Empodera a tus equipos de L&D y educadores para crear vídeos de formación impactantes con un generador de vídeos AI. Diseña un vídeo de 1 minuto que muestre cómo los conceptos técnicos complejos pueden simplificarse a través de un estilo visual profesional, claro e informativo, complementado por una voz en off amigable. Destaca la capacidad de HeyGen para transformar guiones en vídeo utilizando Texto a vídeo desde guión y aprovecha los avatares AI para presentar el contenido de manera atractiva.

