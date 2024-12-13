Imagina un dinámico vídeo de 45 segundos, diseñado para equipos de RRHH, que muestre la facilidad y el poder de un generador de explicadores del código de conducta. Con un estilo visual pulido y autoritario, complementado por una voz en off clara y atractiva, este vídeo debería demostrar cómo los equipos pueden producir fácilmente vídeos explicativos atractivos a partir de un simple guion utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, agilizando la comunicación de políticas vitales.

Generar Vídeo