Generador de Explicadores del Código de Conducta: Creación de Vídeos AI Fácil
Agiliza el cumplimiento y la incorporación para equipos de RRHH con vídeos explicativos atractivos, aprovechando avatares de IA para una comunicación profesional y coherente.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 60 segundos, específicamente dirigido a nuevos empleados, que introduzca suavemente el código de conducta esencial para empleados y subraye los estándares éticos de la empresa. Este vídeo debería adoptar una estética visual amigable y tranquilizadora, con una voz cálida e informativa, mientras utiliza los avatares de IA de HeyGen para transmitir el mensaje de manera atractiva y memorable a los nuevos contratados.
Imagina un vídeo explicativo nítido de 30 segundos dirigido a líderes empresariales y oficiales de cumplimiento, destacando los beneficios estratégicos de una herramienta avanzada de código de conducta de IA. Con un diseño visual elegante y profesional y un tono autoritario, el vídeo debería transmitir poderosamente cómo esta innovación ayuda a las organizaciones a mitigar riesgos de manera efectiva. Emplea la generación de voz en off sin fisuras de HeyGen para entregar un mensaje claro, conciso e impactante.
Desarrolla un vídeo visualmente atractivo de 45 segundos, creado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de RRHH, que presente elegantemente la versatilidad de una plantilla de código de conducta. El vídeo debería emplear un estilo visual moderno y adaptable, demostrando vívidamente amplias opciones de personalización para la integración fluida de la marca de la empresa. Utiliza las robustas Plantillas y escenas de HeyGen para mostrar cómo los usuarios pueden adaptar sin esfuerzo estos documentos cruciales a su identidad organizacional única.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación del Código de Conducta.
Mejora la comprensión y adherencia de los empleados a tu código de conducta transformando políticas complejas en módulos de formación en vídeo atractivos impulsados por IA.
Escala la Educación en Cumplimiento.
Desarrolla y despliega rápidamente cursos de código de conducta consistentes y legalmente sólidos en toda tu organización, asegurando una comprensión y cumplimiento generalizados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un explicador del código de conducta para empleados?
La herramienta de código de conducta de IA de HeyGen permite a los equipos de RRHH generar rápidamente vídeos explicativos atractivos a partir de texto, asegurando que los empleados comprendan los estándares éticos vitales y el cumplimiento durante la incorporación. Este proceso eficiente ayuda a mitigar los riesgos asociados con la mala comunicación.
¿Puedo personalizar los vídeos del código de conducta para que coincidan con la marca de mi empresa?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logotipo y los colores de tu empresa. Puedes usar plantillas personalizables y avatares de IA para alinear cada vídeo de política de código de conducta con la identidad específica de tu marca.
¿Cuál es el proceso para generar un vídeo del código de conducta con HeyGen?
Con la herramienta de código de conducta de IA de HeyGen, simplemente introduces tu guion o utilizas una plantilla de código de conducta pre-diseñada. HeyGen lo transformará en un vídeo explicativo atractivo utilizando avatares de IA y voces en off, listo para tu formación en cumplimiento.
¿Cómo ayudan los explicadores impulsados por IA de HeyGen a mitigar riesgos y mejorar el cumplimiento?
Los vídeos explicativos atractivos de HeyGen, que cuentan con avatares de IA y voces en off claras, comunican efectivamente los estándares éticos y los detalles sobre acciones disciplinarias. Esto mejora la comprensión de los empleados, mejorando el cumplimiento general y ayudando a mitigar posibles riesgos para tu organización.