos finales de la API hacen que sea sencillo integrar las capacidades del creador de vídeos de mejora de codificación de HeyGen directamente en tus aplicaciones.

