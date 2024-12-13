Creador de Vídeos de Código de Conducta: Simplifica la Formación en Cumplimiento

Produce sin esfuerzo vídeos de formación en cumplimiento atractivos. Nuestros avatares de IA transmiten claramente tu mensaje, ahorrando tiempo y recursos.

Crea un vídeo de código de conducta de 1 minuto impulsado por IA, diseñado para nuevos empleados, presentando los valores fundamentales de la empresa de manera clara y atractiva. El estilo visual debe ser moderno y profesional, con avatares de IA realistas transmitiendo mensajes clave, complementados por una voz en off calmada y autoritaria. Utiliza la función de avatares de IA de HeyGen para dar vida al código con representaciones diversas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación en cumplimiento de 90 segundos dirigido a los miembros actuales del equipo, resumiendo las actualizaciones recientes de políticas con un estilo visual conciso e informativo utilizando texto animado y gráficos simples. El audio debe ser una voz en off clara y profesional. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente el texto de las políticas actualizadas en una explicación visual atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación en ética de 2 minutos para todos los empleados, demostrando dilemas éticos a través de animaciones basadas en escenarios cortos con un tono de apoyo y alentador. El estilo visual debe ser accesible y utilizar plantillas pre-diseñadas para asegurar la consistencia de la marca. La función de Plantillas y escenas de HeyGen puede agilizar el proceso de creación, permitiendo un despliegue rápido de la comunicación ética crítica.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un clip promocional de 45 segundos para 'creador de vídeos de código de conducta' dirigido a gerentes, destacando la facilidad de crear vídeos de conducta localizados para equipos globales. El estilo visual debe ser dinámico y optimista, mostrando cortes rápidos de diversos avatares de HeyGen hablando diferentes idiomas, con una banda sonora inspiradora. Enfatiza la función de generación de voz en off de HeyGen, que permite una rápida localización con opciones multilingües para una amplia accesibilidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Código de Conducta

Crea sin esfuerzo vídeos de código de conducta atractivos y conformes con IA, agilizando tu formación y comunicación corporativa.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo tu contenido de código de conducta directamente o desde un "Generador de Código de Conducta de IA". Nuestra función de "Texto a vídeo desde guion" convierte instantáneamente tu texto en un vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA y Voz
Mejora tu mensaje eligiendo entre una variedad de "avatares de IA" realistas para presentar tu código de conducta. Estos presentadores digitales aseguran una entrega profesional y consistente.
3
Step 3
Personaliza con Plantillas y Marca
Personaliza tu vídeo aprovechando nuestras diversas "Plantillas y escenas" para que coincidan con la estética de tu empresa. Incorpora tus elementos de marca para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación en Cumplimiento
Finaliza tu contenido y utiliza nuestra función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para generar tus "vídeos de formación en cumplimiento" terminados en el formato ideal para cualquier canal de distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Actualizaciones Rápidas de Cumplimiento

.

Produce rápidamente clips de vídeo concisos y atractivos para la comunicación interna, asegurando la difusión oportuna de cambios o recordatorios de políticas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de código de conducta impulsados por IA?

HeyGen te permite transformar sin esfuerzo guiones de texto en vídeos de código de conducta atractivos impulsados por IA, utilizando avatares de IA realistas y tecnología avanzada de texto a vídeo. Esto agiliza la producción de comunicación de cumplimiento vital para tu organización.

¿Puede HeyGen personalizar la salida del Generador de Código de Conducta de IA para necesidades específicas de formación corporativa?

Absolutamente. El editor de vídeo de IA de HeyGen permite una amplia personalización con controles de marca, plantillas y una biblioteca de medios. Puedes adaptar el contenido de tu vídeo de formación en ética para que coincida precisamente con los requisitos de formación corporativa.

¿Qué características hacen de HeyGen un eficiente creador de vídeos de código de conducta?

HeyGen integra características robustas como voces en off multilingües, subtítulos automáticos y una amplia gama de plantillas y escenas para acelerar la producción de tus vídeos. Esto permite la creación rápida de vídeos de formación en cumplimiento completos sin necesidad de una edición extensa.

¿Es HeyGen adecuado para más que solo vídeos de código de conducta?

Sí, HeyGen es un editor de vídeo de IA versátil perfecto para crear varios vídeos explicativos y contenido de formación corporativa más allá de solo vídeos de código de conducta. Su interfaz intuitiva y potentes características lo convierten en una excelente opción para cualquier necesidad de vídeo atractivo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo