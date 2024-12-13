Generador de Explicadores del Código de Conducta: Creación de Vídeos AI Fácil

Agiliza el cumplimiento y la incorporación para equipos de RRHH con vídeos explicativos atractivos, aprovechando avatares de IA para una comunicación profesional y coherente.

Imagina un dinámico vídeo de 45 segundos, diseñado para equipos de RRHH, que muestre la facilidad y el poder de un generador de explicadores del código de conducta. Con un estilo visual pulido y autoritario, complementado por una voz en off clara y atractiva, este vídeo debería demostrar cómo los equipos pueden producir fácilmente vídeos explicativos atractivos a partir de un simple guion utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, agilizando la comunicación de políticas vitales.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 60 segundos, específicamente dirigido a nuevos empleados, que introduzca suavemente el código de conducta esencial para empleados y subraye los estándares éticos de la empresa. Este vídeo debería adoptar una estética visual amigable y tranquilizadora, con una voz cálida e informativa, mientras utiliza los avatares de IA de HeyGen para transmitir el mensaje de manera atractiva y memorable a los nuevos contratados.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo explicativo nítido de 30 segundos dirigido a líderes empresariales y oficiales de cumplimiento, destacando los beneficios estratégicos de una herramienta avanzada de código de conducta de IA. Con un diseño visual elegante y profesional y un tono autoritario, el vídeo debería transmitir poderosamente cómo esta innovación ayuda a las organizaciones a mitigar riesgos de manera efectiva. Emplea la generación de voz en off sin fisuras de HeyGen para entregar un mensaje claro, conciso e impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo visualmente atractivo de 45 segundos, creado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de RRHH, que presente elegantemente la versatilidad de una plantilla de código de conducta. El vídeo debería emplear un estilo visual moderno y adaptable, demostrando vívidamente amplias opciones de personalización para la integración fluida de la marca de la empresa. Utiliza las robustas Plantillas y escenas de HeyGen para mostrar cómo los usuarios pueden adaptar sin esfuerzo estos documentos cruciales a su identidad organizacional única.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Explicadores del Código de Conducta

Genera vídeos explicativos claros y atractivos para tu código de conducta, asegurando que tu equipo comprenda y cumpla con los estándares éticos sin esfuerzo.

1
Step 1
Introduce el Contenido de tu Política
Comienza introduciendo el guion de tu política de código de conducta. La capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen lo convertirá en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA para representar visualmente tu mensaje, haciendo que tu explicador sea atractivo y relevante para tu equipo.
3
Step 3
Marca y Refina tu Vídeo
Aplica los controles de Marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que tu vídeo explicativo se alinee perfectamente con tu identidad corporativa.
4
Step 4
Exporta para una Amplia Distribución
Exporta fácilmente tu vídeo terminado utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, listo para compartir con los equipos de RRHH para la incorporación o formación en cumplimiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comunica Actualizaciones de Políticas Efectivamente

.

Produce rápidamente clips de vídeo concisos y atractivos para anunciar actualizaciones del código de conducta, fomentando la conciencia proactiva y mitigando riesgos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un explicador del código de conducta para empleados?

La herramienta de código de conducta de IA de HeyGen permite a los equipos de RRHH generar rápidamente vídeos explicativos atractivos a partir de texto, asegurando que los empleados comprendan los estándares éticos vitales y el cumplimiento durante la incorporación. Este proceso eficiente ayuda a mitigar los riesgos asociados con la mala comunicación.

¿Puedo personalizar los vídeos del código de conducta para que coincidan con la marca de mi empresa?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logotipo y los colores de tu empresa. Puedes usar plantillas personalizables y avatares de IA para alinear cada vídeo de política de código de conducta con la identidad específica de tu marca.

¿Cuál es el proceso para generar un vídeo del código de conducta con HeyGen?

Con la herramienta de código de conducta de IA de HeyGen, simplemente introduces tu guion o utilizas una plantilla de código de conducta pre-diseñada. HeyGen lo transformará en un vídeo explicativo atractivo utilizando avatares de IA y voces en off, listo para tu formación en cumplimiento.

¿Cómo ayudan los explicadores impulsados por IA de HeyGen a mitigar riesgos y mejorar el cumplimiento?

Los vídeos explicativos atractivos de HeyGen, que cuentan con avatares de IA y voces en off claras, comunican efectivamente los estándares éticos y los detalles sobre acciones disciplinarias. Esto mejora la comprensión de los empleados, mejorando el cumplimiento general y ayudando a mitigar posibles riesgos para tu organización.

